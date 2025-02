Cum se înțelege Flavia Mihășan cu tatăl copiilor ei, după ce s-au despărțit. Confesiunile făcute de vedeta Antena 1: "Este cel mai bine pentru cei mici..."

Flavia Mihășan și fostul ei partener, Marius Moldovan, s-au despărțit în 2023, după cinci ani de relație. Vedeta și dansatorul au împreună doi copii, pe Carol și pe Tudor.

Într-un interviu acordat recent, Flavia Mihășan a vorbit deschis despre relația care există acum între ea și fostul ei partener.

„Suntem într-un punct foarte bun, comunicăm. Suntem destul de discreți și suntem amândoi la fel. Copiii sunt acum la el, am vorbit mai devreme. Încercăm să facem co-parenting. Întotdeauna cred că o să avem o relație bună, pentru că nu poți să ștergi niște ani, deși noi doi am avut o perioadă destul de încărcată și plină, și cu emoție… am fost unul lângă celălalt”, a declarat Flavia Mihășan, la emisiunea Viața fără filtru.