Andi Moisescu, primele reacții după apariția știrii că el și Olivia Steer au divorțat, după 22 de ani de căsătorie

Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat după 22 de ani de căsătorie.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Andi Moisescu, primele reacții după apariția știrii că el și Olivia Steer au divorțat, după 22 de ani de căsătorie

Conform surselor mondene, Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi decis să pună capat căsătoriei lor de 22 de ani.

Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat

Andi Moisescu și Olivia Steer au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton. Pe cei doi îi lega o căsătorie de 22 de ani, dar și doi copii pe care îi au împreună: David și Luca.

Potrivit celor mai recent zvonuri mondene, Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat în mare secret în urmă cu câteva luni, însă până acum niciunul nu a făcut declarații directe despre acest eveniment major din viața lor personală.

Andi Moisescu a fost prezent la evenimentul care a marcat lansarea grilei de toamnă a postului PRO TV, el făcând parte, de ani buni, din juriul emisiunii Românii au Talent.

El a evitat cu eleganță întrebările privind divorțul, preferând să se concentreze pe viața profesională.

„De fiecare dată când am ocazia, mă uit la mine. Vreau să văd dacă pot corecta ceva. Sunt sever cu mine, altfel n-aș putea să fac pași înainte. Fac orice efort e nevoie, inclusiv acela de a mă privi, chiar dacă la început era foarte greu”, a mărturisit Andi Moisescu pentru Cancan.ro.

Întrebat despre viața de familie, prezentatorul a vorbit în termeni laudativi despre cei doi băieți ai săi.

„Copiii nu mai sunt copii! (n.r. râde) Amândoi sunt mai înalți decât mine. Am fost cu ei la kite, abia ne-am întors. Am început anul trecut și ei sunt cu mult în fața mea”, a povestit vedeta.

În ceea ce privește divorțul de Olivia Steer, Andi Moisescu a preferat să nu comenteze.

„Hai să vedem asta (grila de toamnă a postului Pro TV) și îți spun după aia! Hahaha!”, a declarat Andi Moisescu pentru CANCAN.RO.

Ce povestea Andi Moisescu despre viața lui de familie

Deși a încercat mereu să păstreze discreția privind viața sa de familie, ocazional Andi Moisescu a vorbit cu presa despre cei doi băieți ai săi.

„Având băieți, e destul de greu să fiu sever, pentru că mi se pare că e de datoria mea să îi încurajez să-și câștige independența și să nu aibă frici, să aibă spirit de aventură, să fie curioși, să descopere, să încerce și mai ales să greșească, să greșească cât mai mult, că doar așa o să învețe. Când greșesc încerc să îi ajut să descopere care e cea mai bună lecție pe care o pot învăța din greșeala pe care au făcut-o. (…) Nu prea îi pedepsesc, nu prea le am eu cu astea cu pedepsele”, a povestit el pentru Unica.ro, în urmă cu doi ani.

Juratul de la Românii au Talent mărturisea atunci că Olivia Steer este mai severă cu cei doi copii.

„Mama e un pic mai severă da, e adevărat. Pentru că, mă rog, așa e și normal să fie într-o familie. Femeia, în general, e mai preocupată de felul ei, de siguranță, de chestii, de genul ăsta. Bărbatul e mai spirit de aventură, mai nebun, ‘lasă să riște, că nu are ce să pățească’. Ea e mai cu capul pe umeri, noi nu ne vindecăm nici mai la maturitate, deci ce să mai zic”, a mai spus el pentru sursa citată.

Citește și:
Hotelurile vedetelor atrag turiștii pe litoral cu tarife reduse în luna septembrie. Ce surprize le oferă Andreea Bănică sau Simona Halep

