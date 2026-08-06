Andreea Marin, imagini în costum de baie la 51 de ani. Cum își menține silueta după ce a slăbit spectaculos

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Andreea Marin a plecat din nou în Italia, de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vedeta a ales să petreacă trei zile la plajă, departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august.

Andreea Marin, vacanță în Capri

Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapadă, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția sa a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin care a trecut în ultima perioadă.

„Și pentru că o vacanță în Capri e întotdeauna prea scurtă, în ultimul weekend am decis să zbor din nou până acolo! O rupere de ritm binevenită, 3 zile minunate alături de fiica mea, sub soarele fierbinte de august, la plajă, cu cărțile noastre și iubire în suflet! Atât!”, a scris Andreea Marin pe contul de socializare.

Cum își menține Andreea Marin silueta

După ce a slăbit vizibil, vedeta a continuat să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească.

„Nu obosesc să fac asta? Ba da, căci om sunt.

Dar am și zile de pauză. Moderația e foarte importantă pentru echilibru.”, a transmis ea.

În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia.

„Care e nivelul de efort pentru sport? Moderat, circuite cu mișcări variate și de intensități diferite, altfel mă plictisesc, caut să lucrez pentru toate grupele de mușchi, nu îmi propun, însă, să fac performanță, doar vreau să fiu sănătoasă, să arăt civilizat și la 51 de ani, dar și mai târziu, să mă simt bine în pielea mea, cu tonus și energie bună. Să fiu în echilibru minte, trup și suflet. Vreau să fiu longevivă, dar nu cu orice preț, îmi doresc mai ales să trăiesc într-o stare cât mai bună, pe picioarele mele. Calitatea vieții contează, nu doar lungimea ei”, spune vedeta.

Cum a apărut Andreea Marin în Capri

Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Capri. Vedeta a îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional, pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde.

„În caz că vă întrebați, aș vrea, dar nu mai sunt pe mare, ci cu nasul în hârtii și cu ochii pe laptop, la birou. Dar amintirile de săptămâna trecută încă îmi dau o energie pozitivă, așa că trimit imaginile mai departe către voi. Capri, locul de pe pământ de suflet pentru mine, o insulă parcă ruptă din rai unde am ajuns prima dată acum 18 ani. Merg pe acest tărâm în fiecare an – am văzut atâtea în lume, dar nicăieri nu mă întorc așa, simțimdu-mă ca acasă! Și încă mă suprinde, am descoperit și acum locuri-nestemate, nevăzute încă!

Natura extraordinară, clima, mâncarea bună, eleganța, serile de dans și muzica veche, pe sufletul meu, arhitectura, arta, cultura exprimată în atâtea moduri, respectul pentru tradiție și valori, oamenii frumoși și optimiști, timpul pentru mine însămi, pentru cărți, mișcare și pentru somnul sănătos – pe care acasă nu reușesc să-l găsesc, recunosc – toate îmbrățișate fac vacanța perfectă.

Bine, recunosc: eu îmbin vacanța cu munca uneori, de pildă de data aceasta am avut șansa de a lucra pentru parteneri de aici un proiect vizual minunat și veți vedea în curând fotografii și imagini de neuitat.

Dar gata cu visarea – la treabă! Sunt la birou și încep filmările în studioul @creativehubvoiceandvisibility în curând, înapoi la realitate în hubul meu creativ, așadar. Mâine promit să revin aici și cu imagini de pe mare în mișcare, însoțite de sunetul autentic al naturii. O zi frumoasă și cu spor!”

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Foto: Instagram

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