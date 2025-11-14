Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 17-23 noiembrie 2025

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 17-23 noiembrie 2025, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 17-23 noiembrie 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 17-23 noiembrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 17-23 noiembrie 2025

Acțiunile anumitor persoane încă îți mai atrag atenția. Deși încerci să faci lucrurile într-o manieră cât mai constructivă, impasurile peste care dai zi de zi te dezechilibrează. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 17-23 noiembrie 2025

A recunoaște că nu ești capabilă de anumite lucruri nu reprezintă slăbiciune sau vulnerabilitate, ci este de fapt o acțiune care presupune asumare și încredere în sine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 17-23 noiembrie 2025

Persoanele născute sub această zodie trebuie să fie precaute cu privire la deciziile pe care le iau. Deși alegerile de natură rațională ne oferă senzația că sunt mai sigure, emoțiile sunt cele care ne dictează de fapt existența. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 17-23 noiembrie 2025

Te încrezi atât de mult în propriile puteri încât știi că acțiunile tale îți vor aduce reușita la care visezi. Dacă ceea ce simți te duce prea aproape de pericol și de posibilitatea de a fi dezamăgită, este important să îți dai seama de ce simți astfel. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 17-23 noiembrie 2025

Atitudinea delăsatoare a echipei din care faci parte la birou te provoacă să iei inițiativa. Pur și simplu, simți că te sufoci atunci când lucrurile nu se întâmplă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 17-23 noiembrie 2025

Intriga face parte din viața ta de zi cu zi. Pe parcursul acestei săptămâni vor fi situații dificile pentru tine. Ești o fire pașnică și nu știi, de cele mai multe ori, cum să integrezi la nivel emoțional disputele la care vei lua parte. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 17-23 noiembrie 2025

Indiferent de provocările următoarelor zile, vei reuși să petreci mare parte din timp alături de cei care „te vitalizează” psihic. Lucrurile simple sau banale îți construiesc fericirea zi de zi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 17-23 noiembrie 2025

Capacitatea de a face lucrurile într-o manieră creativă te ajută să ieși din orice impas în care te afli. Mesajele confuze pe care le primești de la persoana iubită îți creează o stare de disconfort. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 17-23 noiembrie 2025

Este posibil ca răspunsurile pe care le afli în aceste zile să nu fie compatibile cu ceea ce îți doreai să ajungi să trăiești. Până la urmă, totul se rezumă la alegerile pe care le facem. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 17-23 noiembrie 2025

Zilele acestei săptămâni poartă cu ele multă tensiune la nivel energetic. Te simți tot mai obosită și de aceea și dezorganizarea din jurul tău se va resimți ca având un impact destul de profund. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 17-23 noiembrie 2025

În cadrul anumitor relații care sunt importante pentru tine, atitudinea ta este destul de dezinteresată. Este posibil ca această delăsare pe care o resimți să fie cauza mai multor dezamăgiri acumulate. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 17-23 noiembrie 2025

Planurile profesionale își urmează cursul, la fel ca întotdeauna. Nu se întâmplă nimic diferit în acest sector al vieții tale, dar nici nu îți dorești asta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

