Mezzosoprana Andreea Ilie Dell Uomo susține că este hărțuită de o colegă de la Opera din Brașov. Dezvăluirile artistei: „Când mă dezbrăcam, a pus telefonul să mă înregistreze”

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Mezzosoprana Andreea Ilie Dell Uomo colaborează acum cu Opera din Brașov după o lungă perioadă petrecută la Opera Națională din București.

Mezzosoprana Andreea Ilie Dell Uomo, despre situația neplăcută prin care trece la Opera din Brașov

Mezzosoprana Andreea Ilie Dell Uomo a urcat pe scenă în numeroase ocazii, interpretând Zita în Gianni Scchichi, Maddalena în Rigoletto de Verdi, La Zia Principesa în Sora Angelica (Puccini) sau Mercedes în Carmen (Bizet) și multe alte roluri. Vezi aici un editorial fashion special cu ea, realizat de regretatul designer Stephan Pelger.

Se pare însă că mutarea ei la Opera din Brașov nu a fost bine văzută de unele colege, artista povestind cu amănunte despre situație neplăcută prin care trece, susținând că este hărțuită de o colegă, care a filmat-o pe ascuns.

Totul a început la doar câteva câteva zile după transferul la Brașov, iar de atunci ar fi urmat luni întregi de conflicte, acuzații, plângeri la Poliție.

Potrivit mezzosopranei, primul episod tensionat ar fi avut loc chiar înaintea Concertului de Crăciun, când participarea sa la spectacol ar fi fost contestată de o colegă.

„Unul dintre primele episoade care m-a surprins a avut loc înaintea concertului de colinde. O colegă a reacționat foarte puternic, spunând că nu este normal ca eu să particip la concert fără suficiente repetiții și a izbucnit în plâns. În același context, o altă colegă a spus: ‘Hai să vedem dacă știe cuvintele’. Pentru mine, după peste 25 de ani de carieră și sute de spectacole și concerte susținute, o astfel de remarcă a fost greu de înțeles și destul de jignitoare. Nu cred că experiența și pregătirea unui artist ar trebui puse sub semnul întrebării în acest mod”, a povestit artista pentru Flagrantnews.ro.

Andreea Ilie Dell Uomo a declarat că situația a degenerat foarte rapid, ea descoperind că discuția pe care a purtat-o în culise cu respectiva colegă a fost înregistrată fără acordul ei.

„La următorul spectacol, am avut o altă rochie, una nouă, m-a urmărit la scenă, să vadă dacă intru când trebuie, la sfârșit, când mă dezbrăcam, a pus telefonul să mă înregistreze. N-am știut atunci asta, am aflat mai târziu, la Poliție, unde mi-a făcut plângere. A început să spună: ‘Andreea, să știi că la noi, aici, se pune rochia pe umeraș’, de două ori mi-a zis asta.

M-am întors și i-am spus: ‘auzi, femeie, vezi-ți de viața ta, de când am venit aici ai o problemă cu mine. Plângi că intru în spectacol, îmi iei rochia… O vrei și pe asta? Ia-o si pe asta!’ I-am trântit rochia pe care o aveam, probeaz-o și pe asta, vezi dacă ți-e bună. Ea mă întreabă dacă o ameninț, eu i-am zis: ‘DA, habar nu ai cu cine te-ai pus’. Am ieșit din cabină și am plecat”, a mai povestit ea.

Ulterior, Andreea Ilie Dell Uomo ar fi fost chemată la Poliție după ce a fost formulată o plângere împotriva ei. Mai multe alte episoade ar fi vizat mașina artistei, pentru care au fost făcute numeroase sesizări la autorități, artista primind și amenzi.

„Ea filma cu telefonul, acolo, în curte, unde erau mulți oameni, și striga, în timp ce filma: ‘uitați, Andreea a chemat Poliția!’ Și toți colegii mei chiar au crezut, mi-au reproșat că am chemat Poliția. În momentul acela, nu am mai putut, l-am chemat pe Virginio și a ieșit circ acolo”,a mai declarat ea.

Mezzosoprana a povestit că persoana respectivă l-a acuzat pe soțul ei, Virginio, că ar fi lovit-o în cadrul acestui episod petrecut în curtea Operei din Brașov,.

„Se preface că-i lovită, se vede și pe filmare că se duce, așa, trei pași înapoi și se tăvălește pe jos. Toți au zis că Virginio a lovit-o, dar nici vorbă de așa ceva!

Nu pot spune care au fost intențiile celorlalți, însă efectul asupra mea a fost că m-am simțit izolată, descurajată și pusă în situația de a mă întreb dacă se urmărea, prin acumularea acestor incidente, să renunț la activitatea mea în cadrul Operei Brașov. Din perspectiva mea, toate aceste episoade au făcut extrem de dificilă desfășurarea activității într-un climat normal și profesionist”, a mai spus artista.

Mezzosoprana Andreea Ilie și iubitul ei, Virginio Dell Uomo, s-au căsătorit în secret în 2024, iar ceremonia civilă a avut loc la Brașov. Anterior, pe lângă o scurtă poveste de dragoste trăită alături de Bobby Păunescu (artista a confirmat despărțirea exclusiv pentru ELLE), Andreea Ilie a avut parte de o relație care a suscitat atenția publicului, cu Norris Mărgeanu, preşedintele Federaţiei Române de Automobilism, dar presa tabloidă a speculat și că aceasta ar fi avut în trecut o relație cu Dan Bittman.

Foto: Facebook

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