Britney Spears, declarații tulburătoare despre starea sa de sănătate: „Mi-au fost luate aripile și am suferit leziuni cerebrale”

Britney Spears a vorbit din nou deschis despre experiențele sale dificile, făcând o paralelă între viața ei și filmul Maleficent. Artista în vârstă de 43 de ani a publicat pe Instagram un mesaj amplu, în care a abordat teme legate de sănătate, traume și recuperare emoțională.

Postarea vine în contextul în care fostul său soț, Kevin Federline, a lansat o carte de memorii ce conține mai multe acuzații la adresa artistei. În ciuda valului de speculații, Spears a ales să-și exprime gândurile într-o manieră personală și simbolică, însoțind textul de o fotografie cu ea călărind.

„Spatele meu… omoplații mei… aripile mele… vă amintiți filmul Maleficent? Un film incredibil! Vă amintiți că regele a încercat să o ucidă, dar, în schimb, un bărbat i-a luat în secret aripile? Dar tot ce vine de la Tatăl din ceruri, adevăratul Tată — singurul pe care îl recunosc, care iubește necondiționat — tot ce este sfânt nu este niciodată uitat…”, a scris Britney.

Artista a continuat prin a face referire la o perioadă dificilă din viața sa, menționată și în cartea The Woman in Me.

„Am avut o experiență traumatică, după cum unii dintre voi știți, la finalul cărții mele, când timp de patru luni nu am mai avut ușa mea privată și am fost, în mod ilegal, împiedicată să-mi folosesc picioarele sau corpul ca să merg oriunde… Pentru cineva ca mine, care înțelege ce înseamnă sacralitatea libertății, a fost mai mult decât o durere fizică… Credeți-mă, sunt MULTE lucruri pe care nu le-am spus în carte și altele pe care, chiar și acum, aleg să le țin ascunse, pentru că sunt extrem de dureroase și triste…”, a scris artista.

Britney Spears a mărturisit că perioada de restricții și probleme de sănătate i-a afectat profund corpul și mintea.

„Simt că logica și conștiința din corpul meu, ca întreg, au fost ucise și distruse sută la sută. Nu am putut dansa sau mișca timp de cinci luni… Știu că postările mele și dansurile păreau uneori ridicole, dar m-au ajutat să-mi amintesc cum e să zbor din nou”.

Într-o altă parte a mesajului, Spears a revenit la metafora filmului Maleficent, explicând că se identifică puternic cu personajul.

„La finalul filmului, ea merge într-o biserică și, într-un fel, își găsește aripile — protectoarea tărâmului Moors, considerată un personaj negativ, dar de fapt una cu natura… Eu simt că mi-au fost luate aripile și că am suferit leziuni cerebrale, cu mult timp în urmă, sută la sută”.

Deși vorbește despre o traumă profundă, artista transmite și un mesaj de reziliență.

„Desigur, am trecut peste acea perioadă dificilă din viața mea și sunt recunoscătoare că sunt în viață… Arăt spatele meu — un make-up artist mi-a spus odată: ‘nu crezi că e prea lat?’ Oamenii pot fi incredibil de răi… Nici până astăzi nu am mai ‘zburat’ cum o făceam odată. Credeți că dacă merg la Vatican aș putea găsi acolo ceva interesant?”.

În ciuda tonului fragmentat și poetic al mesajului, postarea sugerează că Britney Spears continuă să proceseze experiențele dureroase prin artă și simbolism. Artista a încheiat textul cu o notă de ironie: „E amuzant să spun povești în acest punct, chiar dacă totul poate părea absurd, dar având în vedere toate prostiile care se spun despre mine, m-am gândit: de ce să nu aduc puțină SUBSTANȚĂ în discuție?”.

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro