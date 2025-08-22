Dragoș Bucur, dezvăluire după anunțul că părăsește emisiunea „Românii au talent.” Actorul face o pauză de la televiziune: „Una dintre cele mai bune decizii”

Dragoș Bucur a făcut noi dezvăluiri după anunțul că se retrage din juriul show-ului „Românii au talent” de la PRO TV.

Dragoș Bucur, noi dezvăluiri după anunțul că face o pauză de la televiziune

În cadrul unui interviu acordat recent, Dragoș Bucur a vorbit despre decizia sa de a părăsi agitația Bucureștiului. Actorul și soția lui, Dana Nălbaru, au ales să se mute la țară împreună cu întreaga familie. Acum doi ani, Dragoș Bucur și fosta solistă au renunțat la viața din București pentru a se dedica gospodăriei lor din satul Moșteni-Greci, din județul Argeș. Ei au ales să construiască o casă în mijlocul naturii, oferindu-le copiilor lor un mediu mai apropiat de viața rurală.

„E destul de mult de vorbit despre chestia asta. Pentru noi e una dintre cele mai bune decizii pe care am luat-o, nu știu, în ultimii 20 de ani. Și cred că ăsta este ritmul corect sau bun al vieții. Seamănă destul de mult cu copilăria mea. Cu ritmul copilăriei mele. Parcă m-am întors un pic în timp. Ai timp să savurezi cafeaua dimineața, poți să lucrezi în liniște la ce ai de făcut, dar e adevărat că trebuie să ai o meserie care îți permite chestia asta. Eu am copilărit în București, la un ultimul bloc din Capitală, în spatele lui… Nu la casă, dar ritmul este cel de atunci, pentru mine. În care ai timp să respiri, ai timp să te uiți pe cer, ai timp… De exemplu, eu sunt convins că mulți bucureșteni nu s-au mai uitat de mult la stele. Că nu te gândești să te uiți la stele când stai în oraș. Nu ridici ochii și oricum nu le vezi, din cauza luminilor”, a declarat Dragoș Bucur pentru Libertatea.

Dragoș Bucur se retrage din juriul emisiunii „Românii au talent”

Dragoș Bucur și-a luat prin surprindere fanii de pe rețelele de socializare cu un anunț neașteptat. Actorul le-a împărtășit acestora decizia sa de a se retrage din emisiunea „Românii au talent” de la PRO TV, unde era jurat alături de Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete.

Din anul 2022, odată cu sezonul 12, Dragoș Bucur făcea parte din juriul show-ului „Românii au talent”, când el și Mihai Bobonete s-au alăturat emisiunii după ce au plecat Florin Călinescu și Alexandra Dinu.

Dragoș Bucur a transmis un mesaj oficial pe contul său de Instagram în care face public faptul că se retrage din juriul emisiunii „Românii au talent.” Actorul a precizat că face o pauză de la televiziune, însă publicul va avea ocazia să îl vadă în continuare în alte proiecte, despre care va anunța mai multe detalii în curând.

„Acum trei ani am intrat în echipa „Românii au talent”. Andra, Bobo, Andi, Pavel și Smiley, sunt niște colegi plin de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta „Românii au talent” merge mai departe fără mine. Eu fac o pauză de televiziune, însă ne revedem curând în cinema, iar până atunci vă aștept pe contul nostru @bucurii_la_tara, unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând”, a fost anunțul făcut de Dragoș Bucur.

