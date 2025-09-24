Fiica Angelinei Jolie, Shiloh, apariție îndrăzneață cu un nou look punk. Cum a fost surprinsă de paparazzi

În weekend, fiica de 19 ani a Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt a fost surprinsă în New York cu o transformare îndrăzneață: păr blond platinat și un nou piercing în buza inferioară, afișate la animatul festival San Gennaro din cartierul Little Italy, Manhattan.

Fiica Angelinei Jolie, o nouă schimbare de look

Shiloh a optat pentru un labret central clasic, un tip de piercing popular la începutul anilor 2000, purtat atunci de vedete precum Christina Aguilera și Travis Barker. Acesta a fost singura bijuterie vizibilă în timp ce se plimba la cumpărături alături de prietena și colega ei dansatoare, Keoni Rose.

Pentru a-și completa noul aer rebel, Shiloh a adoptat un stil punk-rock, cu un machiaj intens smokey-eye și părul blond înghețat aranjat simplu, cu cărare laterală. Ținuta relaxată a inclus un hanorac oversize cu imprimeu Scarface, blugi largi bleumarin și adidași.

Această apariție marchează o schimbare vizibilă pentru tânăra care, până acum, prefera un stil discret și minimalist. Deși lookul ei a stârnit dezbateri online, Shiloh s-a arătat încrezătoare și relaxată, râzând și plimbându-se prin mulțime fără a părea deranjată de atenția publicului.

Internauții s-au grăbit să comenteze noile fotografii, mulți observând asemănările dintre trăsăturile sale și cele ale celebrilor săi părinți. Unii au spus că tonurile reci de blond îi evidențiază chipul asemănător cu al tatălui, în timp ce alții au remarcat că buzele pline sunt moștenite de la Angelina.

„E așa punk rock, exact ca mama ei”, a scris un utilizator pe Instagram. „Arată identic cu Angelina când era tânără, parcă e copy-paste”, a comentat altul. „E leit tatăl ei!”, a insistat un al treilea.

Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Shiloh a evitat constant atenția publică. După ce a împlinit 18 ani, și-a scos legal numele tatălui din acte, pe fondul presupusei distanțări dintre ei.

Copiii vedetei nu sunt interesați de o carieră în film

În februarie, Angelina Jolie a dezvăluit că niciunul dintre copiii ei nu își dorește o carieră în actorie.

„Am vrut ca ei să fie aproape de lumea filmului, să cunoască această familie creativă, dar nu sunt interesați. Mai ales Shiloh, care urăște toată partea de celebritate”, a spus actrița la Festivalul Internațional de Film de la Santa Barbara.

Jolie a explicat că îi sprijină totuși în pasiunile lor artistice – dans, pictură, teatru – dar niciunul nu visează la viața de actor. Cei doi fii mai mari, Maddox și Pax, au lucrat recent ca asistenți de regie pentru filmul Maria, în care Jolie o interpretează pe Maria Callas, iar fiica mai mică, Vivienne, a fost asistentă de producție pentru musicalul de pe Broadway The Outsiders.

Shiloh, poreclită „Shi” de familie și prieteni, și-a descoperit adevărata pasiune în dans. Talentul ei a devenit vizibil publicului în 2021, când un videoclip cu o reprezentație a sa a devenit viral. De atunci, a continuat să studieze dansul la Millennium Dance Complex, unde impresionează prin muncă și seriozitate.

Coregraful ei, Keelan Carter, a declarat pentru DailyMail.com că Shiloh este „o dansatoare excepțional de talentată, extrem de dedicată și muncitoare”, subliniind că nu profită niciodată de statutul său de fiică de celebrități. „Nici măcar nu am știut cine este la început și asta nu contează într-un studio de dans. Este o persoană sinceră, cu picioarele pe pământ”, a spus acesta.

