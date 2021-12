EXCLUSIV: Mezzosoprana Andreea Ilie, protagonista unui editorial fashion inedit realizat de Stephan Pelger

Mezzosoprana Andreea Ilie e celebră pentru prezența ei pe scenele dedicate operei, iar acum ai ocazia să o descoperi într-un editorial fashion inedit realizat de cunoscutul designer Stephan Pelger.

Am stat de vorbă cu amândoi despre conceptul din spatele acestui editorial, despre cum au fost afectați de pandemie, dar și despre detalii mai puțin cunoscute din viețile lor personale.

Andreea Ilie colaborează acum cu Opera Națională din București. A urcat pe scenă cu mai multe ocazii, interpretând Zita în Gianni Scchichi, Maddalena în Rigoletto de Verdi, La Zia Principesa în Sora Angelica (Puccini) sau Mercedes în Carmen (Bizet) și multe alte roluri. Ea ne-a oferit în exclusivitate câteva detalii despre viața ei personală și despre relația cu omul de afaceri Bobby Păunescu, relație care a ajuns la final.

ELLE: Cum ți-a afectat pandemia viața profesională și proiectele în care erai implicată?

Andreea Ilie: Chiar nu ma plâng, toți am fost afectați mai mult sau mai puțin de Covid-19 în ultimele 18 luni. Într-un fel cred că această perioadă reprezintă o binecuvântare ascunsă și o șansă de reflecție asupra lucrurilor care sunt cu adevărat importante în viață, cât și o posibilitate de a avea un „reset”, de a învăța să ne prețuim mai mult familiile, sănătatea, timpul. Timp pentru proiecte și alergat într-o parte și alta va mai fi.

ELLE: Ce urmează pe plan profesional?

A.I: Mă străduiesc în continuare să lucrez la rolurile de operă și muzică sacră ce îmi sunt mai puțin cunoscute și pe care nu am avut încă șansa de a le juca, să absorb zilnic cât mai mult pot în materie de artă și cultură, iar pe termen scurt sunt pe cale de a lansa o nouă piesă care va fi o depărtare de la ceea ce am făcut până acum – Watch this space!

ELLE: Povestește-ne despre stilul tău vestimentar. Ce te caracterizează în viața de zi cu zi și ce schimbare ți-ai dori să faci pe acest plan.

A.I.: Am fost întotdeauna relativ modestă în ce ține de garderoba de zi cu zi, pe de-o parte pentru că am învățat să mă îmbrac low key ca un fel de antidot la garderobele somptuoase, rochiile de gală și de basm în care concertez sau pozez. Mama mea are un ochi super când e vorba de a găsi piese de calitate și de ani de zile frecventa magazinele de mâna a doua. Mă încântă faptul că știu că pot da o a doua viață unor piese bine realizate și de calitate și în același timp contribui la partea mea mică de a proteja mediul și planeta noastră. Plus că îmi place să combin piesele couture cu cele mai puțin cunoscute.

În ceea ce privește designerii tineri români, ori de câte ori am avut posibilitatea de a susține pe unii dintre ei, o fac cu mare plăcere.

ELLE: Te consideri norocoasă? Există o persoană-cheie care te-a îndrumat în cariera ta? Ai vreun mentor?

A.I.: Mă consider foarte norocoasă, da. Un rol important în formarea și cariera ce am urmat-o a avut și încă are familia mea. Cu mentorii stau cam prost, dar am câteva persoane apropiate care mă îndrumă și pe sfatul și ajutorul cărora mă pot baza. Nu dau nume că trăiesc 🙂

ELLE: Ce te-a atras la Bobby Păunescu? Și care este cel mai frumos moment trăit împreună?

A.I.: Prefer să nu îmi discut relațiile în public, presa de senzație și așa pare a ști mai multe decât mine cu toate că multe dintre știri sunt fake news.

Eu si Bobby am rămas amici doar. Momentan dorim lucruri diferite de la viață.

ELLE: Ce ai schimba la partenerul tău de cuplu, dacă ai putea?

A.I: Nu mi se aplică momentan întrebarea, dar nu cred în a „schimba” / altera personalitatea cuiva dacă iubești persoana cu adevărat.

Evoluția și „creșterea” împreună ca un cuplu sunt, bineînțeles, cu totul altceva, și la asta aspir.

Stephan Pelger este unul dintre cei mai cunoscuți designeri români, care se bucură de succes atât pe plan autohton, cât și internațional. Despre pasiunea lui pentru styling, dar și colaborarea cu mezzosoprana Andreea Ilie, în interviul de mai jos.

ELLE: Povestește-ne despre conceputul din spatele acestui shooting și cum ai ajuns la colaborarea cu Andreea Ilie.

Stephan Pelger: De-a lungul anilor nu numai designul vestimentar s-au numărat printre pasiunile mele din universul modei! La 14 ani am început să decorez vitrinele magazinului Benetton. În timpul facultății de design de la Viena mi-am urmat și această pasiune, în continuare, la diverse boutiquri de lux, printre care și Missoni. La 30 de ani am câștigat un concurs internațional pentru creație și styling, Germany’s Next Top Designer, au urmat multe colaborări de design și styling printre care Kanye West, Sisley, și cel mai important pentru propriul brand, Stephan Pelger, care în 2021 a împlinit 20 de ani! Styingul este universul de a explora moda și de a celebra designeri mari și mici! Colaborarea mea cu Andreea Ilie a început prin a remarca-o ca și artistă, mezzosoprană la Opera Națională București, unde merg frecvent datorită dragostei față de muzica clasică pe care mi-a transmis-o mama mea, ea fiind violistă! Am discutat cu Andreea despre o colaborare artistică ce s-o reprezinte și să exprime în tonuri de alb și negru sentimentele pe care le simțim ca artiști în aceste vremuri. Textura, volumetria, grafica, lumina au fost decisive pentru conceptul acestui shooting.

ELLE: Ce cotitură crezi că va lua moda după această perioadă de pandemie? Crezi că ca va fi o schimbare temporară sau una care va dăinui?

S.P.: În ceea ce priveste schimbarea în modă în această perioadă și în perioada care va urma, cred cu desăvârșire, și poate și cu melancolie, că acele vremuri cu care am fost obișnuiți nu se vor mai întoarce. Show-uri ca la New York, Berlin, Paris etc., care umpleau săli de mii de oameni, sunt, din păcate, măcar pentru o perioadă, un vis din trecut! Eu totuși sper că vor reveni!

ELLE: Cine este femeia pentru care creezi? Cum arată ea, ce face, care sunt valorile ei?

S.P.: Femeia pentru care am creat și voi crea întotdeauna este tipologia Andreei Ilie, o femeie cu atitudine, carieră, ambiție, puternică și rafinată! Am avut marele noroc să pot lucra cu acest gen de femeie din țară și din toată lumea!

ELLE: S-a schimbat ceva în percepția ta și în designul tău de când a început pandemia? Cum vezi moda românească acum, după anii de pandemie?

S.P.: Moda din România este una foarte creativă, experimentală, inovatoare, chiar la nivel internațional, dar și cea de afară a devenit uneori monotonă, prea sigură pe ea, pentru că basic-urile au preluat ștafeta. Moda sustenabilă va fi cea care va prelua și domina podiumurile, magazinele și online-ul! De aceea cred foarte tare în arta de a face styling, ca aceste creații să prindă un vibe de glam și extravaganță, de care ne este dor tuturor. Styling-ul, din punctul meu de vedere, a avut și va avea o mare valoare în modă, ridicat pe același piedestal de artă ca și creația!

Dragoș Burcea – Fotografii

Stephan pelger – styling / concept

Doky Scarlat – Styling assistant

Gianina Kun – Hair

Ursu Diana – Makeup

Fashion: Valentino, www.cato.ro, Stephan Pelger, BSB, Nissa, Prada, Noblesse couture lux furs, Concept by Cristi Ardelean, D&G, Jacquemus, Celine, Giuseppe Zanotti, Christian Dior

