Dragoș Bucur, mărturisiri despre viața la țară alături de familia lui. Cum privește actorul această schimbare: „Încă nu avem tot ce ne-am dori”

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur formează de mulți ani un cuplu. Fosta solistă a trupei HI-Q și actorul sunt căsătoriți din 2005 și au împreună trei copii, Sofia, Kadri și Roxana, cea din urmă fiind adoptată de cunoscutul cuplu.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au ales să se mute la țară împreună cu întreaga familie. Acum doi ani, actorul și fosta solistă au renunțat la viața agitată din București pentru a se dedica gospodăriei lor din satul Moșteni-Greci, din județul Argeș. Ei au ales să construiască o casă în mijlocul naturii, oferindu-le copiilor lor, Sofia, Kadri și Roxana India, un mediu mai apropiat de viața rurală.

În cadrul unui interviu acordat recent, Dragoș Bucur a vorbit despre schimbarea radicală pe care a făcut-o împreună cu familia ei, și anume aceea de a lăsa viața din București pentru a trăi într-un mediu mult mai liniștit și ferit de haosul cotidian. Atât actorul, cât și soția lui, Dana Nălbaru, își doreau să facă pasul de a renunța la viața de oraș.

„Probabil că sună amuzant sau poate chiar ușor penibil, dar am ajuns în Greci mulțumită unui site de vânzări-cumpărări. Și eu, și Dana visam deja de ceva timp să ne mutăm departe de oraș, cât mai aproape de natură și într-o zi am văzut un anunț despre o livadă de vânzare. Ne-am urcat în mașină, am mers acolo și din priviri ne-am dat seama că amândoi credem că acela este locul”, a spus Dragoș Bucur pentru VIVA!