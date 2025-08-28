Andi Moisescu, primele reacții după apariția știrii că el și Olivia Steer au divorțat, după 22 de ani de căsătorie

Conform surselor mondene, Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi decis să pună capat căsătoriei lor de 22 de ani.

Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat

Andi Moisescu și Olivia Steer au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton. Pe cei doi îi lega o căsătorie de 22 de ani, dar și doi copii pe care îi au împreună: David și Luca.

Potrivit celor mai recent zvonuri mondene, Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat în mare secret în urmă cu câteva luni, însă până acum niciunul nu a făcut declarații directe despre acest eveniment major din viața lor personală.

Andi Moisescu a fost prezent la evenimentul care a marcat lansarea grilei de toamnă a postului PRO TV, el făcând parte, de ani buni, din juriul emisiunii Românii au Talent.

El a evitat cu eleganță întrebările privind divorțul, preferând să se concentreze pe viața profesională.

„De fiecare dată când am ocazia, mă uit la mine. Vreau să văd dacă pot corecta ceva. Sunt sever cu mine, altfel n-aș putea să fac pași înainte. Fac orice efort e nevoie, inclusiv acela de a mă privi, chiar dacă la început era foarte greu”, a mărturisit Andi Moisescu pentru Cancan.ro.

Întrebat despre viața de familie, prezentatorul a vorbit în termeni laudativi despre cei doi băieți ai săi.

„Copiii nu mai sunt copii! (n.r. râde) Amândoi sunt mai înalți decât mine. Am fost cu ei la kite, abia ne-am întors. Am început anul trecut și ei sunt cu mult în fața mea”, a povestit vedeta.

În ceea ce privește divorțul de Olivia Steer, Andi Moisescu a preferat să nu comenteze.

„Hai să vedem asta (grila de toamnă a postului Pro TV) și îți spun după aia! Hahaha!”, a declarat Andi Moisescu pentru CANCAN.RO.

Ce povestea Andi Moisescu despre viața lui de familie

Deși a încercat mereu să păstreze discreția privind viața sa de familie, ocazional Andi Moisescu a vorbit cu presa despre cei doi băieți ai săi.

„Având băieți, e destul de greu să fiu sever, pentru că mi se pare că e de datoria mea să îi încurajez să-și câștige independența și să nu aibă frici, să aibă spirit de aventură, să fie curioși, să descopere, să încerce și mai ales să greșească, să greșească cât mai mult, că doar așa o să învețe. Când greșesc încerc să îi ajut să descopere care e cea mai bună lecție pe care o pot învăța din greșeala pe care au făcut-o. (…) Nu prea îi pedepsesc, nu prea le am eu cu astea cu pedepsele”, a povestit el pentru Unica.ro, în urmă cu doi ani.

Juratul de la Românii au Talent mărturisea atunci că Olivia Steer este mai severă cu cei doi copii.

„Mama e un pic mai severă da, e adevărat. Pentru că, mă rog, așa e și normal să fie într-o familie. Femeia, în general, e mai preocupată de felul ei, de siguranță, de chestii, de genul ăsta. Bărbatul e mai spirit de aventură, mai nebun, ‘lasă să riște, că nu are ce să pățească’. Ea e mai cu capul pe umeri, noi nu ne vindecăm nici mai la maturitate, deci ce să mai zic”, a mai spus el pentru sursa citată.

Foto: Instagram

