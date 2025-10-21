Britney Spears, declarații tulburătoare despre starea sa de sănătate: „Mi-au fost luate aripile și am suferit leziuni cerebrale”

Britney Spears vorbește deschis despre traumele prin care a trecut, într-un mesaj emoționant publicat pe Instagram.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Britney Spears, declarații tulburătoare despre starea sa de sănătate: "Mi-au fost luate aripile și am suferit leziuni cerebrale"

Britney Spears a vorbit din nou deschis despre experiențele sale dificile, făcând o paralelă între viața ei și filmul Maleficent. Artista în vârstă de 43 de ani a publicat pe Instagram un mesaj amplu, în care a abordat teme legate de sănătate, traume și recuperare emoțională.

Postarea vine în contextul în care fostul său soț, Kevin Federline, a lansat o carte de memorii ce conține mai multe acuzații la adresa artistei. În ciuda valului de speculații, Spears a ales să-și exprime gândurile într-o manieră personală și simbolică, însoțind textul de o fotografie cu ea călărind.

„Spatele meu… omoplații mei… aripile mele… vă amintiți filmul Maleficent? Un film incredibil! Vă amintiți că regele a încercat să o ucidă, dar, în schimb, un bărbat i-a luat în secret aripile? Dar tot ce vine de la Tatăl din ceruri, adevăratul Tată — singurul pe care îl recunosc, care iubește necondiționat — tot ce este sfânt nu este niciodată uitat…”, a scris Britney.

Artista a continuat prin a face referire la o perioadă dificilă din viața sa, menționată și în cartea The Woman in Me.

„Am avut o experiență traumatică, după cum unii dintre voi știți, la finalul cărții mele, când timp de patru luni nu am mai avut ușa mea privată și am fost, în mod ilegal, împiedicată să-mi folosesc picioarele sau corpul ca să merg oriunde… Pentru cineva ca mine, care înțelege ce înseamnă sacralitatea libertății, a fost mai mult decât o durere fizică… Credeți-mă, sunt MULTE lucruri pe care nu le-am spus în carte și altele pe care, chiar și acum, aleg să le țin ascunse, pentru că sunt extrem de dureroase și triste…”, a scris artista.

Britney Spears a mărturisit că perioada de restricții și probleme de sănătate i-a afectat profund corpul și mintea.

„Simt că logica și conștiința din corpul meu, ca întreg, au fost ucise și distruse sută la sută. Nu am putut dansa sau mișca timp de cinci luni… Știu că postările mele și dansurile păreau uneori ridicole, dar m-au ajutat să-mi amintesc cum e să zbor din nou”.

Într-o altă parte a mesajului, Spears a revenit la metafora filmului Maleficent, explicând că se identifică puternic cu personajul.

„La finalul filmului, ea merge într-o biserică și, într-un fel, își găsește aripile — protectoarea tărâmului Moors, considerată un personaj negativ, dar de fapt una cu natura… Eu simt că mi-au fost luate aripile și că am suferit leziuni cerebrale, cu mult timp în urmă, sută la sută”.

Deși vorbește despre o traumă profundă, artista transmite și un mesaj de reziliență.

„Desigur, am trecut peste acea perioadă dificilă din viața mea și sunt recunoscătoare că sunt în viață… Arăt spatele meu — un make-up artist mi-a spus odată: ‘nu crezi că e prea lat?’ Oamenii pot fi incredibil de răi… Nici până astăzi nu am mai ‘zburat’ cum o făceam odată. Credeți că dacă merg la Vatican aș putea găsi acolo ceva interesant?”.

În ciuda tonului fragmentat și poetic al mesajului, postarea sugerează că Britney Spears continuă să proceseze experiențele dureroase prin artă și simbolism. Artista a încheiat textul cu o notă de ironie: „E amuzant să spun povești în acest punct, chiar dacă totul poate părea absurd, dar având în vedere toate prostiile care se spun despre mine, m-am gândit: de ce să nu aduc puțină SUBSTANȚĂ în discuție?”.

Citește și:
Angelina Jolie, apariție spectaculoasă la premiera filmului „Couture' de la Roma. Cum arată tatuajele impresionante pe care actrița le are pe spate

