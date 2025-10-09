Angelina Jolie plănuiește să se mute din SUA. Unde vrea să plece actrița cu copiii ei

Angelina Jolie își caută un nou început peste hotare. Potrivit publicației Us Weekly, actrița intenționează să își stabilească reședințe în trei regiuni diferite ale lumii — Cambodgia, Franța și Africa — locuri care au o semnificație profundă pentru ea.

Jolie, în vârstă de 50 de ani, l-a adoptat pe fiul ei cel mare, Maddox (24 de ani), în Cambodgia. Fiicele Zahara (20 de ani) și Shiloh (19 ani) s-au născut în Etiopia, respectiv Namibia, iar gemenii Knox și Vivienne, care au acum 17 ani, s-au născut la Nisa, în Franța. Actrița mai are un fiu, Pax, născut în Vietnam. Toți cei șase copii sunt din relația cu fostul ei soț, Brad Pitt.

O sursă a declarat pentru Us Weekly că, odată cu apropierea majoratului celor mai tineri copii, în luna iulie, Angelina Jolie simte că este momentul pentru o schimbare:

„Toate aceste locuri sunt foarte speciale pentru ea. Are prieteni apropiați în fiecare dintre aceste regiuni, oameni pe care îi consideră confidenți și familie.”

Dorința de a se muta în străinătate nu este nouă. Într-un interviu acordat revistei Harperțs Bazaar în 2019, Angelina Jolie spunea: „Mi-ar plăcea să trăiesc în afara țării și o voi face de îndată ce copiii mei vor împlini 18 ani. Momentan, trebuie să locuiesc acolo unde tatăl lor a ales să trăiască.”

Jolie și Pitt, 61 de ani, s-au despărțit în 2016, însă divorțul a fost finalizat abia în 2024, după o luptă legală intensă care a durat opt ani. Cei doi se află încă în proces în legătură cu celebra lor podgorie din Franța, Château Miraval, evaluată la 500 de milioane de dolari.

Actrița nu se mai regăsește în SUA

O altă sursă a declarat pentru Us Weekly că, deși Angelina „va iubi mereu Los Angelesul”, ea simte că orașul „și-a încheiat rolul în viața ei” și este „pregătită pentru următoarea etapă”. Potrivit aceleiași surse, „se simte clar o schimbare” în atitudinea actriței.

„Angelina va călători frecvent în Los Angeles pentru proiecte, dar nu-l va mai numi acasă. Este pregătită să se implice mai profund în regie și producție”, a explicat insiderul.

În august, Page Six a relatat că laureata Premiului Oscar a scos la vânzare conacul ei din California, o proprietate impunătoare, cu șase dormitoare, care i-a aparținut odinioară legendarului regizor Cecil B. DeMille. Câteva săptămâni mai târziu, Jolie a participat la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastián, în Spania, unde a vorbit deschis despre nemulțumirea ei față de climatul politic actual din Statele Unite:

„Trebuie să spun că iubesc țara mea, dar, în acest moment, nu o mai recunosc. Am trăit mereu internațional. Familia mea este internațională. Viața mea, perspectiva mea asupra lumii, sunt bazate pe egalitate și unitate. Orice lucru care divide sau limitează libertatea și expresia personală a cuiva este, cred, extrem de periculos. Trăim vremuri atât de serioase, încât trebuie să fim atenți să nu spunem lucruri cu ușurință.”, a declarat actrița.

