Andreea Bălan dezvăluie cum arată o zi din viața ei. Ce activități are artista în program: „Chiar și în agitația continuă…”

Andreea Bălan obișnuiește să fie deschisă cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare și să le arate mici frânturi din viața ei de zi cu zi. Artista le împărtășește acestora diverse momente și experiențe de care are parte, aceștia având ocazia să o cunoască și dincolo de scenă și televiziune.

Andreea Bălan dezvăluie cum arată o zi din viața ei

Foarte mulți sunt curioși să afle cum arată o zi din viața Andreei Bălan, așa că artista a decis să răspundă aceste curiozități. Artista a publicat pe Instagram un scurt video, prin care le arată fanilor care sunt activitățile ei dintr-o zi. În acel clip, cântăreața arată cum se duce să le ia de la școală pe fiicele ei, Ella și Clara, iar după le lasă la lecția de pian. Andreea Bălan este foarte preocupată de cariera ei muzicală și merge la studio, acolo unde înregistrează noi piese. La finalul acelei zile, artista a fost prezentă la un eveniment, în cadrul căruia a ținut un discurs.

„O zi normală din viața mea de artistă? Ei bine… nu există o zi „normală”

Mă împart între fetițele mele, Ella și Clara, studioul de înregistrări, filmări, evenimente și concerte.

Fiecare zi e diferită, plină de surprize și de neprevăzut — dar exact asta îmi place cel mai mult!

Chiar și în agitația continuă, încerc mereu să păstrez zâmbetul pe buze și gândurile pozitive.

Mi-am antrenat mintea să vadă paharul plin, oricât de haotic ar fi totul în jur.

Cred că de aici vine energia mea fresh și vibe-ul acela magnetic care mă însoțește peste tot

Iar în acest reel aveți chiar programul meu de ieri — o zi plină, autentică și exact așa cum e viața mea de zi cu zi. Priviți!”, a scris Andreea Bălan pe Instagram.

Andreea Bălan, detalii despre cheltuieli

Andreea Bălan a oferit recent fanilor o privire din culise, dezvăluind că o mare parte din încasările sale sunt direcționate către garderoba scenică, care include atât ținutele ei, cât și ale dansatorilor. Artista se ocupă personal de întreținerea și organizarea costumelor, subliniind că fiecare detaliu contează atunci când vine vorba de aparițiile live

„Dragilor, haideți să vă arăt unde se duc 30% din încasările mele. Acasă am o cameră specială pentru toate ținutele de scenă. Accesorii, fluturi, pene, hainele dansatoarelor și ale dansatorilor, ale mele. Tot ceea ce port eu pe scenă. Am foarte multe ținute cu swarovski, cu strasuri, cu pietre, foarte frumoase pentru scenă. Noi dansăm mult dans sportiv și sunt potrivite pentru acest tip de dans, salsa, samba, rock and roll. Aici sunt și hainele dansatoarelor, acestea sunt noi, au venit zilele acestea, încă au etichete pe ele. Bineînțeles că după fiecare concert, ele trebuie spălate și eu personal mă ocup de asta. Am aici cinci standere de haine, pe lângă accesorii. Cam aici se duce 30% din cât câștig”, a explicat artista într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

@andreeabalan 30% din banii pe care ii castig ii reinvestesc in show-ul de pe scena Am sute de haine de show si mereu vreau sa facem cel mai bun si spectaculos show ♬ original sound – Andreea Balan

Foto: Instagram

