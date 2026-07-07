Milo Ventimiglia și soția sa, Jarah Mariano, au devenit părinți pentru a doua oară. Ce nume special au ales pentru bebeluș

Milo Ventimiglia și Jarah Mariano au anunțat venirea pe lume a celui de-al doilea copil al lor, dezvăluind și numele special pe care l-au ales.

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  de  Andreea Ilie
Milo Ventimiglia și soția sa, Jarah Mariano, au devenit părinți pentru a doua oară. Ce nume special au ales pentru bebeluș

Milo Ventimiglia și soția sa, Jarah Mariano, au devenit părinți pentru a doua oară.

Milo Ventimiglia și Jarah Mariano au anunțat venirea pe lume a celui de-al doilea copil al lor

Milo Ventimiglia, în vârstă de 48 de ani, și soția sa, Jarah Mariano, de 42 de ani, au devenit părinți pentru a doua oară. Modelul a anunțat pe Instagram venirea pe lume a băiețelului lor, Rock-Anthony Makoa Ventimiglia.

Mariano a împărtășit vestea fericită alături de o fotografie alb-negru emoționantă, în care mâna ei, mâna lui Ventimiglia și mâna fiicei lor de 18 luni, Ke’ala Coral, îi țin cu grijă degețelele nou-născutului.

Într-o a doua fotografie, Mariano îl ține în brațe pe micuțul Rock-Anthony în curtea casei, în timp ce starul din serialul This Is Us se joacă alături de Ke’ala, iar câinele lor, Duke, stă în fața familiei.

„Ultimele două săptămâni au fost un haos, dar în cel mai frumos mod posibil. Bine ai venit acasă, Rock-Anthony Makoa Ventimiglia”, a scris Mariano în descrierea postării. „Abia așteptăm toate aventurile care ne așteaptă alături de familia noastră de cinci!”

Actorul și soția sa au devenit părinți pentru prima dată în ianuarie 2025, când s-a născut fiica lor, Ke’ala Coral. Nașterea a avut loc la scurt timp după ce Ventimiglia și Mariano au fost nevoiți să își evacueze locuința din cauza incendiilor devastatoare din Los Angeles.

Cei doi anunțaseră în luna ianuarie că așteaptă al doilea copil

Când Ke’ala și-a sărbătorit primul an de viață, la începutul acestui an, cuplul a dezvăluit că așteaptă al doilea copil. Modelul a anunțat vestea pe Instagram, unde a publicat o fotografie în care își ridică în aer fiica, Ke’ala Coral, cu ocazia primei ei aniversări.

În imagine, Jarah Mariano, în vârstă de 42 de ani, poartă un costum de baie din două piese, o pălărie de soare și își etalează burtica de gravidă, în timp ce își strânge copilul la piept. Cele două se află într-un decor exotic, în apă, iar chipul micuței este acoperit cu un emoji în formă de inimă.

„La mulți ani, fetița mea, la un an. Când ai intrat în viața mea, am avut două gânduri distincte, unul imediat după celălalt, aș muri pentru tine într-o clipă, dar acum trebuie și să trăiesc cât mai mult posibil, ca să fiu lângă tine și să mă asigur că ești în siguranță. Aceasta este cea mai specială formă de iubire pe care am trăit-o vreodată, la fel de special cum ești și tu. Într-o lume plină de frică și ură, știu că vei duce cu tine lumina ta oriunde vei merge și vei face locurile din jur mai bune și mai frumoase. Te iubesc, Ke’ala Coral, pentru totdeauna. Mama.”, a scris ea.

Mesajul a fost rapid inundat de reacții emoționate. Un fan a scris: „Wow, felicitări!!! Ce veste minunată și ce moment special!”, iar altul a adăugat: „Va fi o soră mai mare grozavă”.

Ea povestea că, pe 7 ianuarie 2025, familia fusese nevoită să se evacueze din calea incendiului și că pierduseră atât casa în care locuiau, cât și locuința aflată în construcție, în care urmau să se mute.

„Eram însărcinată în 38 de săptămâni și mai trecusem printr-o evacuare cu doar câteva săptămâni înainte, din cauza incendiului Franklin”, a explicat ea.

Mariano spunea că a privit acea experiență ca pe un „dar”, pentru că a fost, într-un fel, o repetiție pentru ce urma să se întâmple, adăugând că a fost recunoscătoare că evacuarea a avut loc pe timp de zi, când au putut fi mai pregătiți. În final, sublinia că cel mai important lucru este că familia era „împreună, fericită, sănătoasă și în siguranță”.

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Foto: Instagram

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