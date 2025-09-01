Olivia Steer, gest surprinzător înainte să se afle de presupusul divorț de Andi Moisescu. Ce decizie a luat prezentatorul după despărțire

Olivia Steer a recurs la un gest surprinzător chiar înainte să se afle despre presupusul divorț de Andi Moisescu.

Olivia Steer, gest surprinzător înainte să se afle de presupusul divorț de Andi Moisescu. Ce decizie a luat prezentatorul după despărțire

Olivia Steer a făcut un gest surprinzător înainte ca zvonurile despre presupusul divorț de Andi Moisescu să ajungă în presă, sugerând că își dorește o viață mai discretă, departe de lumina reflectoarelor.

Recent, au apărut informații conform cărora Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi pus punct căsniciei lor de 22 de ani. Juratul Românii au talent a reacționat cu umor și a evitat să confirme sau să infirme vestea:

„Hai să vedem asta (grila de toamnă a postului Pro TV – eveniment la care l-am întâlnit) și îți spun după aia! Ha, ha, ha!”, a declarat el pentru CANCAN.RO.

Ce a făcut Olivia Steer înainte de zvonurile privind divorțul

Olivia Steer, însă, a ales tăcerea totală și a dispărut din mediul online. Contul ei oficial de Instagram, activ până acum câteva luni, a fost închis, chiar dacă anterior posta despre momente cotidiene, fără să dezvăluie prea multe din viața personală. Acest gest pare să fie o alegere de a se retrage din atenția publicului, chiar înainte ca zvonurile despre divorț să devină cunoscute.

Între timp, Andi Moisescu continuă să fie activ pe micul ecran și în viața socială, participând vara aceasta la festivaluri și fiind invitat în cluburi ca DJ din toamnă. Andi Moisescu, care de ceva timp activează și ca DJ și mixează la festivaluri importante, va fi pe 5 septembrie la pupitrul unui club din București. Clubul a prezentat evenimentul astfel.

Următorul capitol cu Andi Moisescu. După o sărbătoare de neuitat care a durat doi ani, suntem încântați să vă invităm la următoarea etapă importantă din călătoria noastră. Alături de carismaticul Andi Moisescu — renumit prezentator TV, DJ și icon cultural, a cărui bogată carieră în mass-media include prezentarea emisiunii Romania’s Got Talent și captarea atenției publicului cu seturi DJ inspirate de funk”. Mesajul a fost preluat și de Andi Moisescu pe contul său de Instagram.

Deși nu există o confirmare oficială a divorțului, unele semne sugerează că relația ar fi ajuns la final încă din ultimele luni. La prezentarea grilei de toamnă PRO TV, Andi a apărut fără verighetă, alături de actrița Carmen Tănase, lucru observat și într-o fotografie publicată pe Instagram.

Aceasta nu este o noutate pentru cei care îl urmăresc constant: postările sale din noiembrie 2023 îl arătau deja fără verighetă, indicând faptul că despărțirea de Olivia Steer ar fi avut loc încă de atunci. De-a lungul timpului, juratul de la Românii au talent a renunțat la bijuteria simbol a căsniciei sale, fără să facă declarații publice pe această temă.

Ce povestea Andi Moisescu despre viața lui de familie

Andi Moisescu a fost prezent la evenimentul care a marcat lansarea grilei de toamnă a postului PRO TV, el făcând parte, de ani buni, din juriul emisiunii Românii au Talent.

El a evitat cu eleganță întrebările privind divorțul, preferând să se concentreze pe viața profesională.

„De fiecare dată când am ocazia, mă uit la mine. Vreau să văd dacă pot corecta ceva. Sunt sever cu mine, altfel n-aș putea să fac pași înainte. Fac orice efort e nevoie, inclusiv acela de a mă privi, chiar dacă la început era foarte greu”, a mărturisit Andi Moisescu pentru Cancan.ro.

Întrebat despre viața de familie, prezentatorul a vorbit în termeni laudativi despre cei doi băieți ai săi.

„Copiii nu mai sunt copii! (n.r. râde) Amândoi sunt mai înalți decât mine. Am fost cu ei la kite, abia ne-am întors. Am început anul trecut și ei sunt cu mult în fața mea”, a povestit vedeta.

foto: Arhiva ELLE

