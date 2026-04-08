Pepe revine la Antena 1. Despre ce emisiune este vorba și cine este vedeta alături de care prezintă

Pepe se bucură de o carieră de succes și de o familie superbă. Cântărețul are două fete, pe Rosa și pe Maria, din mariajul anterior cu Raluca Pastramă, și mai are un băiețel, pe nume Pepe Jr., din actuala căsătorie cu Yasmine Ody. Familia artistului se va mări în curând, soția acestuia fiind din nou însărcinată.

Pepe are o nouă emisiune la Antena 1

Alexia Țalavutis și Pepe aduc în casele telespectatorilor energia, umorul și momentele memorabile! „Bătălie pe veselie” revine în prima zi de Paşte cu un show spectaculos, în care buna dispoziție este la ea acasă, iar atmosfera electrizantă se transmite peste tot. Competiția în care comedia se împletește cu muzica va putea fi urmărită duminică, de la ora 16:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Sărbătorile pascale vin cu o porție generoasă de distracție și un format dinamic și captivant. Două tabere de artiști vor trece printr-o serie de probe amuzante, provocări neașteptate și momente artistice care vor stârni aplauze pe măsură. Publicul se va bucura de show-uri incendiare și energie, dar și de tradiții, emoții și autenticitate.

Tabăra hit, formată din Diana Matei, Ruby, Bella Santiago, Jador, Oase și Maria, este pregătită să înfrunte tabăra petrecăreților, care îi aduce împreună pe Daniela Condurache, Viorica Macovei, Mălina Avasiloaie, Vlăduța Lupău, Tudor Furdui Iancu și Romică Țociu, în timp ce gazdele emisiunii, Alexia Țalavutis și Pepe, se vor asigura că bucuria din platou este molipsitoare!

„Voie bună, relaxare, comedie și bucurie – ingredientele perfecte pentru un Paște minunat, petrecut alături de familie! Bătălie pe veselie este o emisiune care poate fi urmărită de la mic la mare, chiar de sărbători, în timp ce toată lumea se bucură de amintiri prețioase cu persoanele dragi, dar și de preparate delicioase. Nu ratați surprizele pe care le-am pregătit!”, spune Alexia Țalavutis.

„Bătălie pe veselie ne aduce bucurie, umor și spontaneitate! Artiștii care participă la această emisiune sunt iubiți de toate categoriile de public, iar melodiile ne fac pe toți să dansăm. Proiectul este unul colorat și vesel, iar noi îi asigurăm pe telespectatori că le aducem, chiar de Paște, căldură sufletească și multe râsete!”, declară Pepe.

În plus, probele muzicale vor fi completate de scenete și momente de roast. Pe scenă vor urca Cosmin Natanticu, Romică Țociu și Cornel Palade, Oase și Maria (câștigătorii Power Couple sezonul 3), dar și Vasile Muraru și Valentina Fătu.

Artistul va deveni tată pentru a patra oară

Zvonurile conform cărora Pepe ar urma să devină tată pentru a patra oară circulă din luna noiembrie a anului 2025. Acum, a venit și confirmarea faptului că familia artistului se va mări în curând, pentru că soția lui, Yasmine, a fost surprinsă cu burtica de gravidă. 

Recent, Pepe și soția lui, Yasmine, au fost văzuți de paparazzi într-un mall. Partenera artistului a fost surprinsă cu burtica de gravidă la vedere. Amândoi purtau haine lejere, erau relaxați, semn că se bucurau de plimbarea lor prin magazine. Vezi AICI imaginile cu Pepe și soția lui.

Cum a început relația dintre Pepe și Yasmine

Pe 7 iunie 2024, Pepe a avut ceremonia religioasă cu partenera lui, Yasmine Pascu, la care au asistat peste 200 de prieteni și apropiați. Ceremonia religioasă a fost oficiată de mai mulți preoți în aer liber, într-un cadru de poveste, împodobit cu numeroase flori albe. Mireasa, Yasmine Pascu, a fost în centrul atenției, purtând o rochie lungă cu o crăpătură adâncă pe picior și decorată cu mulți trandafiri albi.

Pepe a vorbit deschis și despre debutul relației cu cea care acum îi este soție.

„A venit natural. Relația cu Yasmine a început după divorțul meu de fosta soție la câteva luni. Am fost invitat la ziua ei, a fost prima femeie cu care am fost văzut în public. Nu a început din prima, a fost o tatonare. Pe Yasi o știam de mult timp, am fost vecini din copilărie, dar e mult mai mică decât mine. Am interacționat, am ieșit de câteva ori și am invitat-o la mine în vizită. Iar fetele mele au insistat. Se înțelegeau foarte bine, Yasi a fost foarte prietenoasă cu fetele, iar ele au insistat: „Ce bine ne înțelegem cu ea, tati, nu rămâne la noi?!” Cam așa a fost. Cumva relația a fost, nu neapărat împinsă de copii, dar a contat mult ce au spus. Când îți vin fetele și îți spun: „Nu rămâne și Yasi la noi, te rog?” A ajutat foarte mult. Totul se întâmplă cu un scop în viață, așa a vrut Dumnezeu”, a declarat Pepe pentru cancan.ro.

În ceea ce privește educația copiilor săi, Pepe își propune să fie un tată deschis și să mențină o comunicare sinceră cu aceștia.

„Mie mi se pare că este important să fii alături de copiii tăi în fiecare zi, nu doar în prima zi de școală, și în ultima zi din școală, și în orice zi din an. O să fiu genul acela de tată care comunică cu ai săi copii și care are încredere în copiii lui chiar dacă mai greșesc. Așa este în viață, copiii greșesc, dar tu trebuie să îi aduci pe drumul cel bun de fiecare dată. Dar eu am încredere de fiecare dată în copiii mei pentru că noi comunicăm foarte mult”, a adăugat Pepe pentru sursa citată.

Citește și:
Ilona Brezoianu și soțul ei, prima vacanță cu băiețelul lor. Ce destinație au ales

Recomandari
Adda, îngrijorări serioase după ce soțul ei, Cătălin Rizea, a fost mușcat de o căpușă: "Așa se procedează corect"
People
Adda, îngrijorări serioase după ce soțul ei, Cătălin Rizea, a fost mușcat de o căpușă: "Așa se procedează corect"
Anunțul făcut de Vlad Gherman și Oana Moșneagu la doi ani de la cununia civilă: "Uneori ne mișcăm în ritmuri diferite"
People
Anunțul făcut de Vlad Gherman și Oana Moșneagu la doi ani de la cununia civilă: "Uneori ne mișcăm în ritmuri diferite"
Actrița Aubrey Plaza este însărcinată cu primul ei copil
People
Actrița Aubrey Plaza este însărcinată cu primul ei copil
Fiica Ioanei Ginghină pleacă de acasă. Ce planuri de viitor are Ruxandra: "Va trebui să te gospodărești singură"
People
Fiica Ioanei Ginghină pleacă de acasă. Ce planuri de viitor are Ruxandra: "Va trebui să te gospodărești singură"
Cum au aflat copiii Andreei Popescu și ai lui Rareș Cojoc de divorțul lor: "M-a surprins"
People
Cum au aflat copiii Andreei Popescu și ai lui Rareș Cojoc de divorțul lor: "M-a surprins"
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Primele detalii despre funeraliile fostului antrenor al echipei naționale a României
People
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Primele detalii despre funeraliile fostului antrenor al echipei naționale a României
Libertatea
Andreea, asistenta din Târgu-Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Andreea, asistenta din Târgu-Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Omagiul adus de Real Madrid lui Mircea Lucescu chiar în timpul meciului cu Bayern Munchen din Liga Campionilor
Omagiul adus de Real Madrid lui Mircea Lucescu chiar în timpul meciului cu Bayern Munchen din Liga Campionilor
Două vedete TVR, Marian Olaianos și Nadine Vlădescu, trimise în judecată. Motivul pentru care cei doi s-au ales cu dosare penale
Două vedete TVR, Marian Olaianos și Nadine Vlădescu, trimise în judecată. Motivul pentru care cei doi s-au ales cu dosare penale
Elwira Petre rupe tăcerea despre relația cu soțul ei, după 22 de ani de căsnicie. „Intervin discuții în fiecare zi. Nu-mi place să fiu supărată”
Elwira Petre rupe tăcerea despre relația cu soțul ei, după 22 de ani de căsnicie. „Intervin discuții în fiecare zi. Nu-mi place să fiu supărată”
Ego.ro
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Cum arată camera în care stă Irina Fodor în Uzbekistan. „Cursa Asia Express, sezonul 9, a început!”
Cum arată camera în care stă Irina Fodor în Uzbekistan. „Cursa Asia Express, sezonul 9, a început!”
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
Mesajul dureros transmis de Gică Hagi la aflarea veștii morții lui Mircea Lucescu
Mesajul dureros transmis de Gică Hagi la aflarea veștii morții lui Mircea Lucescu
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
A fost „un citat al destinului pentru Mircea Lucescu”. Ce spunea regretatul antrenor despre moarte
A fost „un citat al destinului pentru Mircea Lucescu”. Ce spunea regretatul antrenor despre moarte
Sărutul care confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
Sărutul care confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Adela Popescu, adevărul despre relația cu Radu Vâlcan și fidelitate: "Mă și amuză"
Adela Popescu, adevărul despre relația cu Radu Vâlcan și fidelitate: "Mă și amuză"
People

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz.

+ Mai multe
Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Fostul selecționer al României era internat în stare gravă de câteva zile
Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Fostul selecționer al României era internat în stare gravă de câteva zile
People

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani.

+ Mai multe
Ilona Brezoianu și soțul ei, prima vacanță cu băiețelul lor. Ce destinație au ales
Ilona Brezoianu și soțul ei, prima vacanță cu băiețelul lor. Ce destinație au ales
People

Ilona Brezoianu a publicat imagini din timpul vacanței de familie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

