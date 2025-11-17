Stella Banderas, fiica lui Antonio Banderas & Melanie Griffith a dezvăluit imagini superbe de la nunta cu Alex Gruzynki. Cum a arătat rochia ei de mireasă

Fiica lui Antonio Banderas & Melanie Griffith, Stella Banderas, s-a căsătorit în luna octombrie, în Spania, cu iubitul ei din copilărie, Alex Gruzynki. La aproape o lună de la ceremonie, tânăra a publicat mai multe imagini alături de partenerul ei, reflectând la una dintre cele mai frumoase zile din viața ei.

Stella Banderas, imagini de la nuntă

Stella, în vârstă de 29 de ani, și omul de afaceri au avut parte de o nuntă de vis la mănăstirea Retuerta Le Domaine Abbey, din Valladolid.

Mireasa a arătat elegant într-o rochie albă superbă, cu umerii goi și dantelă, în timp ce Gruzynki a purtat un smoking negru. Antonio Banderas, în vârstă de 65 de ani, a fost și el prezent la eveniment, vizibil emoționant.

Stella Banderas a purtat o rochie creată de Rodarte, împărtășind imagini cu ținuta ei care a atras toată atenția. Tânăra a transmis mulțumiri speciale brand-lui, dar și tuturor celor care le-au fost alături ei și partenerului său, în ziua lor specială. Una dintre cele mai emoționante fotografii este cea alături de părinți, într-un cadru pitoresc.

De asemenea, și Melanie Griffith a sărbătorit nunta fiicei sale, Stella Banderas, cu Alex Gruszynski, câteva dintre fotografiile ei preferate de la marele eveniment al fiicei sale mai mici.

Părinții tinerei, copleșiți de emoții

Griffith, care este și mama actriței Dakota Johnson, a postat pe Instagram, pe 12 noiembrie, un carusel de fotografii, inclusiv o imagine cu Stella privind spre mirele ei, un moment dulce între mamă și fiică, domnișoarele de onoare ale Stellei (inclusiv Dakota) și scena în care Stella este condusă pe alee de tatăl ei, fostul soț al lui Griffith, Antonio Banderas.

„Stella și Alex sunt căsătoriți!!”, a scris Griffith în descrierea fotografiilor. „A fost cea mai plină de bucurie, iubire și frumusețe perioadă!! Atât de multă iubire!” A adăugat: „Nodul a fost legat!!”

Stella și Gruszynski s-au căsătorit într-o abație din secolul al XII-lea în Spania, în fața a 200 de invitați. Revista Hello! a relatat că Malia Obama și Sasha Obama, fiicele fostului președinte Barack Obama și ale primei doamne Michelle Obama, au fost, de asemenea, prezente.

Antonio Banderas a fost și el vizibil emoționat în timp ce o conducea pe Stella pe alee, spunând mai târziu: „Sunt andaluz, sunt actor, sunt tată — și a fost o furtună de emoții! Am încercat să-mi păstrez calmul, dar a fost greu să nu las câteva lacrimi privind-o pe Stella.” La câteva zile după ceremonia din 18 octombrie, Antonio a reflectat asupra evenimentului într-o postare pe Instagram: „Nunta fiicei mele Stella s-a transformat într-o reuniune de familie emoționantă, plină de bucurie și râsete. Mulțumesc tuturor celor care au făcut acest lucru posibil.”

Rochia Stellei, pe care a petrecut nouă luni proiectând-o împreună cu Rodarte, a fost o rochie lungă, cu umerii goi, din dantelă albă și șifon. „Știam că vreau ceva puțin gotic, foarte romantic și inspirat de dantela spaniolă — ceva care să pară că aparține unei povești de basm,” a spus Stella pentru Hello!

Ulterior, ea a purtat o a doua ținută de mireasă, o rochie din mătase de la Jane Booke, pentru cina de după ceremonie.

