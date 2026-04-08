Cum au aflat copiii Andreei Popescu și ai lui Rareș Cojoc de divorțul lor: „M-a surprins”

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au decis să pună capăt relației lor, după un parcurs de 15 ani împreună și un mariaj care a durat un deceniu. Într-un interviu acordat recent, vedeta a vorbit deschis despre momentul delicat în care le-a explicat celor trei copii ai săi că ea și tatăl lor nu mai formează un cuplu și că vor locui separat. Totodată, a oferit detalii și despre relația actuală pe care o are cu fostul partener.

Anunțul separării a fost făcut public în urmă cu aproximativ o lună și a surprins pe mulți, mai ales că cei doi afișau imaginea unei familii unite. Decizia de a divorța a fost luată de comun acord și oficializată la notar, fiecare alegând să își continue viața pe un drum diferit.

Andreea Popescu spune că cea mai importantă conversație a avut loc împreună cu fostul partener și fiul lor cel mare, Ioachim, în vârstă de 8 ani. Ceilalți doi copii sunt încă prea mici pentru a înțelege pe deplin situația, astfel că explicațiile au fost adaptate vârstei lor.

„M-am sfătuit cu cineva de specialitate, dar și experiența prin care am trecut, divorțul părinților mei, m-a învățat să abordez acest subiect. Am discutat și cu Rareș, ne-am pus de comun acord cum să le spunem copiilor că divorțăm, în special lui Ioachim, că e mai mare. Am avut toți trei o discuție la masă, la o prăjitură, și am discutat foarte frumos că noi îi iubim enorm pe toți și că vom fi întotdeauna o familie pentru ei, chiar dacă mami și tati vor locui în case separate”, a declarat Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

Reacția fiului cel mare i-a surprins pe ambii părinți, acesta dovedind o maturitate neașteptată și acceptând situația fără să pună întrebări suplimentare. Andreea Popescu a subliniat că a încercat constant să le transmită copiilor că nu au nicio vină și că vor rămâne mereu sprijiniți și iubiți.

„M-a surprins faptul că nu a pus nicio întrebare, el fiind mai mare și înțelegând mult mai bine, a avut o maturitate cu care a înțeles toată situația aceasta. I-am spus de foarte multe ori că noi îi iubim foarte mult, că ei nu au nicio vină și că vom fi mereu lângă ei, indiferent de ce situație va fi. Încercăm să simtă copiii cât mai puțin divorțul. Anastasiei, având 4 anișori, i-am explicat mai simplu, iar Alexie e destul de mic, abia a împlinit trei anișori; cu el n-am avut o discuție serioasă, discuția serioasă a fost cu Ioachim”, a mai spus ea.

Ce au stabilit cei doi după divorț, din punct de vedere financiar

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au apelat la serviciile unui notar pentru a stabili viitorul celor trei copii și pentru a împărți responsabilitățile părintești.

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a ales să vorbească deschis despre perioada delicată prin care trece, oferind primele declarații despre schimbările majore din viața ei. Ea a recunoscut că despărțirea a afectat-o profund, însă încearcă, pas cu pas, să își regăsească echilibrul și să privească înainte cu speranță, căutând „lumina de la capătul tunelului'.

În ceea ce îl privește pe Rareș Cojoc, acesta se concentrează pe partea profesională. El și partenera lui de dans, Andreea Matei, au câștigat medalia de aur la Blackpool Dance Festival, unul dintre cele mai mari și apreciate festivaluri de dans din lume.

Acum au ieșit la iveală noi detalii despre acordul financiar semnat de cei doi la finalizarea divorțului.

Potrivit informațiilor din surse foarte apropiate fostului cuplu, Andreea Popescu locuiește acum cu chirie într-un apartament de lux din zona Herăstrău, unde costurile lunare, care includ chiria și utilitățile, ajung, lejer, la suma de 3.000 de euro. Aceste cheltuieli, chirie plus utilități, sunt acoperite integral de Rareș Cojoc și familia sa.

Totuși, cei trei copii stau mai mult în vechiul apartament, acolo unde au crescut și și-au petrecut toată copilăria și beneficiază, în continuare, de sprijinul celor trei bone care i-au îngrijit și până acum. Una dintre bone o vizitează pe Andreea Popescu la noul apartament, însă vizitele sunt în funcție de timp și disponibilitate, scrie Libertateapentrufemei.

