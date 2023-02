Filme de neratat, care au o acțiune plasată într-o singură locație

Deși acțiunea filmelor de mai jos s-a desfășurat într-o singură locație, aspectul acesta le-a făcut interesante și captivante. Fie că preferi peliculele de acțiune, de groază sau thrillerele psihologice, vei găsi în această listă o sugestie care să fie pe placul tău:

1. Free Fire

Acțiunea filmului de acțiune Free Fire regizat de Ben Wheatley are loc în 1978 în Boston și arată schimbul de focuri dintre două bande și lupta lor pentru a supraviețui. Pelicula este filmată într-un depozit abandonat, iar distribuția acestuia conține nume cunoscute din lumea cinematografiei, precum Brie Larson, Cillian Murphy și Jack Reynor.

2. 127 Hours

Danny Boyle a regizat 127 Hours, un film bazat pe cartea Between a Rock and a Hard Place. Pelicula prezintă povestea reală a alpinistului Aron Ralston, care a rămas blocat într-un canion timp de 127 de ore. Filmul care îl are în rol principal pe James Franco a primit 6 nominalizări la Oscar și e considerat unul dintre cele mai bune regizate de Danny Boyle.

3. Panic Room

David Fincher a semnat regia filmului Panic Room, care le-a adus în prim-plan pe actrițele Jodie Foster și Kristen Stewart. În acest thriller, cele două joacă rolurile unei mame și a fiicei sale care se refugiază într-o cameră atunci când trei bărbați intră în casa lor în căutarea unei averi dispărute.

4. The Man from Earth

În The Man from Earth, colegii profesorului John Oldman află un detaliu neașteptat despre acesta în timpul unei petreceri de rămas bun. De aici, pornesc o serie de discuții interesante și își dau seama de cum este cu adevărat John Oldman.

5. Moon

Prestația actorului Sam Rockwell în filmul Moon regizat de Duncan Jones a fost impresionată. El l-a jucat pe Sam Bell, un astronaut care mai are puțin și termină misiunea sa de 3 ani pe Lună. Dar, în tot acest timp, el trebuie să gestioneze și o criză în plan personal.

6. Locke

Tom Hardy a interpretat rolul principal în filmul Locke, mai exact pe Ivan Locke, un familist dedicat și manager de construcții de succes. El se află într-o cursă spre Londra pentru a asista la nașterea fiului său. Pe parcursul peliculei, îl vezi pe actor petrecând timpul în mașina sa și ducând lupte interioare intense.

7. Funny Games

Michael Haneke a regizat și scris Funny Games, un thriller psihologic care a stârnit controverse. În acest film, este vorba despre o mamă, un tată și fiul lor ținuți captivi în casa lor de vacanță de către doi tineri care îi forțează să ia parte la jocuri periculoase.

8. Tape

În filmul Tape, trei prieteni, interpretați de Ethan Hawke, Uma Thurman și Robert Sean Leonard rememorează detalii ce țin ce trecutul lor dificil. Aceștia se află într-o cameră dintr-un motel din Michigan. Pelicula detaliază parcursul celor trei personaje și personalitățile lor diferite.

9. Alien

Ridley Scott este regizorul filmului de groază SF Alien din 1979. Pelicula a fost filmată într-o navă spațială și expune descoperirea pe care o face un echipaj al unei nave spațiale comerciale.

10. 12 Angry Men

În 12 Angry Men, un membru dintr-un juriu din cadrul unui proces de crimă din New York declanșează în rândul colegilor mai multe tensiuni care îi determină să fie atenți înainte de a da un verdict. Scenele din film se desfășoară într-o singură cameră.

Citește și:

Filme de neratat în luna februarie 2023 în cinematografe

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro