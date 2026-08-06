Lily James și Lucas Bravo, surprinși în ipostaze apropiate. Cum au apărut împreună în Ibiza

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Lily James și Lucas Bravo formează un cuplu? Este întrebarea care se află pe buzele fanilor celor două staruri, după ce actrița și actorul au fost fotografiați împreună în Ibiza, Spania. Iată cum au fost surprinși.

Lily James și Lucas Bravo, surprinși împreună în Ibiza

Lily James și Lucas Bravo au apărut recent împreună în Ibiza. Paparazzi i-au surprins pe cei doi în timp ce vorbeau și se plimbau. Cu toate că nu au afișat în public gesturi tandre sau romantice, fanii speculează că ar putea forma un cuplu.

Lucas Bravo este cunoscut publicului pentru rolul bucătarul Gabriel din serialul Netflix Emily in Paris. Înainte de acest rol, el a mai jucat și în alte în alte seriale și filme, precum Caprice, Sous le soleil de Saint-Tropez, Plus belle la vie, Beautiful injuries, La crème de la crème.

În luna martie a anului 2026, Lucas Bravo a fost văzut în compania comediantei Mary Beth Barone. Cei doi au luat parte la un meci al echipei New York Knicks. Ulterior, în mai, au ieșit împreună la Festivalul de Film de la Cannes. Într-un videoclip distribuit de Paris Match, actorul apare în timp ce o mângâie pe spate pe actriță. Mai multe surse au susținut pentru DeuxMoi că i-au surprins în timp ce se sărutau la o petrecere de după lansarea filmului La Vénus Electrique.

În 2025, Lucas Bravo a avut o relație de câteva luni cu Shailene Woodley. Actorul și actrița s-au despărțit din cauza priorităților diferite pe care le aveau.

În cadrul unui interviu pentru PEOPLE, Lucas Bravo a dezvăluit care este cel mai romantic gest pe care l-a făcut vreodată pentru o parteneră, fără a menționa, însă, despre cine este vorba.

„Cred că cel mai romantic lucru pe care l-am făcut vreodată a fost să iau un zbor de șapte ore doar ca să-mi îmbrățișez partenera și să plec 10 minute după aceea. Lucram, aveam cam 24 de ore la dispoziție, iar partenera mea se simțea singură, așa că am luat un avion șapte ore. Am surprins-o, am îmbrățișat-o, am petrecut puțin timp cu ea, am consolat-o, apoi am plecat spre aeroport. Am petrecut 14 ore pe cer pentru o îmbrățișare de 10 minute.”

În ceea ce o privește pe Lily James, cea mai recentă relație publică a ei a fost cu muzicianul Michael Shuman. În februarie 2021, cei doi au fost văzuți în timp ce se sărutau în Suffolk, Anglia. Un an mai târziu, au confirmat relația, după ce actrița a publicat pe Instagram primele imagini cu partenerul ei. Ulterior, au apărut pe covorul roșu la mai multe evenimente, printre care Premiile Emmy și o petrecere pentru Gala Met. În februarie 2023, au decis să meargă pe drumuri separate.

În 2025, în timpul unei discuții cu Who What Wear, Lily James a vorbit despre cum se raportează la aplicațiile de dating, făcând referire la filmul ei, Swiped, în care este vorba despre aplicația Bumble. La vremea respectivă, actrița a părut să sugereze că nu ar fi implicată într-o relație.

„Am fost mereu în relații când au început aplicațiile. Acum, pur și simplu nu mai știu. Mă simt puțin cam stânjenită… Încerc să rămân foarte discretă, cât de discretă pot. Faptul că sunt pe o aplicație de dating pare puțin contrar acestei dorințe.”

Foto: Getty Images

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