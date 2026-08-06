Andrei Ciobanu, mesaj superb pentru Flavia Mihășan de ziua ei de naștere: „Ești de o forță pe care puțini o bănuiesc”

Andrei Ciobanu a surprins-o pe Flavia Mihășan cu o declarație de ziua ei de naștere.

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  de  ELLE.ro
Flavia Mihășan
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Pe 5 august, Flavia Mihășan și-a sărbătorit ziua de naștere. Cu ocazia aceasta, partenerul ei, Andrei Ciobanu, i-a transmis public un mesaj superb și care a atras imediat atenția tuturor. 

Andrei Ciobanu, mesaj superb pentru Flavia Mihășan

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Andrei Ciobanu s-a folosit de umorul său pentru a-i transmite un mesaj iubitei sale, Flavia Mihășan, despre lucrurile pe care le-a învățat de la ea de când formează un cuplu. 

„Astăzi este ziua ta și, în mod normal, ar trebui să scriu un text siropos despre cât de minunată ești și cum relația noastră este absolut perfectă, dar adevărul e mult mai mișto de atât.
Adevărul e că m-ai învățat lucruri pe care nu le găsești în nicio carte. Cum ar fi, că logica și rațiunea sunt total supraevaluate și că nu e absolut nicio nevoie să le folosim în toate situațiile. De exemplu, putem decide că trebuie să aruncam o pernă perfect bună pentru că „nu mai se potrivește cu vibe-ul camerei”. Scuze eu
M-ai învățat că făcutul curățeniei e un hobby în toată regula. Alți oameni se relaxează la un film sau cu o carte în mână. Tu, în schimb, simți pace interioară deplină doar dacă muți o plantă doi centimetri mai la stânga, reorganizezi un sertar pe culori și mai ștergi un praf nevăzut de pe o margine de tablou.
De la tine am aflat și că timpul e doar o convenție socială opțională. Și că propoziția „sunt gata în 5 minute” e o metaforă superbă pentru „mai am de schimbat trei ținute jumate”. Iar a întârzia oriunde, oricând și indiferent de miza evenimentului e practic o formă de artă prin care facem lumea să ne aștepte cu nerăbdare.
Am mai înțeles și că nu are sens să facem bagajele relaxați o zi înainte de plecare, când poți trăi la intensitate maximă și să arunci jumătate din șifonier în troler la 2 dimineața, în condițiile în care la 5 trebuie să fim deja în aeroport.
Tot de la tine am învățat că mâncatul la ore fixe e un mit, că prânzul e opțional, iar adevărata gastronomie constă în a drege o foame cruntă în miez de noapte cu o combinație genială de covrigei și pepene roșu.”

Andrei Ciobanu și-a continuat mesajul cu o serie de complimente la adresa iubitei sale. 

„Dar, dincolo de asta, ai cel mai frumos râs din lume prim care luminezi instant toată camera, iar pentru mine nu există bucurie mai mare decât să te fac să râzi.
Sub toată fragilitatea asta, ești de o forță pe care puțini o bănuiesc, ai o loialitate rară și ești, fără niciun dubiu, cea mai amuzantă femeie pe care am avut norocul să o cunosc.
Mă bucur că mâncăm împreună mujdei, semințe și snack-urile alea care miros dubios a șosete, în timp ce încercăm să urmărim jumătate de film până când adormim amândoi, rupți de oboseală, prăbușiți pe canapea.
La mulți ani, iubire!
Să rămâi exact așa cum ești, chiar și cu cele o mie de crize de nervi pe zi, pe care le declanșezi din senin și le uiți în două minute.”

De asemenea, Andrei Ciobanu i-a oferit Flaviei Mihășan un tort delicios, dar și un buchet de flori.

„Astăzi este ziua mea și chiar dacă nu aveam nimic special pregătit a fost și este super frumos. Sună a clișeu, dar real cel mai important lucru e să ai în viața ta oamenii potriviți, oamenii dragi, sinceri și autentici.
Deși n-a fost cel mai simplu an din viața mea, continui să învăț iar lecțiile sper eu, vor fi cu din ce în ce mai puține turbulențe.”

Cum a început relația dintre Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu

După ce s-a despărțit de tatăl copiilor ei, Marius Moldovan, Flavia Mihășan a fost singură o perioadă. Acum, vedeta iubește din nou și formează un cuplu alături de Andrei Ciobanu. După ce au confirmat că sunt într-o relație, fosta asistentă TV și comediantul au început să se afișeze tot mai des împreună, inclusiv la evenimente mondene. Andrei Ciobanu are o relație apropiată cu Tudor și Carol, cei doi copii pe care Flavia Mihășan îi are din relația cu fostul ei partener, Marius Moldovan.

Recent, Flavia Mihășan a dezvăluit cum s-au cunoscut ea și Andrei Ciobanu. Amândoi se știau din industria de divertisment, iar pe parcurs au descoperit că rezonează pe mai multe planuri. 

„Noi ne știm de ceva timp, de foarte mulți ani, doar că nu ne știam atât de bine. Ne-am cunoscut din industrie și a fost o surpriză plăcută să văd că ne potrivim pe atâtea planuri', a spus Flavia Mihășan pentru VIVA!

Flavia Mihășan a mai spus și cum a fost cucerită de Andrei Ciobanu. Comediantul nu ratează ocazia de a-i face surprize romantice partenerei sale. 

„E mult de spus că e o persoană super complexă, dar e un tip foarte deștept, are un simț al umorului care îmi place foarte mult și e un om real, autentic, foarte bun.”

Între Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu există o diferență de vârstă de cinci ani, iar fosta asistentă TV nu consideră că ar fi un impediment acest lucru. 

„Nu! De multe ori mă ia prin surprindere când mi se zice. Adică între noi niciodată nu se simte asta. Din contră, el este mult mai matur și mult mai grounded (așezat – n.red.) decât sunt eu. Bine, nu e greu, nu e ca și cum eu sunt vreun exemplu. (râde) Dar nu cred în asta, nu cred în genul ăsta de diferențe. Adică nu cred că e important.”

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Foto: Instagram

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