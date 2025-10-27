Aurelian Temișan nu mai are voie să apară la TV cu Andreea Bălan. Care e motivul: "Au probleme cu..."

Andreea Bălan va apărea din nou în juriu alături de Aurelian Temișan în emisiunea „Vedeta familiei” de la TVR. Cei doi au stat împreună la masa juraților și în cadrul „Te cunosc de undeva!”, show-ul pe care artista l-a părăsit înainte de a începe colaborarea cu postul public de televiziune. Cu toate acestea, Andreea Bălan și Aurelian Temișan nu mai au voie să apară împreună la TV, iar acum s-a aflat motivul.

Aurelian Temișan nu mai are voie să apară la TV cu Andreea Bălan

Andreea Bălan și Aurelian Temișan vor decide alături de Sanda Ladoși, Elena Gheorghe, Bibi, Crina Mardare și Radu Ștefan Bănică câștigătorul emisiunii concurs pentru copii Vedeta familiei. Însă recent s-a aflat că Aurelian Temișan nu va mai putea colabora pentru sezonul următor cu postul public de televiziune pentru că va fi implicat într-un proiect al trustului Intact.

„Pe 26 octombrie e prima ediție în care eu nu sunt. Acum sunt semifinalele și finala. La finală am fost toți șapte. Fiecare am avut o probă eliminatorie și câte o semifinală, unde am filmat câte trei. Eu în semifinale am fost cu Radu Ștefan Bănică și Andreea Bălan. Ne-a tot combinat. Pe Temi și pe Crina i-a folosit acum la finală. După nu mai pot veni. Au exclusivitățile lor cu Antena. Și au probleme cu emisiuni de același gen. De-a lungul anilor am avut selecțiile. E o emisiune care are o audiență foarte bună. Și, din câte văd, e tolerată. Pentru că la TVR așa trebuie să discuți”, a mărturisit Sanda Ladoși pentru cancan.ro.

Ce rol va avea Aurelian Temișan la nunta Andreei Bălan

La finalul anului 2024, Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit. Artista a fost cerută în căsătorie de către jucătorul de tenis în avion, înainte de decolarea spre Laponia, acolo unde se îndreptau în vacanță alături de fiicele cântăreței, Ella și Clara, băiețelul sportivului, Luca, precum și mama Andreei Bălan.

La nunta Andreei Bălan cu fostul ei soț, George Burcea, nașii celor doi au fost Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu. Cei doi nu pot fi din nou nași la nunta artistei cu Victor Cornea. Însă, Aurelian Temișan a dezvăluit recent că va avea un rol deosebit la evenimentul care va avea loc în 2026.

„M-a cerut, dar să o duc la altar. Nașii îi va alege el am înțeles, iar eu o voi duce la altar. Așa mi-a spus: să nu-mi fac program. Mi-am și pus în agendă pentru anul viitor. Va fi o bucurie să văd doi oameni atât de fericiți că își unesc destinul. Va fi până în vara anului următor, cred că undeva în mai”, a declarat Aurelian Temișan pentru cancan.ro.

Andreea Bălan, noi detalii despre nunta cu Victor Cornea

Inițial, Andreea Bălan declarase că nunta va avea loc chiar în vara acestui an, însă ulterior cei doi au decis să amâne evenimentul. Cântăreața a declarat în cadrul unei emisiuni că este extrem de fericită alături de Victor Cornea și a vorbit și despre planurile de nuntă.

„Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem. Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm. Mai întâi e Sala Palatului, iar apoi nunta”, a declarat artista în emisiunea „Summer Star” de la Antena Stars.

În aceeași emisiune, Andreea Bălan a precizat că a fost surprinsă de decizia sportivului de a o cere în căsătorie, el fiind mult mai tânăr decât ea.

„Nu mă așteptam. Am fost total surprinsă. El, fiind mai tânăr ca mine, m-am gândit că mai are nevoie de timp. Credeam că o să se întâmple peste câțiva ani. Nu există presiune sau vreo dorință spusă din partea mea. El și-a dorit foarte mult! Vrea o familie, stabilitate și o iubire trainică pentru totdeauna. Deși la 31 de ani nu te gândești că poate vrei să te căsătorești, el vrea această stabilitate, pentru că este plecat de mic de acasă și un sportiv de performanță întotdeauna va căuta echilibru”, a spus Andreea Bălan.

Foto: Instagram

