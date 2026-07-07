Andreea Marin, imagini din vacanța în Capri. Ce a impresionat-o la această destinație: „Merg pe acest tărâm în fiecare an”

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Andreea Marin s-a întors recent dintr-o escapadă în Capri. Vedeta s-a bucurat de zilele însorite și de experiența de a merge pe barcă.

Cum a apărut Andreea Marin în Capri

Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Capri. Vedeta a îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional, pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde.

„În caz că vă întrebați, aș vrea, dar nu mai sunt pe mare, ci cu nasul în hârtii și cu ochii pe laptop, la birou. Dar amintirile de săptămâna trecută încă îmi dau o energie pozitivă, așa că trimit imaginile mai departe către voi. Capri, locul de pe pământ de suflet pentru mine, o insulă parcă ruptă din rai unde am ajuns prima dată acum 18 ani. Merg pe acest tărâm în fiecare an – am văzut atâtea în lume, dar nicăieri nu mă întorc așa, simțimdu-mă ca acasă! Și încă mă suprinde, am descoperit și acum locuri-nestemate, nevăzute încă!

Natura extraordinară, clima, mâncarea bună, eleganța, serile de dans și muzica veche, pe sufletul meu, arhitectura, arta, cultura exprimată în atâtea moduri, respectul pentru tradiție și valori, oamenii frumoși și optimiști, timpul pentru mine însămi, pentru cărți, mișcare și pentru somnul sănătos – pe care acasă nu reușesc să-l găsesc, recunosc – toate îmbrățișate fac vacanța perfectă.

Bine, recunosc: eu îmbin vacanța cu munca uneori, de pildă de data aceasta am avut șansa de a lucra pentru parteneri de aici un proiect vizual minunat și veți vedea în curând fotografii și imagini de neuitat.

Dar gata cu visarea – la treabă! Sunt la birou și încep filmările în studioul @creativehubvoiceandvisibility în curând, înapoi la realitate în hubul meu creativ, așadar. Mâine promit să revin aici și cu imagini de pe mare în mișcare, însoțite de sunetul autentic al naturii. O zi frumoasă și cu spor!”

Andreea Marin, declarații rare despre viața ei personală

La începutul lunii iulie 2025, Andreea Marin a confirmat că s-a despărțit de Adrian Brâncoveanu după opt ani de relație. Deși inițial nu a dorit să comenteze acest subiect, după apariția mai multor zvonuri privind o posibilă separare, vedeta a dezvăluit că ea și Adrian Brâncoveanu nu mai formează un cuplu.

Andreea Marin este cunoscută pentru discreția pe care o păstrează în ceea ce privește viața ei personală. Recent, vedeta a făcut o serie de confesiuni referitoare la viața sentimentală, după ce a confirmat că ea și Adrian Brâncoveanu au pus capăt relației lor după opt ani.

Andreea Marin a fost întrebată care sunt greșelile pe care le-ar evita într-o viitoare relație, precizând că acordă mai multă atenție modului în care alege oamenii care îi sunt alături.

„Sunt un om care dăruiește foarte mult și cred că uneori trebuie să ne uităm și la ceilalți. Cui dăruim merită? Adică trebuie să meriți ceva ce primești”, a spus aceasta, citată de Unica.ro.

Fosta prezentatoare TV a ținut să precizeze că, în multe cazuri, oamenii nu apreciază ceea ce au alături, iar gesturile lor sunt dezamăgitoare.

„Unii chiar irosesc ceea ce primesc. Sau fac să nu merite povestea aceea frumoasă”, a spus vedeta pentru sursa citată.

Întrebată care sunt lucrurile pe care nu le tolerează la cei din jur, Andreea Marin a dat un răspuns concis.

„E multă ipocrizie în lumea în care trăim. Minciuna. Fac alergie când e vorba de minciună”, a mai spus ea.

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Foto: Instagram

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