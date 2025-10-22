Suma impresionantă pe care Rihanna a pierdut-o în afaceri. Ce s-a întâmplat cu parteneriatul dintre artistă și un celebru brand de modă

Rihanna, una dintre cele mai influente figuri din industria modei și a frumuseții, a înregistrat o pierdere semnificativă de 36 de milioane de dolari după închiderea liniei sale de modă Fenty, creată în colaborare cu Louis Vuitton. Potrivit DailyMail.com, documentele companiei britanice Denim UK Holdings, prin care artista a făcut investiția, arată pierderi majore în urma închiderii proiectului.

Lansată în 2019, marca Fenty a fost prima casă de modă construită de la zero sub umbrela conglomeratului francez LVMH, însă colaborarea nu a reușit să se mențină pe termen lung. Pandemia a afectat grav activitatea atelierelor și comunicarea între echipe, iar restricțiile de călătorie i-au îngreunat Rihannei implicarea directă în procesul creativ.

„Din cauza limitărilor impuse în timpul pandemiei, Rihanna, care obișnuiește să fie prezentă în fiecare etapă de design, nu a putut vizita atelierul din Paris sau casele de modă italiene implicate în producție”, notează DailyMail.com.

La momentul lansării, artista a investit aproape 30 de milioane de euro, sumă aproape egală cu cea adusă de LVMH, compania-mamă a Louis Vuitton. Afacerea, înregistrată în Franța sub numele Project Loud France, o referință la albumul său Loud, își propunea să transforme numele Fenty într-un simbol al modei contemporane.

Deși Rihanna deținea aproape jumătate din acțiunile companiei, decizia de a închide linia de modă a fost luată în 2021, printr-un acord comun între ea și LVMH.

„LVMH și Rihanna își reafirmă ambiția de a se concentra pe creșterea și dezvoltarea pe termen lung a ecosistemului Fenty, punând accent pe cosmetice, îngrijirea pielii și lenjerie”, se preciza într-un comunicat oficial citat de DailyMail.com.

Brand-ul Fenty trebuia să extindă succesul pe care artista îl avusese deja cu Fenty Beauty și Savage X Fenty, însă gama vestimentară a fost orientată spre segmentul de lux, cu prețuri care depășeau 800 de dolari pentru o rochie-corset sau 1.000 de dolari pentru o jachetă din denim. Deși colecțiile au fost lăudate la debut, interesul publicului nu a fost suficient pentru a susține brand-ul.

La momentul lansării, Rihanna declara: „Femeile sunt o forță a acestei lumi. Suntem complexe, cu multe fațete, sensibile, dar totodată puternice, iar Fenty vorbește despre toate aceste contraste. Uneori vreau să fiu vulnerabilă, alteori vreau să fiu în control – și de cele mai multe ori sunt ambele. De aceea era esențial să creăm o linie suficient de versatilă încât să ne reprezinte pe deplin”.

Deși această afacere s-a încheiat, Rihanna rămâne una dintre cele mai bogate femei din industrie. Potrivit DailyMail.com, artista are o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari, datorită succesului global al brand-urilor sale de frumusețe și lenjerie. În 2022, ea a devenit cea mai tânără femeie miliardară din Statele Unite care și-a construit singură averea, detronând-o pe Kim Kardashian.

Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară

Artista a născut o fetiță, vestea fiind anunțată pe 24 septembrie 2025 prin intermediul conturilor sale oficiale de pe rețelele sociale. În prima imagine, Rihanna își ține în brațe fetița, iar o a doua fotografie arată o pereche de mănuși roz pentru nou-născut.

Postarea prin care a anunțat venirea pe lume a celui de-al treilea copil al său a inclus și numele micuței: „Rocki Irish Mayers”.

Nașterea vine după luni de speculații legate de sexul bebelușului, reaprinse de o declarație a rapperului A$AP Rocky, în vârstă de 36 de ani, făcută la premiera filmului The Smurfs din Belgia. Întrebat de un reporter al publicației Entertainment Tonight dacă viitorul copil este „fetița pe care o așteptau”, artistul a răspuns: „Este, frate. Este.”, arătând către o păpușă Smurfette și adăugând: „Uite aici. Știi la ce mă refer? Uite aici”.

A$AP Rocky și Rihanna, în vârstă de 37 de ani, mai au împreună doi copii: RZA, în vârstă de trei ani, și Riot, în vârstă de doi ani. În urmă cu mai bine de un an, Rihanna declara pentru revista Interview că și-ar dori o fetiță, dar că s-ar bucura la fel de mult și dacă ar avea încă un băiat.

„Dacă e încă un băiat, e încă un băiat”, spunea artista.

