Andi Moisescu, reacție după plecarea lui Dragoș Bucur de la „Românii au talent”: „Toată admirația mea”

Anunțul plecării lui Dragoș Bucur de la „Românii au talent” a surprins publicul, care nu se aștepta la o astfel de decizie. Actorul și-a informat urmăritorii pe 20 august, printr-o postare pe Instagram, că se retrage din echipa show-ului, iar reacțiile au apărut imediat.

Andi Moisescu, mesaj pentru Dragoș Bucur

Printre primele mesaje s-a numărat cel al lui Andi Moisescu, colegul său de platou, care i-a transmis câteva cuvinte pline de emoție și respect. Cu eleganța sa binecunoscută, Andi Moisescu i s-a adresat direct lui Bucur:

„Îți mulțumesc și pe calea asta, Dragoș, pentru toate emoțiile pe care le-am trăit sau chiar le-am construit împreună. A fost o mare bucurie și-o onoare întâlnirea noastră în emisiunea asta. Îți doresc să te bucuri de tot ce vei face de aici încolo cel puțin la fel de mult pe cât te-ai bucurat în Românii au talent. Și satisfacțiile să fie cel puțin la fel de mari. Toată admirația mea și încă o dată mulțumiri pentru tot ce-ai făcut în și pentru emisiunea asta!”.

Dragoș Bucur s-a alăturat juriului emisiunii în 2022, alături de Andra, Mihai Bobonete, Andi Moisescu, Pavel Bartoș și Smiley . După trei sezoane, a simțit că e momentul să se retragă:

„Acum trei ani am intrat în echipa ‘Românii au talent’. Andra, Bobo (Mihai Bobonete, n.r.), Andi (Moisescu, n.r.), Pavel (Bartoș, n.r.) și Smiley sunt niște colegi plini de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta, Românii au talent merge mai departe fără mine”, a scris actorul pe rețelele sociale.

În aceeași postare, el a dezvăluit și faptul că intenționează să revină în lumea filmului, chiar dacă își ia o pauză de la televiziune. Nu a oferit însă detalii despre viitorul său în cadrul emisiunii „Visuri la cheie”, lăsând loc de speculații.

Actorul a renunțat la agitația orașului

În cadrul unui interviu acordat recent, Dragoș Bucur a vorbit despre decizia sa de a părăsi agitația Bucureștiului. Actorul și soția lui, Dana Nălbaru, au ales să se mute la țară împreună cu întreaga familie. Acum doi ani, Dragoș Bucur și fosta solistă au renunțat la viața din București pentru a se dedica gospodăriei lor din satul Moșteni-Greci, din județul Argeș. Ei au ales să construiască o casă în mijlocul naturii, oferindu-le copiilor lor un mediu mai apropiat de viața rurală.

„E destul de mult de vorbit despre chestia asta. Pentru noi e una dintre cele mai bune decizii pe care am luat-o, nu știu, în ultimii 20 de ani. Și cred că ăsta este ritmul corect sau bun al vieții. Seamănă destul de mult cu copilăria mea. Cu ritmul copilăriei mele. Parcă m-am întors un pic în timp. Ai timp să savurezi cafeaua dimineața, poți să lucrezi în liniște la ce ai de făcut, dar e adevărat că trebuie să ai o meserie care îți permite chestia asta. Eu am copilărit în București, la un ultimul bloc din Capitală, în spatele lui… Nu la casă, dar ritmul este cel de atunci, pentru mine. În care ai timp să respiri, ai timp să te uiți pe cer, ai timp… De exemplu, eu sunt convins că mulți bucureșteni nu s-au mai uitat de mult la stele. Că nu te gândești să te uiți la stele când stai în oraș. Nu ridici ochii și oricum nu le vezi, din cauza luminilor”, a declarat Dragoș Bucur pentru Libertatea.

În ceea ce-l privește pe Andi Moisescu, parcursul său profesional este impresionant. După ce a debutat în radio, a ajuns în televiziune la mijlocul anilor 90 și a lucrat alături de figuri marcante precum Florin Călinescu. A realizat emisiuni de succes, printre care „Marcă Înregistrată” și „Apropo TV”, iar de-a lungul timpului a devenit una dintre cele mai respectate prezențe de pe micile ecrane.

Puțini știu însă că Andi Moisescu a început să muncească încă de la 17 ani, vânzând ziare pentru a-și strânge bani de vacanță. Ulterior, a predat matematică și chiar a corectat teze, înainte să își construiască o carieră solidă în televiziune.

