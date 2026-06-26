Lidia Buble, apariție spectaculoasă în costum de baie din vacanță. Imaginile care au atras toate privirile

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Lidia Buble se bucură din plin de vacanța de vară și le oferă fanilor imagini spectaculoase din destinația în care a ales să se relaxeze. Artista a publicat pe Instagram o serie de fotografii în care apare într-un costum de baie într-o elegantă nuanță camel, în timp ce profită de soare, mare și peisajele spectaculoase.

Lidia Buble, vacanță de vis

În imaginile distribuite pe rețeaua socială, cântăreața apare zâmbitoare și relaxată, surprinsă pe plaje cu nisip fin și ape cristaline. Costumul de baie într-o nuanță camel, care îi pune în valoare bronzul, este completat de accesorii discrete și un look natural, perfect pentru atmosfera de vacanță.

Lidia nu a dezvăluit unde își petrece concediul, însă fotografiile surprind un decor spectaculos, cu vegetație luxuriantă și priveliști care par desprinse dintr-o destinație exotică. La descrierea postării, artista a ales un mesaj simplu, dar sugestiv:

„BRB… sunt ocupată să-mi fac amintiri.”, a scris Lidia pe Instagram.

Lidia Buble a trecut recent printr-un moment foarte neplăcut în public, care a determinat-o să vorbească deschis despre o realitate mai puțin știută a statului de persoană publică.

Lidia Buble, semnal de alarmă după ce a fost din nou urmărită

Lidia Buble a tras un semnal serios de alarmă după ce a trecut printr-o experiență terifiantă și a fost din nou urmărită. Artista le cere persoanelor care o observă în diferite locuri să nu mai procedeze așa, pentru că este un comportament greșit și îi generează stări de neliniște, frică, nervi și anxietate.

„Prietenii mei frumoși de aici, de pe Instagram și pe unde vă mai aflați, vreau să las acest mesaj aici pentru că este nu știu câta oară când mi se întâmplă ce urmează să zic acum și nu suport, deci îmi dă o stare de nervi și de anxietate ceva la cote maxime. Dacă vi se întâmplă să mă mai vedeți prin mall sau prin oraș, nu mă mai urmăriți, vă implor, pentru că nu suport să simt că sunt urmărită, să văd că sunt urmărită. Eu sunt genul de artist pe care dacă îl abordez și toți cei care m-au întâlnit prin anumite locuri, știu că dacă mă abordez și îmi cere poze, fac poze. Dacă vreți să vorbesc cu tine, vorbesc cu tine. Dar nu mă urmăriți.”

Lidia Buble a vorbit despre acest lucru în contextul în care, recent, trei persoane au urmărit-o, iar experiența asta a făcut-o să se simtă extrem de inconfortabil.

„Astăzi trei persoane au făcut lucrurile astea și efectiv mi s-a stricat toată ziua. Nu știu, îmi dă o chestie așa de… În primul rând că nu știu cu ce gânduri sunt urmărită, adică nu știu dacă mă urmăriți doar pentru că sunteți happy că mă vedeți sau se întâmplă să fie și oameni care nu mă plac și au de gând să facă ceva. Dar este un sentiment pe care îl urăsc din suflet să știu că sunt urmărită.”

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Foto: Arhiva ELLE

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