Pepe, primele declarații după ce s-a zvonit că ar urma să devină tată pentru a patra oară: „Sunt rezervat cu viața mea”

Pepe și Yasmine Ody preferă să fie discreți cu povestea lor de dragoste. Cântărețul are două fete, pe Rosa și pe Maria, din mariajul anterior cu Raluca Pastramă, și mai are un băiețel, pe nume Pepe Jr., din actuala căsătorie cu Yasmine Ody. Recent, s-a speculat că artistul ar urma să devină tată pentru a patra oară, iar acum a oferit primele declarații despre aceste zvonuri.

Pepe, declarații după ce s-a zvonit că ar deveni din nou tată

În presa mondenă, au început să circule zvonuri conform cărora Yasmine Pascu, soția lui Pepe, ar fi din nou însărcinată. După apariția acestor speculații, artistul a avut o reacție, precizând că e discret cu viața lui personală și nu dorește să confirme sau nu dacă într-adevăr urmează să devină tată pentru a patra oară.

„Cel mai frumos este să confirme sursa care a dat știrea. Eu sunt rezervat cu viața mea personală și cu comentat știrile pe surse”, a spus Pepe pentru spynews.ro.

Cum a început relația dintre Pepe și Yasmine

Pe 7 iunie 2024, Pepe a avut ceremonia religioasă cu partenera lui, Yasmine Pascu, la care au asistat peste 200 de prieteni și apropiați. Ceremonia religioasă a fost oficiată de mai mulți preoți în aer liber, într-un cadru de poveste, împodobit cu numeroase flori albe. Mireasa, Yasmine Pascu, a fost în centrul atenției, purtând o rochie lungă cu o crăpătură adâncă pe picior și decorată cu mulți trandafiri albi.

Pepe a vorbit deschis și despre debutul relației cu cea care acum îi este soție.

„A venit natural. Relația cu Yasmine a început după divorțul meu de fosta soție la câteva luni. Am fost invitat la ziua ei, a fost prima femeie cu care am fost văzut în public. Nu a început din prima, a fost o tatonare. Pe Yasi o știam de mult timp, am fost vecini din copilărie, dar e mult mai mică decât mine. Am interacționat, am ieșit de câteva ori și am invitat-o la mine în vizită. Iar fetele mele au insistat. Se înțelegeau foarte bine, Yasi a fost foarte prietenoasă cu fetele, iar ele au insistat: „Ce bine ne înțelegem cu ea, tati, nu rămâne la noi?!” Cam așa a fost. Cumva relația a fost, nu neapărat împinsă de copii, dar a contat mult ce au spus. Când îți vin fetele și îți spun: „Nu rămâne și Yasi la noi, te rog?” A ajutat foarte mult. Totul se întâmplă cu un scop în viață, așa a vrut Dumnezeu”, a declarat Pepe pentru cancan.ro.

În ceea ce privește educația copiilor săi, Pepe își propune să fie un tată deschis și să mențină o comunicare sinceră cu aceștia.

„Mie mi se pare că este important să fii alături de copiii tăi în fiecare zi, nu doar în prima zi de școală, și în ultima zi din școală, și în orice zi din an. O să fiu genul acela de tată care comunică cu ai săi copii și care are încredere în copiii lui chiar dacă mai greșesc. Așa este în viață, copiii greșesc, dar tu trebuie să îi aduci pe drumul cel bun de fiecare dată. Dar eu am încredere de fiecare dată în copiii mei pentru că noi comunicăm foarte mult”, a adăugat Pepe pentru sursa citată.

Foto: Arhiva ELLE

