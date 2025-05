Dragoș Bucur, detalii despre viața la țară. Fiica lui, Sofia, nu locuiește cu familia: „Vine din când în când”

După ani petrecuți în tumultul Capitalei, Dragoș Bucur și soția sa, Dana Nălbaru, au ales să își schimbe radical stilul de viață. S-au mutat în satul Moșteni-Greci din județul Argeș, unde și-au construit o casă în mijlocul naturii și trăiesc, așa cum spun ei, într-un cadru aproape idilic.

Actorul și juratul emisiunii Românii au talent recunoaște că nu s-ar fi văzut niciodată locuind în mediul rural. Și totuși, acum spune cu convingere că mutarea la țară a fost una dintre cele mai bune decizii ale familiei.

Departe de agitația orașului, cei doi și-au găsit echilibrul. Împreună cu Dana, Dragoș a lansat și o emisiune online, Bucurii la țară, care are parte de un succes neașteptat pe rețelele de socializare.

Chiar dacă acum locuiesc în mijlocul naturii, Dragoș face naveta la București o dată pe săptămână, pentru proiectele sale profesionale.

În ceea ce privește familia, fiica lor cea mare, Sofia, a împlinit 18 ani și nu mai locuiește permanent cu ei, dar le face vizite frecvente. „Fiica noastră, Sofia, nu stă cu noi, ci vine din când în când. Face școala de șoferi. Chiar ieri a luat examenul de la sală. Urmează să dea traseul”, a mai dezvăluit actorul, mândru de realizările fiicei sale.

În mijlocul naturii, departe de betoanele orașului, familia Bucur-Nălbaru pare să fi găsit rețeta unei vieți simple, dar împlinite. Iar Dragoș, care altădată nu își imagina viața la țară, vorbește acum cu entuziasm despre fiecare zi petrecută acolo.

În cadrul unui interviu acordat recent, Dragoș Bucur a vorbit despre schimbarea radicală pe care a făcut-o împreună cu familia ei, și anume aceea de a lăsa viața din București pentru a trăi într-un mediu mult mai liniștit și ferit de haosul cotidian. Atât actorul, cât și soția lui, Dana Nălbaru, își doreau să facă pasul de a renunța la viața de oraș.

„Probabil că sună amuzant sau poate chiar ușor penibil, dar am ajuns în Greci mulțumită unui site de vânzări-cumpărări. Și eu, și Dana visam deja de ceva timp să ne mutăm departe de oraș, cât mai aproape de natură și într-o zi am văzut un anunț despre o livadă de vânzare. Ne-am urcat în mașină, am mers acolo și din priviri ne-am dat seama că amândoi credem că acela este locul”, a spus Dragoș Bucur pentru VIVA!