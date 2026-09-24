10 filme bune pe care să nu le urmărești la o întâlnire romantică

Deși sunt filme romantice, nu sunt tocmai ideale de urmărit la o întâlnire. Subiectul iubirii e acompaniat și de altele, chiar întunecate, controversate și bizare, așa că poate tu și persoana iubită vă orientați către un alt film pe care să-l urmăriți la o întâlnire. 

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  . Actualizat 24.09.2026, 08:09,  de  Braslasu Iulia
1. The Lobster
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Filmele de mai jos explorează dragostea din unghiuri diverse, iar protagoniștii trăiesc acest sentimente în momente diferite ale vieții lor. Dar, subiectul iubirii e acompaniat și de altele, chiar întunecate, controversate și bizare, așa că poate tu și persoana iubită vă orientați către un alt film pe care să-l urmăriți la o întâlnire. 

1. The Lobster

Deși filmul The Lobster are și o componentă romantică, cei mai mulți merg pe ideea că este o peliculă științifico-fantastică și cam atât. Pe fundalul unui viitor distopic, persoanele singure sunt duse la un hotel straniu și obligate să își găsească un partener romantic în 45 de zile. Cei care nu reușesc să facă asta, vor fi transformați în animale și alungați în apropiere, într-o pădure. 

2. Scenes from a Marriage

Ingmar Bergman a scris și regizat filmul Scenes from a Marriage din 1974. Marianne și Johan, jucați de Liv Ullmann și Erland Josephson, sunt protagoniștii acestei pelicule care îi urmărește pe cei doi în mai multe etape din parcursul lor, de la căsătorie, infidelitate și trecerea printr-un divorț. Pelicula pune mai mult accentul pe destrămarea unei relații decât pe o poveste de dragoste fericită. 

3. Bones and All

Dacă te pregătești să mergi la o întâlnire și ai plănuit împreună cu cealaltă persoană să urmăriți un film, ar fi bine să eviți Bones and All. Luca Guadagnino a regizat această peliculă cu Timothée Chalamet și Taylor Russell în rolurile principale. Ei înterpretează rolurile a doi parteneri canibali.

4. The Worst Person in the World

Joachim Trier a regizat The Worst Person in The World, un film care ne oferă o realitate incomodă a felului în care decurg întâlnirile în zilele noastre. Pelicula ne introduce în viața unei tinere, pe nume Julie, și a provocărilor, aventurilor și situațiilor amoroase și profesionale prin care trece în decursul a patru ani. 

5. Love Exposure

Love Exposure nu e tocmai un film ușor de urmărit, indiferent de cum ți-ai propune să-l vizionezi. În această peliculă este vorba despre trei oameni abuzați emoționali care sunt implicați într-un triunghi amoros cel puțin bizar. 

6. Blue Valentine

Ryan Gosling și Michelle Williams interpretează rolurile principale în Blue Valentine. În această dramă, cei doi se iubesc foarte mult, în ciuda diferențelor dintre ei. Au trăit o poveste de dragoste plină de pasiune, dar, după mai mulți ani de căsnicie, se comportă asemenea unor străini. Mariajul lor e pe punctul de a se destrăma, dar vor să-și salveze relația.

7. Before Midnight

În al treilea film din trilogia Before, Jesse și Celine, interpretați de Ethan Hawke și Julie Delpy, se reîntâlnesc în Grecia, și realizează că încă mai au sentimente unul față de celălalt, trecând două decenii de când s-au întâlnit pentru prima dată. Totuși, îndoielile care apar odată cu deciziile de luat în viață nu îți induc tocmai o stare optimistă. 

8. Modern Romance

Robert Cole e un editor de film, iar Mary Harvard lucrează la o bancă. Cei doi formează un cuplu și se despart și împacă frecvent. Problemele lui par să fie cele din cauza cărora relația lor amoroasă este afectată și în ciuda poveștii, filmul duce mai mult înspre comedie. 

9. Vertigo

Vertigo e un film din 1958 regizat de Alfred Hitchcock, fiind considerat unul dintre cele mai bune din cariera lui. Pelicula spune povestea unui fost detectiv de la Departamentul de Poliție din San Francisco, care e rugat să o urmărească pe soția unui coleg, despre care se spune că e misterioasă. Poate fi un film destul de puternic psihologic și nu e o alegere la îndemână pentru toată lumea. 

10. Love Story

Într-adevăr, este vorba despre o poveste de dragoste, însă tristă. În Love Story, o fată și un băiat care provin din medii diferite, se îndrăgostesc și par să depășească obstacolele din calea lor. Însă, o tragedie schimbă cu totul parcursul desfășurării evenimentelor. 

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Foto: PR

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