Dragoș Bucur, dezvăluiri inedite despre soția sa, Dana Nălbaru. Cum s-au cunoscut cei doi: „Eu o știam de la televizor”

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur formează de mulți ani un cuplu. Fosta solistă a trupei HI-Q și actorul sunt căsătoriți din 2005 și au împreună trei copii, Sofia, Kadri și Roxana India, cea din urmă fiind adoptată de cunoscutul cuplu în anul 2017.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru sunt împreună de aproape două decenii, formând unul dintre cele mai stabile cupluri din lumea mondenă. Într-o discuție la podcastul lui Cătălin Măruță, Dragoș Bucur a împărtășit detalii mai puțin cunoscute despre începuturile relației lor.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în timp ce se aflau în trafic, Dragoș Bucur fiind în drum spre o filmare, iar Dana Nălbaru se îndrepta spre o repetiție.

„Am cunoscut-o acum 18 ani, în trafic, undeva pe lângă Regie. Eu mergeam la o filmare, ea mergea la o repetiție și ne-am făcut semne în trafic. Am coborât și am vorbit. Eu o știam de la televizor și de la castingurile pentru Băieți buni. Practic, ea m-a agățat pe mine pentru că m-a tot claxonat. Eu nu prea i-am răspuns, eram cam șmecher. Aveam un Renault Megane atunci”, a povestit Dragoș Bucur.

După acest prim contact neașteptat, relația lor a progresat rapid. În doar cinci zile, Dragoș Bucur a hotărât că Dana Nălbaru este femeia cu care vrea să își petreacă restul vieții.

„Am vorbit puțin și din ziua aia practic am rămas împreună. A doua zi ne-am întâlnit la un ceai, apoi la masă și după 5 zile am decis că ne căsătorim”, a adăugat actorul.

Datorită interesului crescut cu privire la adopție și motivele care stau în spatele deciziei de a adopta un copil, precum și sentimentele implicate în această alegere, Dragoș Bucur a vorbit dechis și cu sinceritate despre acest subiect în podcastul lui Jorge.

„Nu e nicio garanție că un om care înfiază un copil e mai bun! Dacă stai să te gândești că foarte mulți oameni înfiază copii pentru a-i abuza, cum bănuiesc că ai văzut în foarte multe documentare sau întâmplări din start… Dar se întâmplă din păcate foarte des. Bănuiesc că știi sau ai urmărit. Sunt tot felul de cazuri mai ales în ultimii ani… iar motivele, pe lângă astea care sunt bolnăvicioase și ar trebui tăiate din rădăcină… Sunt diverse motivele, de la oameni care nu pot avea copii și într-adevăr eu cred că e păcat să n-ai grijă de un copil dacă poți să ai grijă și îți dorești, până la cine știe, chestii personale, promisiuni în față, nu știu, în fața lui Dumnezeu sau în fața ta. Sunt atât de diferite motivele, că am mai vorbit așa de-a lungul timpului cu oameni care au înfiat, sunt… pot fi complet diferite motivele (…) Crede-mă că sunt foarte foarte diferite răspunsurile oamenilor. Adică și dacă ți-aș spune eu probabil că nu ai auzit a doua oară de la altcineva care a adoptat. Nu poți să pui egal între motivele pentru care cineva face lucrul ăsta”, a declarat Dragoș Bucur.

„Eu am descoperit iubirea unui copil care nu este al meu, dar e al meu acum, fata soției mele, și nici nu mă mai gândesc că e fata vitregă. E fata mea, da! Adică am simțit și simt profund iubirea și dragostea respectivă. M-am mai gândit și am mai văzut diverse persoane care au înfiat și nu știu, parcă mi-ar plăcea să vină și din interiorul meu. Nu știu de ce simt chestia asta dar voiam să știu ce gândește un om când face treaba asta, nu știu, dar e o chestie pe care eu voiam să o întreb la cineva”, a mai povestit actorul.