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cătălina Grama, confesiuni despre schimbările din viața ei și riscurile pe care și le-a asumat: "M-am întrebat ce îmi doresc cu adevărat"
People
Cătălina Grama, confesiuni despre schimbările din viața ei și riscurile pe care și le-a asumat: "M-am întrebat ce îmi doresc cu adevărat"
Horia Brenciu a împlinit 53 de ani. Cum a fost sărbătorit artistul și ce mesaj emoționant i-a transmis soția lui: "Frumos, deștept, talentat și bun..."
People
Horia Brenciu a împlinit 53 de ani. Cum a fost sărbătorit artistul și ce mesaj emoționant i-a transmis soția lui: "Frumos, deștept, talentat și bun..."
Enrique Iglesias și Anna Kournikova ar urma să devină părinți pentru a patra oară
People
Enrique Iglesias și Anna Kournikova ar urma să devină părinți pentru a patra oară
Dana Săvuică, primele declarații după ce a apelat la o intervenție estetică. Ce a dezvăluit vedeta despre operație: "Multă lume nu înțelege de ce e necesară"
People
Dana Săvuică, primele declarații după ce a apelat la o intervenție estetică. Ce a dezvăluit vedeta despre operație: "Multă lume nu înțelege de ce e necesară"
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși alături de părinți la vila lor de la Lacul Como
People
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși alături de părinți la vila lor de la Lacul Como
Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii "Românii au talent" de la PRO TV: "Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc"
People
Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii "Românii au talent" de la PRO TV: "Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc"
Libertatea
Andi Moisescu şi Olivia Steer ar fi divorțat după 22 de ani de căsnicie. Prima reacție a juratului „Românii au talent”. „Hai să vedem asta!”
Andi Moisescu şi Olivia Steer ar fi divorțat după 22 de ani de căsnicie. Prima reacție a juratului „Românii au talent”. „Hai să vedem asta!”
Carmen Tănase e noul jurat de la „Românii au talent”. Actrița i-a luat locul lui Dragoș Bucur: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Carmen Tănase e noul jurat de la „Românii au talent”. Actrița i-a luat locul lui Dragoș Bucur: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
La ce facultate a intrat băiatul Sandei Ladoși. „Și-a ales un drum foarte greu. I-am explicat. Noi toți venim cu o misiune”
La ce facultate a intrat băiatul Sandei Ladoși. „Și-a ales un drum foarte greu. I-am explicat. Noi toți venim cu o misiune”
Ozana Barabancea și-a scos inelul gastric. Cum se simte artista acum. „Sunt dezinflamante, am început să mă dezumflu din primele zile”
Ozana Barabancea și-a scos inelul gastric. Cum se simte artista acum. „Sunt dezinflamante, am început să mă dezumflu din primele zile”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa la Insula Iubirii. Concurentul ardea de nerăbdare să o vadă pe iubita lui
George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa la Insula Iubirii. Concurentul ardea de nerăbdare să o vadă pe iubita lui
Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita de la Insula Iubirii a rămas impresionată de gestul făcut
Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita de la Insula Iubirii a rămas impresionată de gestul făcut
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, momente intense și atingeri interzise sub pătură. Camerele de filmat au surprins totul
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, momente intense și atingeri interzise sub pătură. Camerele de filmat au surprins totul
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Divorțul anului în România. Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat după 22 de ani. Primele informații
Divorțul anului în România. Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat după 22 de ani. Primele informații
După 2 soții, acum se iubește cu un bărbat și nu se mai ascunde! Avem imaginile! S-au sărutat și s-au îmbrățișat în plină stradă! Pozele fac furori pe internet / Foto
După 2 soții, acum se iubește cu un bărbat și nu se mai ascunde! Avem imaginile! S-au sărutat și s-au îmbrățișat în plină stradă! Pozele fac furori pe internet / Foto
catine.ro
Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit. Cum arată inelul primit de cântăreață
Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit. Cum arată inelul primit de cântăreață
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Prince Jackson și partenera Molly formează un cuplu de 8 ani
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Prince Jackson și partenera Molly formează un cuplu de 8 ani
Frunzele de varză crudă ar putea fi un remediu excelent pentru dureri, inflamații și probleme ale pielii
Frunzele de varză crudă ar putea fi un remediu excelent pentru dureri, inflamații și probleme ale pielii
Mai multe din people
Teo Costache, ispita de la Insula Iubirii, afacere de succes. Cu ce se ocupă tânărul
Teo Costache, ispita de la Insula Iubirii, afacere de succes. Cu ce se ocupă tânărul
People

Teo Costache, ispita de la Insula Iubirii, conduce o afacere de succes în Ploiești.

+ Mai multe
Meghan Markle, dezvăluiri în sezonul 2 al serialului "With Love, Meghan": secretele meniului de nuntă și înmormântarea Reginei Elisabeta
Meghan Markle, dezvăluiri în sezonul 2 al serialului "With Love, Meghan": secretele meniului de nuntă și înmormântarea Reginei Elisabeta
People

Meghan Markle a dezvăluit detalii neștiute în sezonul doi al serialului With Love, Meghan.

+ Mai multe
Tily Niculae, mesaj surprizător la câteva zile după anunțul divorțului: "Viața e frumoasă atunci când..."
Tily Niculae, mesaj surprizător la câteva zile după anunțul divorțului: "Viața e frumoasă atunci când..."
People

Tily Niculae a transmis un nou mesaj după ce a anunțat că a divorțat de Dragoș Popescu.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC