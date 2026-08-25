Cum să combini produsele de înfrumusețare pentru cele mai bune rezultate

De câte ori nu te-ai întrebat cum ți-ai putea combina mai bine produsele pentru ca machiajul tău să arate cât mai bine?

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  de  ELLE
Cum să combini produsele de înfrumusețare pentru cele mai bune rezultate

Sigur ai în trusa de cosmetice o mulțime de produse pe care le iubești, însă nu știi exact cum ar trebui să le aplici pentru a obține acel look pe care știi ca ar putea să ți-l ofere.

De cele mai multe ori fie nu aplicăm produsele cum trebuie, fie nu le aplicăm în ordinea corectă sau în combinația potrivită. Un „cocktail” de produse de înfrumusețare este potrivit mereu, așa că îți prezentăm rețetele care te vor ajuta să ai machiajul pe care ți-l dorești. Astfel, vei afla ce texturi poți combina și ce combinații sunt recomandate pentru a obține diferite efecte.

Creion de buze + ruj

O combinație deloc suprinzătoare, nu? Ei bine, pentru ca rujul să reziste cât mai mult timp este indicat să folosești un creion înainte. Trasează conturul buzelor și apoi aplică și rujul. Pentru un efect de buze mai pline încearcă să folosești produse cu tonuri diferite. Astfel, alege un creion cu subtonuri reci și un ruj cu un subton orange pentru a crea această iluzie.

Fard de obraz și highlighter lichid

Dacă vrei un look foarte tineresc și un aspect cât mai natural, aplică forma lichidă a acestor produse. Astfel, folosește două picături de fard de obraz lichid și o picătură de highlighter. Aplică combinația începând cu zona obrajilor spre pomeți. Folosește mișcări de tapotare pentru ca efectul să fie mai natural.

Loțiune bronzantă și cremă hidratantă

Această combinație este potrivită pentru tine dacă folosești de obicei autobronzant. Astfel, dacă nu vrei să existe o diferență vizibilă între corp și zona feței, poți încerca să pui câteva picături de loțiune bronzantă în crema hidratantă. Atenție, trebuie să fie o loțiune pentru față și, cele mai indicate sunt acele picături speciale de bronzat/de închis tonul produselor cosmetice. Aplică și pe gât pentru o culoare uniformă.

Exfoliant și ulei de curățare

Pentru exfoliere și hidratare alege această combinație, care practic te ajută să economisești timp în rutina ta de seară. Folosește un exfoliant delicat, cu particule abrazive și combină-l cu un ulei de curățare. Astfel, în timp ce particulele exfoliază tenul, uleiul ajută ca tenul tău să fie hidratat. Chiar și așa, nu este indicat să folosești exfolierea mai mult de două ori pe săptămână, deoarece poate provoca iritații ale pielii. Pentru restul zilelor alege doar uleiul de curățare.

Primer, fond de ten și highlighter gel

Anul acesta produsele gel sunt la mare căutare, așa că poți experimenta și tu folosind această combinație. În cantitatea de fond de ten pe care o folosești de obicei adaugă o picătură de primer și puțin highlighter gel. Aceste produse, aplicate în acest mod, vor da acel look dewy perfect pentru zilele în care îți dorești o strălucire cât mai naturală.

Fond de ten și bronzer cu particule strălucitoare

Dacă vrei să modifici textura unui fond de ten, adaugă puțină strălucire prin intermediul unui bronzer lichid. Atunci când aplici fondul de ten, aplică și câteva 2 picături de bronzer și apoi, cu ajutorul unui burete de machiaj, aplică totul cum ai face-o în mod normal. Atenție, pentru un look natural și o strălucire plăcută, asigură-te că bronzerul nu schimbă foarte mult nuanța fondului de ten, această combinație fiind recomandată mai mult în zilele de vară.

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Foto: Arhiva ELLE

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