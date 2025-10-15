Kevin Federline, declarații șocante despre fosta lui soție, Britney Spears. Ce acuzații tulburătoare îi aduce artistei

Kevin Federline îi aduce acuzații grave fostei sale soții, Britney Spears, în cartea lui de memorii, You Thought You Knew.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Kevin Federline, declarații șocante despre fosta lui soție, Britney Spears. Ce acuzații tulburătoare îi aduce artistei

Kevin Federline a făcut acuzații tulburătoare la adresa fostei sale soții, Britney Spears, și presupusului ei comportament pe care l-ar fi avut față de cei doi băieți ai lor, Sean Preston și Jayden James.

Kevin Federline, acuzații la adresa fostei sale soții, Britney Spears

Britney Spears s-a logodit cu dansatorul Kevin Federline în iunie 2004, la nici trei luni de când s-au cunoscut, iar nunta a urmat în septembrie, în același an. Au divorțat în 2007 și au împreună doi băieți, pe Sean Preston și pe Jayden James Federline.

După separare, custodia copiilor a afectat-o pe cântăreață. Dacă la început, după ce Britney Spears a intrat sub tutela tatălui său în 2008, cei doi au împărțit în mod egal custodia celor mici, din 2019 Kevin Federline a primit 70%, astfel că băieții au ajuns să petreacă mai mult timp cu tatăl lor.

Conform unui fragment din cartea sa de memorii, You Thought You Knew, și obținut de New York Times, Kevin Federline susține că fosta lui soție, Britney Spears, ar fi avut un comportament îngrijorător față de cei doi copii ai lor. Dansatorul scrie că artista ar fi strâns un cuțit în mână în timp ce își privea băieții când dormeau. 

„Se trezeau uneori noaptea și o găseau stând tăcută în ușă, privindu-i dormind — «A, sunteți treji?» — cu un cuțit în mână. Apoi ea se întorcea și pleca fără nicio explicație.”

Kevin Federline mai susține că era îngrijorat că băieții lor ar fi putut păți ceva rău dacă el nu ar fi intervenit. 

„Adevărul este că situația asta cu Britney pare o cursă spre ceva ireversibil. A devenit imposibil să te prefaci că totul e în regulă. Din punctul meu de vedere, ceasul ticăie și ne apropiem de ora 11. Ceva rău se va întâmpla dacă lucrurile nu se schimbă, iar cea mai mare teamă a mea este că băieții noștri vor rămâne cu cioburi.”

Britney Spears, reacție după acuzațiile fostului ei soț

Britney Spears a răspuns acestor acuzații făcute de fostul ei soț, Kevin Federline, în cartea lui de memorii. 

„Odată cu dezvăluirea cărții lui Kevin, el și alții profită din nou de pe urma ei și, din păcate, acest lucru vine după ce pensia alimentară s-a încheiat cu Kevin. Tot ce o interesează sunt copiii ei, Sean Preston și Jayden James, și bunăstarea lor în timpul acestui senzaționalism. Ea și-a detaliat parcursul în memoriile sale”, a declarat un reprezentant al artistei pentru Entertainment Weekly într-un comunicat.

Britney Spears a trăit într-un mediu toxic sub tutela tatălui ei

Cariera cântăreței a fost controlată legal de tatăl ei, Jamie Spears, mai bine de 13 ani, mai exact, de când în 2008 aceasta a dat semne de tulburări legate de sănătatea sa mintală. De atunci, tatăl lui Britney Spears a avut controlul asupra averii sale și asupra altor aspecte ale vieții ei. Mai târziu, artista a încercat să îl înlăture din rolul de tutore, declarând că acesta a abuzat de puterea pe care a avut-o asupra ei. Jamie Spears a negat orice acuzație în acest sens și și-a exprimat întotdeauna îngrijorarea față de bunăstarea fiicei sale.

Vedeta a povestit în fața unui judecător că a fost sedată, forțată să susțină concerte împotriva dorinței sale, ba mai mult, că tutela sub care se afla a împiedicat-o să aibă copii. Tatăl lui Britney Spears, în calitatea sa de tutore, este considerat responsabil pentru aceste lucruri.

În 2021, judecătoarea Curții Superioare din Los Angeles, Brenda Penny, a recunoscut că este în „interesul superior” al lui Britney ca aceasta să nu se mai afle sub tutela tatălui ei. Hotărârea a venit după ce avocatul cântăreței, Mathew Rosengart, a solicitat instanței să-l suspende imediat pe Jamie Spears din rol, argumentând că implicarea acestuia a transformat viața fiicei sale într-un coșmar.

Citește și:
Keith Urban, confesiuni rare despre viața sa „singuratică și mizerabilă', în pragul despărțirii de Nicole Kidman

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Mesajul transmis de Elena Vîșcu de ziua ei de naștere. Coregrafa a împlinit 38 de ani
People
Mesajul transmis de Elena Vîșcu de ziua ei de naștere. Coregrafa a împlinit 38 de ani
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei. Dezvăluirea creatoarei de conținut: "Încă de când am rămas însărcinată..."
People
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei. Dezvăluirea creatoarei de conținut: "Încă de când am rămas însărcinată..."
Katy Perry, declarații neașteptate despre viața ei amoroasă după apariția imaginilor cu ea și Justin Trudeau în ipostaze pasionale: "Mă îndrăgostesc mereu de..."
People
Katy Perry, declarații neașteptate despre viața ei amoroasă după apariția imaginilor cu ea și Justin Trudeau în ipostaze pasionale: "Mă îndrăgostesc mereu de..."
Ce salarii au cameramanii show-ului Asia Express. Suma primită pentru 44 de zile de filmare
People
Ce salarii au cameramanii show-ului Asia Express. Suma primită pentru 44 de zile de filmare
Cum a apărut pe internet Ilona Brezoianu, însărcinată în 8 luni. Imaginea cu care și-a surprins fanii: "Fără filtru cum ar veni..."
People
Cum a apărut pe internet Ilona Brezoianu, însărcinată în 8 luni. Imaginea cu care și-a surprins fanii: "Fără filtru cum ar veni..."
Radu Vâlcan a făcut marele anunț despre Insula Iubirii, sezonul 10. Ce a dezvăluit prezentatorul: "Nu știu voi, dar eu..."
People
Radu Vâlcan a făcut marele anunț despre Insula Iubirii, sezonul 10. Ce a dezvăluit prezentatorul: "Nu știu voi, dar eu..."
Libertatea
Acasă la mama Nadiei Comăneci. Cu ce bunătăți și-a așteptat doamna Ștefania-Alexandrina fiica: „Simplitatea e punctul dumneavoastră forte”
Acasă la mama Nadiei Comăneci. Cu ce bunătăți și-a așteptat doamna Ștefania-Alexandrina fiica: „Simplitatea e punctul dumneavoastră forte”
Bursucu, adevărul după ce s-a zvonit că s-a certat cu Teo Trandafir: „Ea mi-a spus doar atât”. Au fost colegi la Kanal D
Bursucu, adevărul după ce s-a zvonit că s-a certat cu Teo Trandafir: „Ea mi-a spus doar atât”. Au fost colegi la Kanal D
Cum a apărut Meghan Markle alături de prințul Harry la un eveniment. Moment stânjenitor pe covorul roșu
Cum a apărut Meghan Markle alături de prințul Harry la un eveniment. Moment stânjenitor pe covorul roșu
Ce salarii primesc cameramanii de la Asia Express. Banii pe care Antena 1 îi plătește nu sunt deloc puțini
Ce salarii primesc cameramanii de la Asia Express. Banii pe care Antena 1 îi plătește nu sunt deloc puțini
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Au plecat separat de la Insula Iubirii și au divorțat după aceea. Ce spun Cristina și Andrei Rotaru despre căsătorie acum
Au plecat separat de la Insula Iubirii și au divorțat după aceea. Ce spun Cristina și Andrei Rotaru despre căsătorie acum
Cum arată acum fetița din reclama la salam Săsesc. Micuța a fost îndrăgită de o țară întreagă. Cu ce se ocupă Luiza Lucuța
Cum arată acum fetița din reclama la salam Săsesc. Micuța a fost îndrăgită de o țară întreagă. Cu ce se ocupă Luiza Lucuța
Cristina Pucean a renunțat complet la blond! Cum arată cu noul look: „Fata asta e frumoasă cu toate culorile!”
Cristina Pucean a renunțat complet la blond! Cum arată cu noul look: „Fata asta e frumoasă cu toate culorile!”
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Unica.ro
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
Gabi Bădălău, în culmea fericirii! "O zi binecuvântată". Familia afaceristului s-a mărit! Felicitările curg!!
Gabi Bădălău, în culmea fericirii! "O zi binecuvântată". Familia afaceristului s-a mărit! Felicitările curg!!
Cea mai sexy rochie!!! Cum a apărut Carmen Brumă, la 48 de ani, la un eveniment din București. Rochia ei neagră, decupată pe tot piciorul, a făcut senzație!! Vedeta a întors toate privirile la brațul lui Mircea Badea / Foto
Cea mai sexy rochie!!! Cum a apărut Carmen Brumă, la 48 de ani, la un eveniment din București. Rochia ei neagră, decupată pe tot piciorul, a făcut senzație!! Vedeta a întors toate privirile la brațul lui Mircea Badea / Foto
catine.ro
Persoanele născute în aceste zile au cele mai mari șanse să rămână singure. Ce arată astrele
Persoanele născute în aceste zile au cele mai mari șanse să rămână singure. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Antrenamentele de dimineață vs. antrenamentele de seară. Care sunt mai eficiente pentru un somn odihnitor și energie
Antrenamentele de dimineață vs. antrenamentele de seară. Care sunt mai eficiente pentru un somn odihnitor și energie
Mai multe din people
Emily Burghelea, confesiuni inedite despre nașterea celui de-al treilea copil al ei: "Mai rapid decât oricine s-ar fi putut aștepta, exact ca în filme"
Emily Burghelea, confesiuni inedite despre nașterea celui de-al treilea copil al ei: "Mai rapid decât oricine s-ar fi putut aștepta, exact ca în filme"
People

În urmă cu două zile, Emily Burghelea a dezvăluit că a adus pe lume al treilea copil al său.

+ Mai multe
Radu Ștefan Bănică, despre presiunea numelui celebru pe care îl poartă și lecțiile învățate de la tatăl lui, Ștefan Bănică: "Este un privilegiu"
Radu Ștefan Bănică, despre presiunea numelui celebru pe care îl poartă și lecțiile învățate de la tatăl lui, Ștefan Bănică: "Este un privilegiu"
People

Radu Ștefan Bănică a dezvăluit ce lecții importante i-a oferit tatăl lui, Ștefan Bănică.

+ Mai multe
Keith Urban, confesiuni rare despre viața sa "singuratică și mizerabilă", în pragul despărțirii de Nicole Kidman
Keith Urban, confesiuni rare despre viața sa "singuratică și mizerabilă", în pragul despărțirii de Nicole Kidman
People

Keith Urban vorbește sincer despre singurătatea și epuizarea trăite în turnee, în pragul despărțirii de Nicole Kidman.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC