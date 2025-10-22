Ce diferență de vârstă există între Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu. Cei doi nu își mai ascund relația

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu nu își mai ascund relația și se afișează tot mai des împreună pe rețelele de socializare, dar și la diferite evenimente.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează cel mai nou cuplu de vedete din showbiz-ul românesc. Asistenta TV și comediantul au confirmat recent că trăiesc o poveste de dragoste. 

Ce diferență de vârstă există între Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu

În 2023, Flavia Mihășan și Marius Moldovan s-au despărțit, după cinci ani de relație, și au împreună doi copii, pe Carol și pe Tudor. Chiar dacă s-au separat, au rămas în relații apropiate și se ocupă împreună de creșterea celor doi copii ai lor. Vedeta și fostul ei partener se consultă în privința programului celor mici.

În prezent, Flavia Mihășan este într-o relație cu Andrei Ciobanu, iar între cei doi există o diferență de vârstă de cinci ani. Asistenta TV are 41 de ani, în timp ce comediantul are 36 de ani. 

Flavia Mihășan, despre schimbările din viața ei de când este într-o nouă relație

După ce s-a despărțit de tatăl copiilor ei, Marius Moldovan, Flavia Mihășan a fost singură o perioadă. Acum, vedeta iubește din nou și formează un cuplu alături de Andrei Ciobanu. După ce au confirmat că sunt într-o relație, cei doi au început să se afișeze tot mai des împreună, inclusiv la evenimente mondene. 

Asistenta TV a împărtășit pe rețelele de socializare o parte din schimbările apărute de când este într-o relație. Într-o notă amuzantă, Flavia Mihășan le-a dezvăluit urmăritorilor ei cum arată acum viața ei de când trăiește o nouă poveste de iubire.

„Chestii care se întâmplă în viața ta când te cuplezi după 2 ani fără relație:
1. Chiar începe să ți se facă dor de prietena ta cea mai bună. De ce? Pentru că după ce ești obișnuită să vorbești timp de o oră pe zi la telefon și să vă vedeți de patru ori pe săptămână la cafea, puținul tău timp liber se duce către el că na, are și el nevoie de atenție.
2. Epilatul. Nu mai e o opțiune. Face parte din fiecare duș pentru că știți cum e… ieși la cină mai des, foarte des, nu ca înainte, când ieșeai de două ori pe an și atunci era fast food. Și da, încep să reconsider epilatul definitiv.
3. Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc. De la halat pufos și pijamale flaușate la compleuri care chiar se asortează, și care sunt așa, mai drăguțe.
4. Înainte chiar mă uitam la filme. Chiar știam cum se termină orice serial pe care îl începeam. Acum, întrebă-mă cum se termină orice episod… Habar n-am.”

Flavia Mihășan și-a păstrat umorul, iar în continuare a povestit despre ce a mai apărut nou în viața ei odată cu implicarea într-o relație.

„Când eram singură, la mine în frigider, foarte mult spațiu. Aveam doar iaurțele, gustărele, piure de mere și tot ce au nevoie copiii. Brusc, acum am 7 tipuri de brânză, carne pentru grătar, două baxuri de bere, și ca idee, n-am mai mâncat carne de 16 ani, iar bere n-am băut niciodată, dar pentru mine viața este mult mai frumoasă așa, și în plus se pare că nu mai trebuie să duc gunoiul aproape niciodată și nici nu mai trebuie să car toate pungile de la supermarket, și am tot timpul gustări.”

Citește și:
Irina, fiica Dacianei Sârbu, contribuție importantă la afacerea mamei sale. Ce idee a avut adolescenta: „M-a ajutat și m-ajută în continuare'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Motivul halucinant pentru care Justin Bieber ar încuraja conflictul dintre soția sa, Hailey Bieber, și fosta parteneră, Selena Gomez
People
Motivul halucinant pentru care Justin Bieber ar încuraja conflictul dintre soția sa, Hailey Bieber, și fosta parteneră, Selena Gomez
Alina Pușcău spune adevărul despre schimbarea echipelor la Asia Express și momentele petrecute alături de Dan Alexa: "Ei n-au dat faza asta la TV!"
People
Alina Pușcău spune adevărul despre schimbarea echipelor la Asia Express și momentele petrecute alături de Dan Alexa: "Ei n-au dat faza asta la TV!"
Lino Golden, primele declarații despre noua iubită, după divorțul de Delia Salchievici: "Ea nu este o persoană publică"
People
Lino Golden, primele declarații despre noua iubită, după divorțul de Delia Salchievici: "Ea nu este o persoană publică"
Anda Adam, despre situațiile cu care s-a confruntat la Asia Express și ce a nemulțumit-o: "Eu m-am îmbolnăvit imediat ce am ajuns..."
People
Anda Adam, despre situațiile cu care s-a confruntat la Asia Express și ce a nemulțumit-o: "Eu m-am îmbolnăvit imediat ce am ajuns..."
Brooklyn Beckham "nu are niciun interes" să se împace cu familia. De ce continuă conflictele cu părinții și frații lui
People
Brooklyn Beckham "nu are niciun interes" să se împace cu familia. De ce continuă conflictele cu părinții și frații lui
Anisia Gafton, mărturisiri despre nuntă. Cum își dorește actrița să fie evenimentul: "O să fie ceva mai spontan"
People
Anisia Gafton, mărturisiri despre nuntă. Cum își dorește actrița să fie evenimentul: "O să fie ceva mai spontan"
Libertatea
Ce relație are Mihaela Prigoană cu copiii Adrianei Bahmuțeanu și ai lui Silviu. Cu ce se ocupă după decesul soțului
Ce relație are Mihaela Prigoană cu copiii Adrianei Bahmuțeanu și ai lui Silviu. Cu ce se ocupă după decesul soțului
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
Cum a apărut Flavia Mihășan alături de noul iubit la un eveniment monden. Ce diferență de vârstă există între ea și Andrei Ciobanu
Cum a apărut Flavia Mihășan alături de noul iubit la un eveniment monden. Ce diferență de vârstă există între ea și Andrei Ciobanu
Ce a pățit Mihaela Bilic la un supermarket unde a mers să facă unele cumpărături: „Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată”
Ce a pățit Mihaela Bilic la un supermarket unde a mers să facă unele cumpărături: „Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă
Cum va fi vremea până pe 17 noiembrie 2025. Prognoza meteo completă pentru următoarele 4 săptămâni (20 octombrie-17 octombrie)
Cum va fi vremea până pe 17 noiembrie 2025. Prognoza meteo completă pentru următoarele 4 săptămâni (20 octombrie-17 octombrie)
Unica.ro
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Și-a lăsat nevasta după 20 de ani și 2 copii pentru o femeie mai tânără. Actorul din Las Fierbinți a divorțat și s-a recăsătorit în secret
Și-a lăsat nevasta după 20 de ani și 2 copii pentru o femeie mai tânără. Actorul din Las Fierbinți a divorțat și s-a recăsătorit în secret
Cum arată acum Mariana Buică, tânăra care cântărea 240 kg la 25 de ani. A slăbit peste 100 de kilograme și și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a deveni mămică! FOTO
Cum arată acum Mariana Buică, tânăra care cântărea 240 kg la 25 de ani. A slăbit peste 100 de kilograme și și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a deveni mămică! FOTO
catine.ro
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cele mai bune ceaiuri pentru iarnă. Ce poți bea ca să-ți întărești sistemul imunitar
Cele mai bune ceaiuri pentru iarnă. Ce poți bea ca să-ți întărești sistemul imunitar
Cele mai calde locuri din Europa unde poți sta în tricou chiar și iarna. Destinații aflate la doar câteva ore de zbor din România
Cele mai calde locuri din Europa unde poți sta în tricou chiar și iarna. Destinații aflate la doar câteva ore de zbor din România
Mai multe din people
Joe Jonas, dezvăluiri rare despre viața lui amoroasă, la doi ani de la divorțul de Sophie Turner: "Am întâlnit..."
Joe Jonas, dezvăluiri rare despre viața lui amoroasă, la doi ani de la divorțul de Sophie Turner: "Am întâlnit..."
People

Joe Jonas a vorbit sincer și deschis despre cum arată acum viața sentimentală, la doi ani de la divorțul de Sophie Turner.

+ Mai multe
Delia dezvăluie cu cine ar merge la Asia Express: "Mi-ar plăcea să mă duc, dar..."
Delia dezvăluie cu cine ar merge la Asia Express: "Mi-ar plăcea să mă duc, dar..."
People

Delia a dezvăluit cu cine ar vrea să participe la Asia Express.

+ Mai multe
Fiica lui Gwyneth Paltrow, Apple, calcă pe urmele tatălui său, Chris Martin. Cu ce artiști cunoscuți a cântat pe scenă
Fiica lui Gwyneth Paltrow, Apple, calcă pe urmele tatălui său, Chris Martin. Cu ce artiști cunoscuți a cântat pe scenă
People

Fiica lui Gwyneth Paltrow, Apple, îi calcă pe urme tatălui său, celebrul artist Chris Martin.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC