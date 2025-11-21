Pepe, dezvăluiri despre familie. Cum își împarte responsabilitățile cu soția sa: „Știe fiecare ce are de făcut”

Pepe reușește să jongleze cu succes între cariera muzicală și televiziune și responsabilitățile de tată și soț. Alături de Yasmine și cei trei copii ai lor, artistul și-a construit o viață de familie armonioasă, în care implicarea în activitățile zilnice ale celor mici este o prioritate. Într-un interviu recent, Pepe a vorbit despre cum reușește să combine momentele profesionale cu timpul petrecut acasă.

Pepe, dezvăluiri despre familie

Casa familiei se transformă de multe ori într-un adevărat punct de coordonare pentru activitățile copiilor. Între antrenamente, cursuri și activități extracurriculare, Pepe se asigură că este prezent la fiecare etapă.

„Copiii sunt foarte bine. Pepe este acasă. A venit de la grădiniță, l-am luat cu mine să o iau pe Maria de la o activitate. Maria s-a dus la antrenament, la handbal, pe Rosa am lăsat-o la scrimă. După premii mă duc să o iau pe Rosa, după care merg să o iau pe Maria de la antrenament, să o duc acasă…”, a spus el pentru viva.ro.

Pentru artist, familia reprezintă o sursă constantă de energie și motivație: „Asta clar. De fapt, despre asta e vorba. Contează foarte mult să ai pentru cine”.

Chiar și cu un program încărcat, Pepe nu își neglijează cariera muzicală. El lucrează la noi piese și videoclipuri și speră să lanseze ceva până de Crăciun, deși nu vor fi colinde. În paralel, concertele și turneele continuă să fie o parte importantă din viața lui profesională.

O bună organizare a familiei pare să fie cheia echilibrului. Atât Pepe, cât și Yasmine, își împart responsabilitățile astfel încât rutina zilnică să decurgă fără probleme: „Amândoi. Avem lucrurile foarte bine organizate. Știe fiecare ce are de făcut.”

Pepe se declară mulțumit de echilibrul pe care l-a construit și, deși uneori și-ar dori mai mult timp liber, se simte împăcat cu viața sa: „Da, chiar sunt liniștit. Nu-mi lipsește nimic. Uneori îmi doresc mai mult timp, dar e bine”.

Pepe, confesiuni rare despre relația cu Yasmine Ody

Pepe și Yasmine Ody s-au căsătorit civil în vara anului 2022, în cadrul unei ceremonii discrete. Pe 7 iunie 2024, artistul a avut ceremonia religioasă cu partenera lui, la care au asistat peste 200 de prieteni și apropiați. Ceremonia religioasă a fost oficiată de mai mulți preoți în aer liber, într-un cadru de poveste, împodobit cu numeroase flori albe. Mireasa, Yasmine Ody, a fost în centrul atenției, purtând o rochie lungă cu o crăpătură adâncă pe picior și decorată cu mulți trandafiri albi.

Într-un interviu recent, Pepe a vorbit cu emoție despre căsnicia cu Yasmine Ody și despre cum reușesc să aibă o relație atât de armonioasă.

„Viața mea a fost, este și va rămâne întotdeauna colorată. Trebuie să transformi, tot timpul, și lucrurile mai puțin frumoase în lucruri frumoase, trebuie să vezi partea plină a paharului. Contează tare mult să ai echilibru acasă! Contează foarte mult să ai liniște sufletească și să știi că ai făcut, de fiecare dată, tot ce ți-a stat în putință. Uneori ești presat de anumite situații, din punctul meu de vedere ar trebui să realizezi că te-ai născut fără nimic, iar tot ce ai este pe plus”, a spus Pepe pentru spynews.ro.

