Angelina Jolie, schimbare radicală în viața sa. Actrița plănuiește o nouă etapă în afara Statelor Unite: „Nu a avut de ales…"

Angelina Jolie intenționează să își vândă casa din Los Angeles și să părăsească Statele Unite ale Americii.

Angelina Jolie, schimbare radicală în viața sa. Actrița plănuiește o nouă etapă în afara Statelor Unite: "Nu a avut de ales..."

Angelina Jolie se pregătește să închidă un capitol important din viața sa în Los Angeles. Actrița intenționează să își vândă casa, o proprietate impresionantă achiziționată în urmă cu aproape un deceniu.

„Intenționează oficial să scoată casa la vânzare”, a declarat o sursă pentru People, confirmând informația publicată inițial de Page Six.

Potrivit aceleiași surse, mutarea este motivată de dorința de a părăsi orașul în care a locuit mai mult din obligație decât din alegere.

„Nu și-a dorit niciodată să locuiască permanent în Los Angeles. Nu a avut de ales din cauza aranjamentului de custodie cu Brad”, a precizat sursa, referindu-se la fostul soț al actriței, Brad Pitt.

Jolie, în vârstă de 50 de ani, și Pitt, 61 de ani, au ajuns la un acord de divorț în decembrie 2024, după opt ani de proces. Cei doi au împreună șase copii: Maddox (24 de ani), Pax (21 de ani), Zahara (20 de ani), Shiloh (19 ani) și gemenii Knox și Vivienne (17 ani).

Potrivit sursei citate, Jolie „plănuiește să se mute imediat ce Knox și Viv vor împlini 18 ani, anul viitor. Are în vizor mai multe locații din străinătate și va fi foarte fericită când va putea părăsi Los Angeles.”

Despre proprietatea vedetei, aceasta a descris-o drept „o capodoperă istorică și o locuință cu adevărat superbă.”

Un alt apropiat a confirmat că actrița va scoate locuința la vânzare după ce îi va aduce câteva îmbunătățiri minore. Potrivit People, Jolie a cumpărat reședința, construită în 1913, în 2017, pentru 24,5 milioane de dolari. Impunătoarea proprietate dispune de șase dormitoare, zece băi și o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați.

Într-un interviu acordat în 2024 pentru The Hollywood Reporter, Angelina Jolie a explicat motivele pentru care a rămas în Los Angeles, în ciuda dorinței de a se muta.

„Sunt în Los Angeles pentru că trebuie să fiu aici din cauza divorțului.” Ea a adăugat că, după ce gemenii vor atinge vârsta majoratului, își dorește să se stabilească în afara Statelor Unite: „Când ai o familie numeroasă, vrei să aibă intimitate, liniște, siguranță. Am acum o casă în care îmi cresc copiii, dar uneori acest loc poate fi… umanitatea pe care am găsit-o în lume nu este ceea ce am cunoscut aici.”

Jolie a precizat, de asemenea, că după plecarea din Los Angeles „va petrece mult timp în Cambodgia”, țara în care l-a adoptat pe fiul său cel mare, Maddox, în 2002.

„Voi petrece timp vizitându-mi membrii familiei oriunde s-ar afla în lume”, a mai spus ea. Într-o apariție la Festivalul Internațional de Film de la Santa Barbara, în februarie, actrița a mărturisit că „în inima mea, Cambodgia este singurul loc pe care îl consider cu adevărat acasă.”

Potrivit presei internaționale, niciunul dintre copiii fostului cuplu nu mai are relații apropiate cu Pitt, iar unii dintre ei chiar au renunțat la numele său de familie. În iunie anul trecut, o sursă a declarat pentru People că actorul era „conștient și afectat” de faptul că Shiloh, prima lui fiică biologică, a renunțat la numele de familie.

„Nașterea ei a fost unul dintre cele mai fericite momente din viața lui. Își dorise întotdeauna o fiică”, a declarat sursa. „Faptul că i se amintește constant că și-a pierdut copiii este, desigur, dureros pentru Brad. Îi iubește pe toți și îi este dor de ei. Este o situație foarte tristă.”

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz, primele fotografii de la ceremonia de reînnoire a jurămintelor: „Această zi a însemnat foarte mult pentru noi'

