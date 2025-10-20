Angelina Jolie, apariție spectaculoasă la premiera filmului „Couture” de la Roma. Cum arată tatuajele impresionante pe care actrița le are pe spate

Angelina Jolie a fost în centrul atenției la premiera filmului „Couture”, desfășurată la Auditorium Parco Della Musica din Roma.

Actrița, în vârstă de 50 de ani, a atras toate privirile purtând o rochie neagră elegantă, cu spatele complet gol, care i-a lăsat la vedere tatuajele impresionante.

La eveniment, actrița a fost însoțită de colegii săi de platou, Anyier Anei și Louis Garrel, precum și de regizoarea și scenarista filmului, Alice Winocour. Couture spune povestea regizoarei Maxine, „care are misiunea de a realiza un scurtmetraj pentru un show din cadrul Săptămânii Modei de la Paris”. În mijlocul „strălucirii și haosului din cea mai agitată săptămână a modei”, personajul descoperă că suferă de cancer de sân, potrivit The Hollywood Reporter.

Tema filmului atinge un subiect personal pentru Angelina Jolie, care a vorbit recent despre decizia de a-și face o dublă mastectomie preventivă; o alegere inspirată de propria moștenire genetică și de pierderea mamei sale.

„Am ales să fac acea [operație] pentru că mi-am pierdut mama și bunica când erau foarte tinere”, a explicat actrița pentru revista Hello!. „Am gena BRCA, așa că am decis să fac o dublă mastectomie în urmă cu un deceniu”, a adăugat ea. „Și mi-am îndepărtat și ovarele, pentru că asta i-a luat viața mamei mele”.

Mama actriței, Marcheline Bertrand, a murit în 2007, la vârsta de 56 de ani, după ce a fost diagnosticată atât cu cancer ovarian, cât și cu cancer mamar. Pentru Jolie, acea experiență a fost definitorie.

„Au fost alegerile mele”, a spus ea. „Nu spun că toată lumea ar trebui să procedeze la fel, dar e important să ai această opțiune. Și nu regret nimic”.

Într-un moment emoționant, actrița și-a amintit de ultimele conversații cu mama sa în timpul promovării filmului la Festivalul Internațional de Film de la Toronto. Întrebată care ar fi mesajul ei de speranță, Jolie a povestit: „Cred că aș spune ceva ce îmi amintesc că mi-a spus mama, când avea cancer. Într-o seară, la cină, oamenii o tot întrebau cum se simte, iar ea mi-a spus: ‘Toată lumea mă întreabă doar despre cancer'”.

Actrița a continuat: „Așa că aș spune: dacă știți pe cineva care trece printr-o astfel de situație, întrebați-l și despre restul vieții sale, despre toate celelalte lucruri. Este o persoană întreagă și încă trăiește”.

Într-un eseu publicat în The New York Times în 2020, Angelina Jolie reflecta asupra impactului pierderii mamei sale: „Când privesc înapoi la acea perioadă, îmi dau seama cât de mult m-a schimbat moartea ei”.

Angelina Jolie, omagiu emoționant pentru regretata ei mamă

La începutul acestui an, Angelina Jolie a izbucnit în lacrimi în timp ce i-a adus un omagiu regretatei sale mame, Marcheline Bertrand, la Festivalul Internațional de Film de la Santa Barbara. Actrița a primit cea mai înaltă distincție a evenimentului, Maltin Modern Master Award, pentru realizările sale remarcabile în industria filmului.

Jolie a urcat pe scenă pentru a accepta prestigiosul trofeu, însă emoțiile au copleșit-o atunci când a vorbit despre mama sa. Cu vocea tremurândă, a reușit cu greu să-și stăpânească lacrimile, amintindu-și cum Marcheline i-a susținut mereu cariera de actriță, deși renunțase la propriile visuri.

Publicul a fost profund emoționat când Angelina a dezvăluit că mama sa obișnuia să scrie scrisori fiecărui personaj pe care îl interpreta.

„Sunt foarte recunoscătoare că fac parte din această comunitate. Mulți oameni trec prin viață fără a avea o formă de exprimare creativă”, a mărturisit Angelina. „Mă gândesc la mama mea – ea a fost nevoită să renunțe la visul unei vieți creative, dar a îmbrățișat această parte a mea. Mama mea scria scrisori personajelor mele – Dragă Gia, dragă Lisa Rowe, dragă Lara Croft – iar în ultimii 16 ani, nu am mai avut acele scrisori”.

Angelina a spus că se întreabă adesea ce i-ar fi scris mama sa personajului Maria Callas, pe care l-a interpretat în filmul Maria, lansat în 2024.

„Încerc uneori să-mi imaginez ce ar fi scris. Probabil i-ar fi spus Mariei că o iubește, pentru că Maria a avut multe lucruri, dar nu a avut niciodată dragostea unei mame. Eu n-aș fi absolut nimic fără a mea. Mama mea a murit în urmă cu mulți ani, chiar în această perioadă a anului, așa că acest anotimp îmi amintește întotdeauna de ea. Iar acel sentiment, acea sensibilitate, care fac ca acest moment să fie dificil pentru mine, sunt totodată esența muncii mele și ceea ce îi leagă pe mulți artiști de arta lor. Știu că nu sunt singură în asta”, a spus ea.

Foto: Arhiva ELLE

