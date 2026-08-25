Cine este Alexandru Gorgos, noul partener al Paulei Seling. Artista este din nou fericită, la patru ani de la divorțul de Radu Bucura

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Paula Seling este din nou fericită pe plan sentimental și și-a făcut publică relația cu noul partener.

Cine este Alexandru Gorgos, noul partener al Paulei Seling

În 2022, s-a aflat că Paula Seling și fostul ei partener de viață, Radu Bucura, cel care s-a ocupat și de cariera ei artistică, au divorțat după 17 ani de căsnicie. Cei doi au adoptat în secret o fată, pe nume Elena.

După separare, Paula Seling și Radu Bucura au decis să fie implicați împreună în creșterea și educația fiicei lor, iar artista vorbește în fiecare interviu cu multă mândrie de fiica ei.

Paula Seling este acum din nou fericită pe plan amoros, iar relația ei cu Alexandru Gorgos a devenit publică odată cu participarea la Festivalul Mamaia 2026, în calitate de compozitori.

Alexandru Gorgos este un cunoscut producător muzical, compozitor și manager din România. Paula Seling și Alexandru Gorgos colaborează excelent și pe plan profesional. Cei doi au câștigat premiul I la Festivalul Mamaia 2026 cu o melodie înscrisă la secțiunea „Creație”, premiu în valoare de 50.000 de lei. Piese compusă de ei se numește „Ești mai mult” și a fost interpretată de artista Olga Gorcinschi.

„Ne completăm, dar ne și contrazicem uneori, ne ascultăm și, mai ales, ne stimulăm reciproc să scoatem la lumină ce avem mai bun (…) Avantajul este că putem continua ședința de producție și la cină. Dezavantajul este exact același”, a povestit Paula Seling despre noul ei partener, pentru revista VIVA!.

Atunci când nu se află în lumina reflectoarelor sau nu se află în studioul de înregistrări, cei doi parteneri se bucură de momentele simple.

„Aici riscăm să stricăm imaginea publică dacă spunem adevărul. În mașină, repertoriul nostru este… surprinzător de democratic. Când nu alegem liniștea, căci mintea noastră este deja plină de muzici, ne place să studiem cum au fost scrise și orchestrate diverse lucrări, să fim surprinși de o formă armonică sau de versuri”, a spus Paula Seling, întrebată fiind care este melodia lor de suflet.

Paula Seling, confesiuni emoționante despre fetița pe care a adoptat-o

De fiecare dată când are ocazia, Paula Seling vorbește cu emoție și mândrie despre fiica ei. Artista este bucuroasă de preocupările diverse ale Elenei, care a împlinit recent 12 ani, și o încurajează constant să își urmeze pasiunile.

După divorțul de Radu Bucura, artista s-a concentrat și mai mult pe creșterea și educarea fetiței sale, mărturisind adesea că schimbările care au venit la pachet cu divorțul au fost benefice.

„Ceea ce mă surprinde cel mai mult la Elena este felul în care crește, nu doar în ani, ci mai ales în gânduri. Copiii par să aibă o capacitate extraordinară de a vedea lumea cu o claritate pe care noi, adulții, uneori o pierdem. Mă uimește curiozitatea ei, felul în care pune întrebări și cum încearcă să înțeleagă lucrurile în profunzime. Iar despre mine… am descoperit că există în fiecare om o rezervă de iubire pe care nu o bănuiește până când nu devine părinte. Credeam că știu ce înseamnă să iubești. Dar iubirea de mamă este o altă dimensiune, una în care îți descoperi și răbdări noi, și temeri noi, dar mai ales o forță pe care nu știai că o ai”, a declarat artista pentru Cancan.ro.

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Foto: Instagram

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