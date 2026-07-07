Cadoul neașteptat primit de Ramona Olaru la aniversarea a 37 de ani. Asistenta TV a plâns de emoție

Ramona Olaru a fost surprinsă de colegii ei de la Antena 1 cu un cadou emoționant.

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  de  Andreea Ilie
Ramona a primit o pisicuță
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Ramona Olaru este una dintre cele mai populare și iubite asistente TV din România, reușind să-și câștige un număr impresionant de fani de-a lungul timpului. Aceasta este extrem de activă și pe rețelele de socializare, unde menține o legătură constantă cu comunitatea sa de fani, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Cadoul neașteptat primit de Ramona Olaru la aniversarea a 37 de ani

Ramona Olaru a împlinit 37 de ani, iar colegii ei de la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, cu care are o relație extraordinară, i-au făcut o surpriză care a emoționant-o până la lacrimi pe asistenta TV.

Ramona Olaru și-a pierdut recent unul dintre animalele de companie, iar colegii ei din televiziune au dorit să îi aline acesteia suferința și să îi aducă zâmbetul pe buze.

Astfel, i-au oferit cadou, la alegere, o pisicuță sau un motan din rasa British Shorthair. În platou au apărut mai multe animale, iar asistenta TV s-a emoționat profund și nu s-a putut dezlipi de micuțele animale până la pauza publicitară.

„Mulțumesc! Mă lasați cu machiajul stricat! Am machiajul stricat”, a spus Ramona Olaru, în direct, la Neatza.

„Să fiu sincer, eu am vrut să îți luăm un ceas cu diamante. Au zis colegii că te încurcăm cu el, că nu știi unde să îl porți, așa că mâță e mai bine. Să îl stăpânești sau să o stăpânești fericită. Încă te poți hotărî dacă alegi băiețel sau fetiță”, a precizat Dani Oțil, în spirit de glumă.

Asistenta TV a ales până la urmă o pisicuță adorabilă, pe care a ținut-o în brațe o bună parte a emisiunii.

„Și iar s-a mărit familia!”, a scris Ramona Olaru pe Instastory.

Ramona Olaru, sinceră cu privire la trecutul ei amoros.

Ramona Olaru a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit cu deschidere despre trecutul ei sentimental și despre zvonurile care au circulat pe marginea acestui subiect. 

Ramona Olaru a spus adevărul despre viața ei sentimentală și despre speculațiile referitoare la trecutul ei amoros. Prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a dezvăluit că până acum a fost implicată în patru relații serioase, în ciuda tuturor zvonurilor care au tot apărut de-a lungul timpului despre eventuale povești de iubire pe care le-ar fi avut. 

„4 iubiți. Ăla 4 ani, ăla 5 ani, ăla 5 ani, ăla 7 ani. Ăsta este un mit. Toată lumea are impresia că dacă scrie presa „Noua cucerire a Ramonei” sau „Noul iubit al Ramonei”, dacă vorbești cu cineva, dacă ieși la masă cu un bărbat, dacă ieși o săptămână-două, o lună, nu înseamnă că ai avut un milion de bărbați. Nu înseamnă. Înseamnă că te-ai dus să cunoști oameni. Dacă voi vreți să trăiți așa, fără să cunoașteți un om, să îl luați acasă, e treaba voastră, eu nu”, a spus Ramona Olaru în podcast-ul Poftă Bună cu Radu Dumitru.

Ramona Olaru, despre viața ei sentimentală

Ramona Olaru a vorbit despre viața ei amoroasă din prezent, după ce ea și Stefanos Kyriakos Anthopoulos, cunoscut sub numele de scenă numele de scenă Steve Ant, au pus punct relației lor care a durat câteva luni.

Inițial, Ramona Olaru și Steve Ant au avut o relație discretă, ferită de ochii curioșilor. Prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a publicat pe Instagram mai multe imagini prin care arăta cât este de răsfățată de către iubitul ei. Cei doi și-au asumat în mod oficial relația la finalul lunii martie, atunci când artistul a lansat piesa Fuego en la piel, în videoclipul căreia apare în ipostaze tandre cu Ramona Olaru. Cu ocazia sărbătorilor de Paște, Ramona Olaru și Steve Ant au fost plecați într-o vacanță în Tenerife. După întoarcerea din această escapadă, cei doi nu au mai apărut împreună, aspect care a alimentat zvonurile potrivit cărora s-ar fi despărțit.

Ramona Olaru a dezvăluit că nu se află în prezent într-o relație. Prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani” preferă să aștepte să întâlnească partenerul potrivit decât să fie implicată în relații cu persoane cu care nu rezonează și care au un comportament neadecvat față de ea.

„Sunt foarte bine, sunt singură. Într-adevăr, eu nu zic că trebuie să stai singură toată viața, e mișto să ai un om pe care să te bazezi, după care să te ghidezi, care să îți să fie lider și de la care să înveți lucruri (…) În caz contrar, când toți sunt niște lepre nepotrivite care se poartă în mod frustrant pentru că nu au anumite lucruri în dezvoltarea lor sau în ceea ce sunt ei ca persoane, lucrurile astea dau pe afară și atunci lipsă decât așa ceva. Așteptăm până vine potrivitul. Atunci când am pus pe piedestal, nu știa ce să facă cu piedestalul. Eu nu mă mai uit în jos, că îmi cade coroana”, a spus Ramona Olaru pentru Spynews TV, conform spynews.ro

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Foto: Arhiva ELLE

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