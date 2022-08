TOP 10 cele mai așteptate filme ale toamnei 2022, pe care nu trebuie să le ratezi

Drame cu potențial de Oscar, pelicule cu acțiune explozivă, filme SF sau horror – cu siguranță vei găsi ceva pe placul tău! Iată ce merită să vezi în această toamnă la cinema.

Black Panther: Wakanda Forever

Este foarte dificil să ne imaginăm această franciză fără Chadwick Boseman, care a murit de cancer în 2020, iar această producție promite a fi o sărbătorire a tot ceea ce Boseman a însemnat pentru universul cu supereroi. Filmul îi reunește pe regizorul Ryan Coogler cu ceilalți actori din prima peliculă: Lupita N’yongo, Angela Bassett, Letitia Wright, Daniel Kaluuya și Martin Freeman.

Premiera: 11 noiembrie

Amsterdam

Plasat în anii ’30, filmul lui David O. Russell îi are în distribuție pe Anya Taylor-Joy, Christian Bale, Margot Robbie, Zoe Saldana, Timothy Olyphant. Pelicula spune povestea a trei prieteni care sunt, pe rând, martori ai unei crime, apoi suspecți principali și, în final, cei care scot la lumină unul dintre cele mai șocante comploturi din istoria Statelor Unite.

Premiera: 4 noiembrie

Black Adam

Un film cu supereroi în care rolul principal este interpretat de Dwayne „The Rock” Johnson? Cum am putea refuza așa ceva, mai ales când din distribuție face parte și celebrul Pierce Brosnan în rolul lui Doctor Fate. Pelicula se concentrează pe personajul Black Adam, anti-erou cu puteri nemaivăzute, iar efectele speciale și scenele de acțiune te vor captiva cu siguranță.

Premiera: 21 octombrie

See How They Run

Un producător de film disperat vrea să dea lovitura la Hollywood cu ecranizarea unei populare piese de teatru. Producția începe, dar după mai mulți membri ai echipei sunt uciși, cinicul inspector Stoppard și mai juniorul lui ajutor, Stalker, intră în scenă și se trezesc într-o veritabilă poveste „whodunit”. Din distribuție fac parte Adrien Brody, Sam Rockwell, Saoirse Ronan.

Premiera: 7 octombrie

Don’t Worry Darling

Acțiunea din filmul regizat de Olivia Wilde se învârte în jurul cuplului format din Alice (Florence Pugh) și Jack (Harry Styles). Cei doi locuiesc în comunitatea Victory, orașul companiei experimentale care găzduiește bărbații care lucrează pentru proiectul ultrasecret Victory și familiile lor. Optimismul societal din anii 1950 susținut de CEO-ul lor, Frank (Chris Pine) – vizionar corporativ și trainer motivational – ancorează fiecare aspect al vieții de zi cu zi în utopia strânsă a deșertului. În timp ce soții își petrec fiecare zi în sediul Victory Project, lucrând la „dezvoltarea materialelor progresive”, soțiile lor – inclusiv partenerul elegant al lui Frank, Shelley (Gemma Chan) – își pot petrece timpul bucurându-se de frumusețea, luxul și desfrânarea comunității lor. Viața este perfectă, nevoile fiecărui rezident fiind îndeplinite de companie. Tot ceea ce cer în schimb sunt discrețiă și loialitatea față de cauza Victory. Dar când încep să apară crăpături în viața lor idilică, expunând detalii sinistre care pândesc de sub fațada atractivă, Alice nu se poate abține să se întrebe exact ce fac ei în Victory și de ce. Cât de mult este dispusă să piardă Alice pentru a dezvălui ceea ce se întâmplă cu adevărat în acest paradis?

Premiera: 23 septembrie

The Menu

Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes și Nicholas Hoult fac parte din distribuția acestui film de comedie cu puternice accente horror. Tyler și Margot călătoresc spre o insulă îndepărtată pentru a lua masa într-un restaurant exclusivist unde bucătarul șef, Slowik. își așteaptă clienții cu un meniu generos, dar și cu câteva surprize terifiante.

Premiera: 18 noiembrie

Ticket to Paradise

Ne era tare dor de o comedie romantică și cu atât mai mult de una cu o distribuție atât de reușită! Filmul spune povestea unui cuplu divorțat (George Clooney și Julia Roberts) care pleacă spre Bali pentru a-și împiedica fiica să facă greșeala pe care ei cred că au făcut-o cu 25 de ani în urmă, mai exact că s-au căsătorit tineri.

Premiera: 16 septembrie

Medieval

Filmul spune povestea legendarului Jan Zizka, comandant de oști al Cehiei secolului al XV-lea, care a reușit să învingă armatele Ordinului Teutonic și Imperiului Roman. Din distribuție fac parte Michael Caine, Ben Foster și Sophie Lowe.

Premiera: 7 octombrie

The Woman King

Acțiunea filmului are loc în Regatul Dahomey, actualul Benin, la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Nanisca, cel mai remarcabil general al amazoanelor, trebuie să înfrunte invazia franceză și triburile din jur care încearcă să-i distrugă onoarea și să-i înrobească poporul. Această femeie își va conduce armata, inclusiv pe fiica ei Nawi, într-o luptă pentru a preveni distrugerea a tot ceea ce iubesc. În secolul al XIX-lea, amazoanele din Dahomey au condus o luptă acerbă împotriva coloniștilor francezi, sub ordinele generalului Nanisca și a fiicei sale Nawi. Filmul are o distribuție de excepție: Lashana Lynch, Viola Davis, Hero Fiennes Tiffin, John Boyega.

Premiera: 7 octombrie

The Fabelmans

Scris și regizat de Steven Spielberg, The Fabelmans este un film semi-autobiografic care prezintă anii copilăriei petrecuți de Spielberg în Arizona în perioada de după război. Din distribuție fac parte Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Gabriel LaBelle, Julia Butters.

Premiera: 25 noiembrie

Foto: PR

