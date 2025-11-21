De ce fiicele Andreei Bălan nu își doresc să fie artiste ca mama lor. Ce a mărturisit cântăreața: „E o presiune foarte mare și au realizat, cumva, că…”

Andreea Bălan este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Cu o carieră de succes în muzică și dans, vedeta este și o mamă devotată a două fetițe și se pregătește pentru un nou capitol în viața personală, după ce a fost cerută în căsătorie de Victor Cornea.

Andreea Bălan despre relația cu cele două fetițe ale ei

Printre cele mai mediatizate relații ale artistei se numără cea cu Keo și căsătoria cu George Burcea, alături de care are și cele două fetițe: Ella și Clara.

Andreea Bălan are o relație extrem de apropiată cu cele două fiice ale sale, iar micuțele își adoră mama, care le îndeplinește orice dorință.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Bălan a vorbit despre cele două fetițe ale sale și motivul pentru care nu crede că acestea îi vor călca pe urme din punct de vedere profesional.

„Cântă… Le mai iau cu mine la unele concerte, pe aici, prin București, dar nu spun neapărat că vor să fie cântărețe. E o presiune foarte mare și au realizat, cumva, că mami are succes și că e foarte greu să egaleze rezultatele mele. Și atunci ele, la nivel inconștient, nu vor să fie artiste. Clara spune că vrea să fie veterinar, iar Ella astronaut. E foarte greu când ai un părinte artist, care a avut și are succes, e o presiune foarte mare ca să-l egalezi, cum a fost și la Ștefan Bănică. E greu!”, a povestit artista pentru VIVA!.

Andreea Bălan a mărturisit că le va sprijini pe fiicele sale dacă acestea își vor dori, la un moment dat, o carieră muzicală.

„Eu le spun să facă exact ceea ce își doresc. Le-am mai luat în studio să tragă o piesă, dar foarte puțin. Dacă totuși o să le placă, și vor să fie cântărețe, știu ce am de făcut, sunt o mamă foarte bună, dar trebuie să-și dorească ele în primul rând. (…) Sunt prietena lor, sunt foarte permisivă și foarte jucăușă. Suntem prietene mai mult, dar ele sunt ascultătoare, cuminți, nu ies din cuvântul meu, au fost crescute așa, și atunci nu e nevoie ca eu să fiu și ‘bad cop’ (n.r polițistul rău)”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Andreea Bălan, declarații despre tatăl fiicelor sale

Andreea Bălan și fostul ei soț, George Burcea, au trecut printr-un divorț mediatizat și cu mai multe ocazii au făcut acuzații dure unul la adresa celuilalt. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate după o relație de cinci ani. După despărțire, actorul a început o relație cu Viviana Sposub, însă între timp cei doi s-au despărțit.

Andreea Bălan a dezvăluit recent cum este fostul ei soț, George Burcea, în rolul de tată, dar și ce anume a deranjat-o la Viviana Sposub, fosta lui parteneră de viață.

„Ele au fost și sunt victime colaterale (partenerele foștilor ei iubiți- n.red.). Greșeala întotdeauna este la bărbat. Ele pur și simplu erau angrenate. De exemplu fosta tatălui fetițelor mele publica poze cu fetițele mele, mă deranjau lucrurile astea la un moment dat. Dar ea era doar o victimă a insistențelor lui. Greșelile fundamentale sunt la bărbat, nu la femeile care au fost în viețile lor la vremea respectivă”, a povestit Andreea Bălan în podcastul „Despre femeie cu Mihaela Tatu.”

Andreea Bălan, despre cum este George Burcea în rolul de tată

Andreea Bălan a conștientizat în timp că trebuie să accepte prezența lui George Burcea în viața celor două fiice pe care le au împreună.

„Durerea este foarte mare în momentul în care tu ca femeie te separi, divorțezi. La început bărbații par implicați. Mai târziu, când se liniștesc apele, tot greul cade pe mamă. Mama rămâne cum poate să crească copiii. În primă fază te simți abandonată și există această furie, și el are furie și tot așa. Eu am început cu procese, dar am înțeles, prin meditație și vindecare, că fetițele mele sunt jumătate eu, jumătate tatăl lor, și eu trebuie să accept această jumătate. Dacă o resping înseamnă că-mi resping copiii. Eu l-am ales să fie tatăl copiilor mei și trebuie să-l accept așa cum e.”

Andreea Bălan și George Burcea au avut mai multe procese de-a lungul acestor ani, iar artista a fost cea care a decis să renunțe la lupta juridică. Cântăreața a recunoscut că actorul nu a fost implicat în viața fiicelor lor.

„Am renunțat la procese și am încercat să fac o relație cât de cât echilibrată. Clar că nu-mi convin multe. Și de-a lungul timpului nu a fost un tată foarte implicat, dar încerc pe cât posibil eu să le dau impresia fetițelor că totul este bine și că tatăl lor le iubește. Tot timpul le spun, mami te iubește, tati te iubește. Ele trebuie să crească cu ideea că sunt iubite și merită tot ce e mai bun”, a mai spus Andreea Bălan.

Foto: Instagram

