Emma Stone a dezvăluit un moment amuzant de la Globurile de Aur. Întrebarea stânjenitoare pe care mama sa i-a adresat-o Angelinei Jolie

Emma Stone a vorbit recent, în cadrul seriei Life in Looks realizată de Vogue, despre experiența sa la Globurile de Aur din 2011. Actrița, astăzi în vârstă de 36 de ani, a povestit două episoade pe care nu le-a uitat: autobronzantul nepotrivit și o întrebare stânjenitoare adresată de mama sa, Krista Stone, Angelinei Jolie.

„A fost o seară extrem de distractivă pentru că am venit cu mama, iar noi am stat lângă Angelina Jolie, și ea a întrebat-o pe Angelina Jolie dacă are copii”, a declarat Emma.

Răspunsul, bineînțeles, este da: Jolie și fostul ei soț, Brad Pitt, sunt părinții a șase copii – Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox și Vivienne.

Actrița a descris atmosfera de atunci drept una copleșitoare.

„Globurile de Aur au mese mari, rotunde, și senzația este că te întâlnești constant cu oameni pe care altfel îi vezi doar la televizor sau în filme. Toată lumea este mai scundă decât îți imaginezi — cu excepția lui Conan O’Brien.'

Globurile de Aur din 2011 le-au adus pe aceeași listă de nominalizări pe Emma Stone și Angelina Jolie, ambele candidate la premiul pentru Cea mai bună interpretare într-un film muzical sau de comedie. Stone a fost remarcată pentru rolul din Easy A, iar Jolie pentru cel din The Tourist.

Cu același prilej, actrița a glumit despre alegerea sa de beauty din acea seară.

„Doamne, din nou autobronzantul. Rochia aceea este atât de frumoasă. De ce am decis să îmi asortez nuanța pielii cu rochia? Asta mă enervează cel mai tare”, a adăugat Emma Stone, continuând apoi să vorbească despre ținuta Calvin Klein. „Este o rochie atât de frumoasă, o nuanță superbă, și chiar am crezut că autobronzantul a fost o alegere bună.”

Emma Stone, dezvăluiri despre anxietate și atacuri de panică

În urmă cu câțiva ani, într-un interviu pentru Child Mind Institute, Emma Stone a discutat despre primul atac de panică pe care l-a avut și cum acel moment „înspăimântător' s-a repetat de-a lungul timpului.

„După clasa întâi, înainte să intru în clasa a doua, am avut primul atac de panică. A fost foarte înfricoșător și copleșitor. Eram acasă la o prietenă și, dintr-o dată, eram convinsă că a pornit un incendiu și întreaga casă ardea. Stăteam în camera ei și, evident, casa nu era în flăcări, dar nimic nu mă putea face să cred că nu urmează să murim.”

Actrița a continuat, explicând că aceste episoade s-au repetat constant în următorii doi ani, ceea ce a făcut-o să întâmpine dificultăți în a merge la școală.

„Mergeam în cabinetul asistentei în fiecare zi, în clasa a doua, prefăcându-mă bolnavă, doar ca să o poată suna pe mama să vină să mă ia acasă”, a povestit Emma. După o vreme, a început să facă terapie, unde a fost diagnosticată cu anxietate și tulburări de panică.

Cu toate acestea, Emma Stone a mărturisit că nu a conștientizat niciodată că este vorba de o boală.

„Sunt foarte recunoscătoare că nu am știut că sufăr de o boală. Voiam să devin actriță și nu erau prea mulți actori care vorbeau despre experiențele lor cu atacurile de panică.”

Emma Stone a dezvăluit pentru Rolling Stone, în 2016, că în perioada terapiei a scris o carte intitulată I Am More Than My Anxiety, în care desena diverse lucruri și situații.

„Am desenat un monstru mic și verde care stătea pe umărul meu și îmi vorbea în ureche, spunându-mi toate aceste lucruri care nu sunt adevărate. Și de câte ori îl ascult, crește și mai mult. Dacă îl ascult suficient de mult, mă distruge. Dar dacă întorc capul și îmi continui treaba, lăsându-l să vorbească, dar fără să îi acord atenție, se micșorează și dispare.”

Deși au trecut mulți ani de atunci, Emma Stone recunoaște că încă se confruntă cu atacurile de panică. Actrița încearcă să le gestioneze mergând constant la terapie și apelând la sprijinul prietenilor și al familiei ori de câte ori se simte izolată.

Foto: Hepta

