Eva Mendes și Ryan Gosling sunt căsătoriți în secret? Actrița a lansat un indiciu care a entuziasmat fanii

Eva Mendes și Ryan Gosling formează unul dintre cele mai discrete cupluri de la Hollywood, cei doi actori refuzând în repetate rânduri să apară pe covorul roșu împreună sau să împărtășească prea multe detalii despre viața lor de familie, și mai ales despre cei doi copii pe care îi au împreună, Esmeralda și Amada.

Dar un indiciu apărut într-o fotografie publicată de actriță pe contul său de Instagram a stârnit imaginația fanilor, care bănuiesc sau speră de multă vreme că Eva Mendes și Ryan Gosling s-au căsătorit. Mai exact, actrița în vârstă de 48 de ani a publicat o imagine care îi arată un mic tatuaj la încheietura mâinii, cu textul „de Gosling”.

Deși nu este pentru prima dată când fanii pot arunca o privire la tatuajul actriței, acum aceștia s-au arătat de-a dreptul entuziasmați de posibilitatea ca Eva Mendes și Ryan Gosling să se fi căsătorit în secret, lucru care ar fi în deplină concordanță cu dorința lor de a-și menține relația cât mai privată. Mai cu seamă că, au semnalat unii dintre comentatori, particula „de” semnifică în cultura hispanică apartenența la ceva.

Eva Mendes și Ryan Gosling s-au cunoscut în 2011 pe platoul filmului The Place Beyond the Pines, în care au jucat rolul unui cuplu. Curând după ce au terminat munca pentru film, cei doi au fost fotografiați la Disneyland împreună. Zvonurile despre o posibilă căsătorie au prins avânt în 2016, când publicația US Weekly anunța o nuntă secretă, dar cei doi au dezmințit știrea.

Cei doi, care au două fiice, născute în 2014 și 2016, au făcut de-a lungul timpului declarații despre viața lor de familie, Mendes susținând că „oriunde sunt ei, acolo este acasă”, iar Gosling povestind că își alege unele dintre proiecte cu gândul la fiicele sale. „Sunt tată în primul rând, și o parte din motivul pentru care am făcut filmul The Gray Man a fost ocazia de a merge în locuri interesante cu copiii mei.” De asemenea, actorul a dezvăluit că plănuiește să le arate fiicelor sale munca lui începând cu filmul Barbie, cu Margot Robbie în rolul principal, în care joacă rolul lui Ken.

