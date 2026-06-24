Adela Popescu și Radu Vâlcan, imagini din vacanță. Au plecat în Grecia alături de cei trei copii ai lor

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Adela Popescu și Radu Vâlcan au împărtășit mai multe imagini din scurta lor escapadă din Grecia. Actrița și prezentatorul TV nu au plecat singuri, ci însoțiți de cei trei copii ai lor, Alexandru, Andrei și Adrian.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, imagini din vacanța în Grecia

Adela Popescu și Radu Vâlcan au ales să se relaxeze timp de câteva zile într-o destinație însorită și pe care o îndrăgesc, și anume Grecia.

„Vara a început cu 3 Zile În Grecia”, a scris Adela Popescu.

La rândul său, Radu Vâlcan a fost entuziasmat de timpul petrecut cu familia sa în Grecia.

„Un pic de Grecie. Așa cum ne-a recomandat, tuturor, doctorul.”

Adela Popescu, declarații sincere despre rolul de mamă

Adela Popescu a dezvăluit că nu a fost ocolită de fricile în privința creșterii celor copiilor ei, Alexandru, Andrei și Adrian.

„Am enorm de multe frici. Încep copiii să-și controleze propria personalitate și să nu mai fie o extensie a ta, chiar dacă credem că ei sunt o extensie a noastră, nu sunt. (…) Ai responsabilitatra să le dedici timp și atenție așa cum sunt ei, nu cum crezi tu că ar trebui să fie”, a spus Adela Popescu pentru wowbiz.ro.

Adela Popescu, care este căsătorită cu Radu Vâlcan, a recunoscut că este strictă în ceea ce îi privește pe Alexandru, Andrei și Adrian și că nu le permite acestora accesul la telefon sau tabletă, în ciuda insistențelor venite din partea lor.

„Din fericire, nu am avut majore (n.r. probleme cu copiii), dar cele mici le fac pe cele mari. Adică, problemele mici nerezolvate ajung să creeze probleme mari. Asta este părerea mea. Așa că, multe mici au devenit așa foarte apăsătoare pentru noi, că ele sunt multe, știi? De exemplu, suntem în cursa asta în care toți copiii au telefon, dar noi de ce n-avem? Dar uite, ei stau în fiecare zi pe tabletă, noi de ce nu? Și dă-i și explică-le. Eu aici nu am nevoie să fiu convinsă, că sunt convinsă cum e bine, știu cum e bine, dar într-adevăr este foarte greu să îi faci să înțeleagă de ce nu sunt ca toți ceilalți. Merită mai puțin? Nu poți să le spui nici varianta cu „uite, dar nu mai înveți bine dacă stai mult pe tabletă.” Păi cum, că Vasilică stă mult și e premiant. E mai bun ca mine în clasă, de exemplu. Toate argumentele lor au logică. Dar părerea mea nu este că excesul de ecrane îi tâmpește. Eu nu cred. Adică încă nu cred asta, nu știu. Dar cred că le fură momente din viață. O călătorie cu mașina, dacă este cu nasul pe telefon, e ca și cum n-a fost. Iar o călătorie cu mașina, dacă e cu nasul pe geam, poate să însemne foarte mult. Poate să învețe un pic și despre distanță, și despre timp. Și să-și ia repere data viitoare, când călătoresc, să știe unde au ajuns.”

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Foto: Instagram

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