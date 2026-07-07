Georgina Rodriguez, prima reacție după ce partenerul ei, Cristiano Ronaldo, a avut ultimul său meci la Cupa Mondială

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Cristiano Rolando a marcat ultimul său meci la Cupa Mondială, după ce Portugalia a fost înfrântă de către Spania în optimile de finală de la Cupa Mondială 2026 cu un scor 0-1.

Cristiano Rolando, ultimul său meci de la Cupa Mondială

Cristiano Rolando, titular pentru Portugalia, este primul jucător din istorie care a marcat la șase ediții diferite ale Campionatului Mondial. Este, de altfel, și primul fotbalist care a depășit 25 de goluri înscrise, cumulat, la Campionatele Mondiale și Campionatele Europene. Cristiano Rolando a condus Portugalia spre gloria Campionatului European în 2016 și către două trofee separate ale Ligii Națiunilor în 2019 și 2025.

După ce Portugalia a pierdut în fața Spaniei, Cristiano Rolando nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. El a părăsit terenul în lacrimi, după ce golul marcat de către Mikel Merino în prelungiri a adus victoria Spaniei la Dallas și a pus capăt carierei sale internaționale istorice. Astfel, Cristiano Ronaldo nu și-a îndeplinit visul de a cuceri singurul trofeu care-i lipsește din palmaresul său sportiv.

Foto: Getty Images

Una dintre primele persoane care a venit să ȋl consoleze pe Cristiano Rolando a fost fostbalistul spaniol Lamine Yamal.

Lamine Yamal și Cristiano Ronaldo. Foto: Profimedia

Cum a reacționat Georgina Rodriguez după ce Cristiano Rolando a avut ultimul său meci la Cupa Mondială

Georgina Rodriguez a trecut prin emoții foarte intense în momentul în care a văzut cum Portugalia a fost învinsă de Spania în optimile de finală de la Cupa Mondială 2026. Partenera fotbalistului a avut o primă reacție pe contul ei personal de Instagram. Acolo, ea a redistribuit o postare de la Nike, care avea mesajul „Legenda lui trăiește mai departe.”

Ce declara Cristiano Rolando înainte de înfrângerea de la Cupa Mondială

La conferința de presă înainte de partida Portugalia – Spania din optimile Cupei Mondiale 2026, Cristiano Ronaldo a vorbit despre pasiunea sa pentru fotbal.

„Am dat tot ce am putut fotbalului. Este pasiunea mea să joc de atâția ani. Nu am făcut-o din nevoie; mă descurc bine în viață. Este vorba despre pasiune. Joc pentru echipa națională și îmi place să joc fotbal. Indiferent ce se întâmplă mâine, nu voi pune presiune pe mine însumi că trebuie să câștig. Trebuie să te bucuri de fiecare meci la o competiție importantă precum Cupa Mondială.”

De asemenea, Cristiano Ronaldo a vorbit despre cum această Cupă Mondială va fi, de fapt, ultima din cariera lui.

„Vreau să mă bucur de ea cât mai mult posibil, pentru că va fi ultima mea Cupă Mondială, da. Dar sper că mâine nu va fi ultimul meu meci la Cupa Mondială 2026.”

După eliminarea Portugaliei în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, în fața Spaniei, Cristiano Rolando a revenit asupra declarației sale privind ultima lui apariție la turneul final.

„Adevărul este că aceasta a fost ultima mea Cupă Mondială, dar în rest, voi avea timp să mă gândesc la asta, să fiu alături de familia mea, să nu iau decizii pripite și îmi voi continua viața.”

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Foto: Getty Images

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