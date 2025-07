Shiloh Jolie, apariție surprinzătoare după ce și-a schimbat din nou numele. Cum a fost fotografiată fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt

Shiloh Jolie, fiica în vârstă de 19 ani a celebrilor actori Angelina Jolie și Brad Pitt, a atras toate privirile marți, când a fost surprinsă într-o apariție complet diferită față de stilul cu care și-a obișnuit fanii. Tânăra a fost fotografiată luând o pauză de la cursurile de dans de la Millennium Dance Complex din Los Angeles, în compania apropiatului său prieten, Keoni Rose.

Cunoscută pentru preferința sa pentru haine închise la culoare și largi, Shiloh a ieșit în evidență purtând o hanorac roșu aprins, pantaloni scurți de sală gri și o pereche de Crocși negri. Părul blond i-a fost ascuns sub glugă, în timp ce se îndrepta spre un restaurant de sushi alături de Keoni, îmbrăcat la fel de lejer, într-un hanorac negru și pantaloni scurți portocalii, cu flip-flops negri.

Această apariție vine la doar câteva săptămâni după ce Shiloh a debutat cu un nou nume artistic, „Shi”, fiind creditată astfel ca coregrafă pentru un număr de dans impresionant creat cu ocazia lansării colecției-capsulă Isabel Marant în colaborare cu Net-A-Porter.

Coregrafia a fost pusă în scenă alături de dansatorii Keoni Rose și Tako Suzuki și a acompaniat interpretarea live a piesei „Naïve”, semnată de cântăreața Luella.

Schimbarea de nume nu este însă o premieră pentru Shiloh. După ce a împlinit 18 ani, ea a depus acte pentru a-și elimina legal numele „Pitt”, într-o mișcare care sugerează o ruptură clară față de tatăl său, Brad Pitt. Actorul nu a mai fost fotografiat împreună cu niciunul dintre cei șase copii ai săi de la despărțirea controversată de Angelina Jolie din 2016.

Shiloh este, poate, cel mai discret dintre copiii cuplului. Mama sa a vorbit în repetate rânduri despre dorința fiicei sale de a evita expunerea publică:

„Ei vor cu adevărat, mai ales Shiloh, să fie discreți. Doar discreți. Să nu fie fotografiați. Ea, mai ales, iubește intimitatea”, a mărturisit Angelina Jolie în 2024, într-un interviu la The Tonight Show with Jimmy Fallon.

Deși timidă în fața camerelor, Shiloh a descoperit o pasiune profundă pentru dans. A început să se antreneze în urmă cu câțiva ani și a reușit să-și impresioneze mentorul, coregraful Kolanie Marks, care i-a dedicat un mesaj emoționant pe Instagram:

„Atât de multă iubire pentru acest om… Am întâlnit-o pe Shiloh la clasa mea de la Millennium și era complet depășită… Nu ar fi trebuit să fie acolo!”, a scris el. „Totuși, am văzut ceva autentic… a continuat să revină și da, tot depășită! Abia când am început sesiunile private, lucrurile s-au schimbat. Am petrecut cel mai mult timp cu ea dintre toți cei pe care îi antrenez în LA! Are ceva ce nu renunță. Majoritatea nu ajung să experimenteze ceea ce ofer eu, pentru că nu rezistă intensității.”