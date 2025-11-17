Andreea Bănică, mesaj aniversar pentru fiul ei, Noah, care a împlinit 9 ani. Ce imagini emoționante a dezvăluit artista: „M-a învățat răbdarea”

Andreea Bănică a transmis un mesaj emoționant pentru fiul ei, Noah, de ziua lui de naștere.

Andreea Bănică cu Noah
Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, se bucură din plin de succesul pe care îl au atât în afaceri, cât și pe plan personal, având doi copii minunați. Recent, familia a marcat un moment important: ziua de naștere a lui Noah.

Andreea Bănică, mesaj emoționant pentru fiul ei

Andreea Bănică nu a lăsat aniversarea de nouă ani a fiului ei să treacă neobservată. Instagram-ul artistei a fost ieri plin de emoție și nostalgie, artista marcând ziua specială a fiului său. Cântăreața a împărtășit cu urmăritorii săi un videoclip emoționant, care surprinde momente din ziua nașterii copilului, alături de un mesaj profund despre experiența maternității.

„Astăzi, băiatul meu Noah împlinește 9 ani. Al doilea meu copil, dar o emoție atât de mare de parcă deveneam mamă pentru prima dată… încă o dată. Țin minte și acum ziua în care a venit pe lume: am simțit cum inima mea se mărește instant, cum iubirea nu se împarte, ci se multiplică. Cu el am învățat că poți să porți două suflete în tine la fel de intens, la fel de sincer, la fel de necondiționat”, a scris artista.

Andreea a subliniat în mesajul său cât de mult a învățat de la fiul ei: răbdarea, liniștea și capacitatea de a se reinventa ca mamă.

„M-a învățat răbdarea, m-a învățat liniștea, m-a învățat să respir altfel.M-a învățat că mă pot reinventa ca mamă, că pot fi mai bună, mai prezentă, mai puternică.
La 9 ani, copilul meu este un univers în creștere.Și eu sunt aici, în fiecare pas, în fiecare vis, în fiecare provocare, în fiecare zâmbet.
La mulți ani, Noah!
Să fii sănătos, iubit și fericit!
Să-ți păstrezi lumina, sensibilitatea și sufletul tău atât de frumos.
Mami si tati te iubesc infinit.”, a transmis artista.

În încheiere, artista i-a transmis fiului său urările de sănătate, iubire și fericire, amintindu-i să-și păstreze lumina și sensibilitatea.

Andreea Bănică, detalii despre afacerea de pe litoral

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, și-au petrecut vara la Eforie Nord, unde dețin de mai mulți ani un hotel. Cu această ocazie, la evenimentul Unica Urban Party 2025, artista a vorbit despre relația lor de peste 17 ani, despre provocările pe care le-au întâmpinat în afaceri și despre cum se înțeleg ca parteneri în business, dar și ca părinți ai celor doi copii, Sofia și Noah.

La 47 de ani, Andreea Bănică a fost premiată pentru întreaga carieră și a dezvăluit detalii despre cel mai ambițios proiect al său: hotelul deschis împreună cu soțul ei acum cinci ani.

Întrebată despre cum a fost ultima perioadă petrecută la mare, artista a dezvăluit că se ocupă personal, alături de soțul ei, de gestionarea afacerii.

„Muncesc la mare, la hotelul nostru pe care l-am deschis în urmă cu cinci ani de zile și de care ne ocupăm personal de anul trecut. Îmi place ceea ce fac, îmi place să fiu acolo, să comunic cu oamenii, să am grijă de multe lucruri. Este o diferență într-adevăr, pentru că pe scenă lumea mă ascultă pe mine, acolo este invers. Eu îi ascult, dacă au probleme, dar n-au. Nu prea au, în general, iar dacă au, încerc să le rezolv. Îmi doresc din toată inima ca oamenii să se simtă minunat la noi la hotel. Atunci când primesc feedback-uri bune, sunt foarte fericită, îmi crește inima. Merg liniștită să mă culc.”, a spus vedeta pentru Unica.ro.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
