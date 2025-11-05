Olivier Rousteing părăsește Balmain după 14 ani la conducerea casei

Olivier Rousteing, una dintre cele mai vizionare și mediatizate figuri ale modei pariziene, a anunțat că părăsește Balmain după 14 ani la conducerea casei. Numit în funcție la doar 25 de ani, Rousteing a devenit cel mai tânăr designer care a condus o casă de modă franceză de patrimoniu de la Yves Saint Laurent încoace și primul creator de culoare aflat în fruntea unei astfel de instituții.

„Sunt foarte mândru de tot ce am realizat și recunoscător echipei mele extraordinare de la Balmain, familia mea aleasă, într-un loc care mi-a fost acasă în ultimii 14 ani”, a declarat designer-ul. „Privesc cu încredere spre viitor și spre următorul capitol al călătoriei mele creative.”

Sub viziunea sa, Balmain a devenit sinonim cu o estetică exuberantă și o energie pop-culture unică. Rousteing a redefinit ADN-ul casei fondată de Pierre Balmain prin croieli arhitecturale, ornamente sculpturale și o estetică hip-glam care a transformat brandul într-un fenomen global. El a creat celebra Balmain Army, o comunitate de modele, vedete și fani care a promovat o modă incluzivă, puternică și profund conectată la noile generații.

Rihanna, Kim Kardashian, Beyoncé, Gigi Hadid sau Cara Delevingne au fost doar câteva dintre vocile care i-au amplificat impactul, transformând fiecare show într-un spectacol al diversității și al expresiei. În 2015, colecția-capsulă Balmain x H&M a declanșat o adevărată „Balmainia”, cu cozi de sute de metri în fața magazinelor, confirmând statutul casei ca fenomen cultural, nu doar de modă.

De-a lungul mandatului său, Rousteing a reușit să echilibreze tradiția cu modernitatea, readucând în prim-plan moștenirea fondatorului Pierre Balmain, dar și curajul experimentării. A relansat linia de couture în 2019, a introdus o gamă de parfumuri și produse de beauty și a organizat Balmain Festival, un concept care a deschis porțile modei publicului larg.

„Olivier a redefinit granițele modei și a inspirat o generație întreagă prin creativitate, autenticitate și curaj”, a transmis Rachid Mohamed Rachid, CEO Mayhoola și președinte Balmain.

La 40 de ani, Rousteing lasă în urmă o casă revitalizată, un model de leadership empatic și o viziune care a unit luxul, emoția și cultura pop într-un limbaj comun. Ce urmează pentru el rămâne de văzut, însă un lucru e cert: Olivier Rousteing nu doar că a scris istorie la Balmain, ci a redefinit sensul puterii creative într-o lume aflată în continuă transformare.