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Dana Rogoz, experiențe inedite la filmările serialului "Groapa." Actrița a realizat o cascadorie periculoasă: "Nu mi-a fost frică deloc"
People
Dana Rogoz, experiențe inedite la filmările serialului "Groapa." Actrița a realizat o cascadorie periculoasă: "Nu mi-a fost frică deloc"
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul: "Incredibil, cine ar fi crezut"
People
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul: "Incredibil, cine ar fi crezut"
Noi detalii despre relația dintre Justin Timberlake și Jessica Biel, după ce artistul a fost diagnosticat cu boala Lyme: "A fost dificil pentru toată lumea"
People
Noi detalii despre relația dintre Justin Timberlake și Jessica Biel, după ce artistul a fost diagnosticat cu boala Lyme: "A fost dificil pentru toată lumea"
Andrei Zaharescu, viață complet schimbată după divorțul de Andreea Berecleanu. S-a recăsătorit și trăiește în Africa de Sud
People
Andrei Zaharescu, viață complet schimbată după divorțul de Andreea Berecleanu. S-a recăsătorit și trăiește în Africa de Sud
Vanessa Kirby a născut! Vedeta din serialul The Crown a devenit mamă pentru prima dată
People
Vanessa Kirby a născut! Vedeta din serialul The Crown a devenit mamă pentru prima dată
Andreea Ibacka, confesiuni amuzante despre copiii pe care îi are cu Cabral. Cu cine seamănă cei doi: "Probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri"
People
Andreea Ibacka, confesiuni amuzante despre copiii pe care îi are cu Cabral. Cu cine seamănă cei doi: "Probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri"
Libertatea
Cât te costă o noapte de cazare în pensiunea Andreei Esca de la Porumbacu de Sus, în luna decembrie
Cât te costă o noapte de cazare în pensiunea Andreei Esca de la Porumbacu de Sus, în luna decembrie
Alina Pușcău, adevărul despre „mângâierile interzise” și noaptea petrecută alături de Dan Alexa: „M-am schimbat în furou negru”
Alina Pușcău, adevărul despre „mângâierile interzise” și noaptea petrecută alături de Dan Alexa: „M-am schimbat în furou negru”
Cum a apărut Flavia Mihășan alături de noul iubit la un eveniment monden. Ce diferență de vârstă există între ea și Andrei Ciobanu
Cum a apărut Flavia Mihășan alături de noul iubit la un eveniment monden. Ce diferență de vârstă există între ea și Andrei Ciobanu
Ce a pățit Mihaela Bilic la un supermarket unde a mers să facă unele cumpărături: „Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată”
Ce a pățit Mihaela Bilic la un supermarket unde a mers să facă unele cumpărături: „Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Apariția provocatoare a Adrianei Lima la defilarea Victoria's Secret 2025. O serie de modele au luat cu asalt podiumul
Apariția provocatoare a Adrianei Lima la defilarea Victoria's Secret 2025. O serie de modele au luat cu asalt podiumul
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Victor Pițurcă, dezvăluiri neașteptate despre soția lui. Ce a povestit: „Are grijă de toți”. Cum se înțelege cu fiul său, Alex
Victor Pițurcă, dezvăluiri neașteptate despre soția lui. Ce a povestit: „Are grijă de toți”. Cum se înțelege cu fiul său, Alex
Unica.ro
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Ce ascunde firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Detaliul incredibil descoperit de autorități
Ce ascunde firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Detaliul incredibil descoperit de autorități
Spuneau că sunt cei mai fericiți, dar realitatea nu e deloc așa! „De 7 ani, noi ne despărţim permanent. Se confruntă orgoliile între noi”. Adevărul despre relația lui Alin Oprea cu Medana a ieșit acum la iveală
Spuneau că sunt cei mai fericiți, dar realitatea nu e deloc așa! „De 7 ani, noi ne despărţim permanent. Se confruntă orgoliile între noi”. Adevărul despre relația lui Alin Oprea cu Medana a ieșit acum la iveală
catine.ro
Eric Dane va interpreta rolul unui pacient bolnav de scleroză amiotrofică. Același diagnostic l-a primit actorul în viața reală
Eric Dane va interpreta rolul unui pacient bolnav de scleroză amiotrofică. Același diagnostic l-a primit actorul în viața reală
Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025. Leii iau o decizie grea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025. Leii iau o decizie grea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Lucruri pe care copiii ar trebui să știe să le facă până la vârsta de 10 ani, potrivit experților în parenting
Lucruri pe care copiii ar trebui să știe să le facă până la vârsta de 10 ani, potrivit experților în parenting
Cum poți reduce microplasticul din bucătărie. Care sunt sfaturile specialiștilor
Cum poți reduce microplasticul din bucătărie. Care sunt sfaturile specialiștilor
Mai multe din people
Carmen Grebenișan, confesiuni despre experiența alăptării. Cu ce probleme s-a confruntat: "Frustrantă treabă uneori, dar..."
Carmen Grebenișan, confesiuni despre experiența alăptării. Cu ce probleme s-a confruntat: "Frustrantă treabă uneori, dar..."
People

Carmen a mărturisit că a apelat și la ajutorul unui consultant în lactație, de la care a primit multe sfaturi utile.

+ Mai multe
Emily Burghelea a dezvăluit imagini emoționante cu fetița ei nou-născută, dar și numele pe care l-a ales pentru micuță: "Va cuceri lumea"
Emily Burghelea a dezvăluit imagini emoționante cu fetița ei nou-născută, dar și numele pe care l-a ales pentru micuță: "Va cuceri lumea"
People

În urmă cu o săptămână, Emily Burghelea a adus pe lume al treilea copil al său, o fetiță perfect sănătoasă.

+ Mai multe
Jennifer Lopez, acuzată de fostul său soț, Ojani Noa, că l-ar fi înșelat în timpul mariajului: "Tu ești problema"
Jennifer Lopez, acuzată de fostul său soț, Ojani Noa, că l-ar fi înșelat în timpul mariajului: "Tu ești problema"
People

Fostul soț al lui Jennifer Lopez, Ojani Noa, face acuzații grave despre trecutul lor și despre presupusa infidelitate a artistei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC