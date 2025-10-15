Kevin Federline, declarații șocante despre fosta lui soție, Britney Spears. Ce acuzații tulburătoare îi aduce artistei

Kevin Federline a făcut acuzații tulburătoare la adresa fostei sale soții, Britney Spears, și presupusului ei comportament pe care l-ar fi avut față de cei doi băieți ai lor, Sean Preston și Jayden James.

Kevin Federline, acuzații la adresa fostei sale soții, Britney Spears

Britney Spears s-a logodit cu dansatorul Kevin Federline în iunie 2004, la nici trei luni de când s-au cunoscut, iar nunta a urmat în septembrie, în același an. Au divorțat în 2007 și au împreună doi băieți, pe Sean Preston și pe Jayden James Federline.

După separare, custodia copiilor a afectat-o pe cântăreață. Dacă la început, după ce Britney Spears a intrat sub tutela tatălui său în 2008, cei doi au împărțit în mod egal custodia celor mici, din 2019 Kevin Federline a primit 70%, astfel că băieții au ajuns să petreacă mai mult timp cu tatăl lor.

Conform unui fragment din cartea sa de memorii, You Thought You Knew, și obținut de New York Times, Kevin Federline susține că fosta lui soție, Britney Spears, ar fi avut un comportament îngrijorător față de cei doi copii ai lor. Dansatorul scrie că artista ar fi strâns un cuțit în mână în timp ce își privea băieții când dormeau.

„Se trezeau uneori noaptea și o găseau stând tăcută în ușă, privindu-i dormind — «A, sunteți treji?» — cu un cuțit în mână. Apoi ea se întorcea și pleca fără nicio explicație.”

Kevin Federline mai susține că era îngrijorat că băieții lor ar fi putut păți ceva rău dacă el nu ar fi intervenit.

„Adevărul este că situația asta cu Britney pare o cursă spre ceva ireversibil. A devenit imposibil să te prefaci că totul e în regulă. Din punctul meu de vedere, ceasul ticăie și ne apropiem de ora 11. Ceva rău se va întâmpla dacă lucrurile nu se schimbă, iar cea mai mare teamă a mea este că băieții noștri vor rămâne cu cioburi.”

Britney Spears, reacție după acuzațiile fostului ei soț

Britney Spears a răspuns acestor acuzații făcute de fostul ei soț, Kevin Federline, în cartea lui de memorii.

„Odată cu dezvăluirea cărții lui Kevin, el și alții profită din nou de pe urma ei și, din păcate, acest lucru vine după ce pensia alimentară s-a încheiat cu Kevin. Tot ce o interesează sunt copiii ei, Sean Preston și Jayden James, și bunăstarea lor în timpul acestui senzaționalism. Ea și-a detaliat parcursul în memoriile sale”, a declarat un reprezentant al artistei pentru Entertainment Weekly într-un comunicat.

Britney Spears a trăit într-un mediu toxic sub tutela tatălui ei

Cariera cântăreței a fost controlată legal de tatăl ei, Jamie Spears, mai bine de 13 ani, mai exact, de când în 2008 aceasta a dat semne de tulburări legate de sănătatea sa mintală. De atunci, tatăl lui Britney Spears a avut controlul asupra averii sale și asupra altor aspecte ale vieții ei. Mai târziu, artista a încercat să îl înlăture din rolul de tutore, declarând că acesta a abuzat de puterea pe care a avut-o asupra ei. Jamie Spears a negat orice acuzație în acest sens și și-a exprimat întotdeauna îngrijorarea față de bunăstarea fiicei sale.

Vedeta a povestit în fața unui judecător că a fost sedată, forțată să susțină concerte împotriva dorinței sale, ba mai mult, că tutela sub care se afla a împiedicat-o să aibă copii. Tatăl lui Britney Spears, în calitatea sa de tutore, este considerat responsabil pentru aceste lucruri.

În 2021, judecătoarea Curții Superioare din Los Angeles, Brenda Penny, a recunoscut că este în „interesul superior” al lui Britney ca aceasta să nu se mai afle sub tutela tatălui ei. Hotărârea a venit după ce avocatul cântăreței, Mathew Rosengart, a solicitat instanței să-l suspende imediat pe Jamie Spears din rol, argumentând că implicarea acestuia a transformat viața fiicei sale într-un coșmar.

