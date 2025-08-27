Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent” de la PRO TV: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”

Schimbări importante la masa juriului celui mai urmărit show de divertisment de la Pro TV. După retragerea lui Dragoș Bucur, producătorii au anunțat oficial cine îi va lua locul. Alegerea lor a surprins și încântat deopotrivă publicul: Carmen Tănase este cea care va completa echipa formată din Andra, Mihai Bobonete și Andi Moisescu în noul sezon „Românii au talent”.

Carmen Tănase, în juriu la Românii au talent

Actrița are deja o istorie bogată în colaborările cu Pro TV. De la aparițiile constante în programul de Revelion al postului, până la rolurile din seriale precum „Clanul' sau „Tătuțu”, Carmen Tănase s-a făcut remarcată prin versatilitate și umor. De asemenea, relațiile apropiate cu vedete precum Pavel Bartoș, gazda emisiunii alături de Smiley, au făcut ca integrarea ei în juriu să pară o mișcare firească.

foto: Libertatea

La momentul anunțului, Carmen Tănase a transmis un mesaj emoționant:

„Emisiunea asta este despre emoție și vreau să le spun tuturor că încerc din răsputeri să nu dezamăgesc. Le mulțumesc tuturor celor care au trecut prin juriu până acum, pentru că uitându-mă la ei am învățat foarte mult, învăț și voi învăța până la sfârșit.

Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem în sezonul 16 pentru că da, Românii au talent”.

În timp ce Carmen Tănase se pregătește de această nouă provocare, Dragoș Bucur a ales să facă un pas în spate. Actorul a explicat pe Instagram că are nevoie de o pauză de la televiziune, dar le-a mulțumit colegilor de platou pentru experiența comună:

„Acum trei ani am intrat în echipa ‘Românii au talent. Andra, Bobo (Mihai Bobonete, n.r.), Andi (Moisescu, n.r.), Pavel (Bartoș, n.r.) și Smiley sunt niște colegi plini de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună.

De anul acesta, ‘Românii au talent merge mai departe fără mine”.

El a adăugat că se va concentra pe proiecte cinematografice și pe platforma „Bucurii la țară':

„Ne revedem curând în cinema, iar până atunci vă aștept pe contul nostru @bucurii_la_tara, unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând”.

Dragoș Bucur a făcut parte din juriul „Românii au talent” din 2022, iar anunțul retragerii lui ridică semne de întrebare și asupra participării în „Visuri la cheie”, proiect pe care nu l-a menționat în mesajul său.

Andi Moisescu, reacție după plecarea lui Dragoș Bucur

Anunțul plecării lui Dragoș Bucur de la Românii au talent a surprins publicul, care nu se aștepta la o astfel de decizie. Actorul și-a informat urmăritorii pe 20 august, printr-o postare pe Instagram, că se retrage din echipa show-ului, iar reacțiile au apărut imediat.

Printre primele mesaje s-a numărat cel al lui Andi Moisescu, colegul său de platou, care i-a transmis câteva cuvinte pline de emoție și respect. Cu eleganța sa binecunoscută, Andi Moisescu i s-a adresat direct lui Bucur:

„Îți mulțumesc și pe calea asta, Dragoș, pentru toate emoțiile pe care le-am trăit sau chiar le-am construit împreună. A fost o mare bucurie și-o onoare întâlnirea noastră în emisiunea asta. Îți doresc să te bucuri de tot ce vei face de aici încolo cel puțin la fel de mult pe cât te-ai bucurat în Românii au talent. Și satisfacțiile să fie cel puțin la fel de mari. Toată admirația mea și încă o dată mulțumiri pentru tot ce-ai făcut în și pentru emisiunea asta!”.

Citește și:

Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit după doi ani de relație. Cum arată și cât costă inelul de logodnă primit de artistă

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro