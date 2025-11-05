Andi Moisescu, declarații despre plecarea de la PRO TV, după o colaborare de aproape 30 de ani: "Pentru mine, motivația financiară n-a fost..."

Numele lui Andi Moisescu este strâns legat de postul de televiziune PRO TV cu care colaborează de aproape 30 de ani la diferite proiecte.

Andi Moisescu, fidel postului de televiziune PRO TV

În prezent jurat în cadrul emisiunii „Românii au talent”, Andi Moisescu recunoaște că, de-a lungul anilor a primit numeroase oferte din partea altor televiziuni, oferte extrem de avantajoase din punct de vedere financiar.

„Cred că potrivirea dintre mine și Pro TV m-a ajutat cel mai tare din punctul ăsta de vedere, pentru că aici am simțit că e locul în care mă pot desfășura cel mai bine tot timpul și în care viziunea mea se împletește perfect cu viziunea stației. Pe scurt, ăsta a fost un ingredient extrem de important care întotdeauna a făcut ca balanța să nu se încline în alte părți, chiar dacă de-a lungul vremii au mai venit oferte. Pe vremea când, sigur, din asta se făcea tam-tam, părea că se transferau oamenii de la o televiziune la alta precum jucătorii de fotbal de la o echipă la altă, da. Am prins vremurile alea, am avut și eu oferte, întotdeauna am pus în balanță niște ani pe care deja îi petrecusem în Pro TV și niște relații profesionale foarte importante care mă asigurau că întotdeauna aici lucrurile vor merge în direcția în care îmi doresc și eu. Și de partea cealaltă era un oarecare necunoscut și nu m-am…”, a povestit Andi Moisescu pentru Cancan.ro.

Prezentatorul recunoaște că nicio ofertă financiară nu l-a determinat să renunțe la colaborarea cu PRO TV.

„Pentru mine, motivația financiară n-a fost niciodată extrem de puternică încât să mă facă să deviez de la drumul meu”, a mai spus acesta pentru sursa citată.

Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui

Andi Moisescu și Olivia Steer au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton. Pe cei doi îi lega o căsătorie de 22 de ani, dar și doi copii pe care îi au împreună: David și Luca.

Într-un interviu acordat recent, Andi Moisescu a vorbit despre relația cu cei doi băieți pe care îi are din căsătoria cu Olivia Steer. Prezentatorul a mărturisit că se bucură că are aceleași gusturi muzicale precum copiii lui.

„Copiii mei sunt perfect integrați în generația lor. Nici nu mi-aș închipui cum se poate simți astăzi un copil care nu are exact obiceiurile generației lui. Eu cred că toți cei care au copii de vârsta băieților mei sunt automat integrați în generația asta, că altfel n-ai cum să ții pasul cu ei. Eu chiar fac eforturi să mă înțeleg cu ei, că ei mai vorbesc cifrat, au niște expresii pe care eu nu le cunosc. Din fericire, încă ne intersectăm la gusturi muzicale, pentru că ei, când erau mici, au fost ‘bombardați’ de mine cu muzică”, a declarat el pentru VIVA!.

Andi Moisescu a mai povestit că au și anumite activități pe care le fac împreună, fiind foarte mândru de abilitățile celor doi băieți ai lui.

„Am și făcut în așa fel încât să se întâmple asta, adică i-am ‘curentat’ de mici cu niște sporturi, ca să putem apoi să împărtășim pasiunile. Iarna mergem la snowboarding, iar vara – mai nou – la kite. Eu m-am ținut de ei, iar la snowboarding știam că va veni o zi în care mă vor ajunge și alta în care mă vor depăși, dar măcar s-a petrecut gradual, adică nu din prima. La kite am început toți trei în aceeași zi, vara trecută, iar vara asta ei s-au dus atât de departe… Atunci am conștientizat prima oară că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul cu ei. Cel care e mai tânăr, fiul meu de 17 ani, deja sare, face ca toate alea; ăla mare merge corect, se întoarce; eu încă sunt la nivelul la care învăț să merg împotriva vântului, cum ar veni”, a mai spus el.

Andi Moisescu, lăudat de fani după ce ar fi divorțat

Potrivit celor mai recent zvonuri mondene, Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat în mare secret în urmă cu câteva luni, însă până acum niciunul nu a făcut declarații directe despre acest eveniment major din viața lor personală.

De la apariția știrii potrivit căreia ar fi divorțat, Andi Moisescu și-a trăit viața socială din plin: s-a afișat la munte, pe pârtie, la mare, la festivaluri și la diverse evenimente publice. Recent, prezentatorul a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, cu ocazia aniversării a 18 ani de „La Măruță”. Acolo, pasionat de muzică, Moisescu a susținut un mini recital alături de Taraful de la Vărbilău, moment care a ajuns rapid viral pe rețelele sociale.

Fanii de pe rețelele de socializare au reacționat rapid și l-au lăudat pe Andi Moisescu pentru prestație și pentru atitudinea jovială.

„Ce înseamnă un divorț la vremea lui, parcă a întinerit”

„Așa este… omul când e liber e fericit”

„Înseamnă că are în spate o femeie puternică și deșteaptă care știe să-l facă fericit și tânăr”

„Se poate să vrea altceva decât a avut”

„De vreo 20 de ani încerc să îi găsesc un defect acestui om și nimic”, au fost doar câteva dintre comentarii.

