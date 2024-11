Jessica Biel, apariție rară cu cei doi fii ai ei și ai lui Justin Timberlake la o prezentare de modă caritabilă. Cum arată Silas și Phineas

Jessica Biel a participat la un eveniment caritabil special alături de fiii săi, Silas, de 9 ani și Phineas, de 4 ani, precum și de nepoata sa Zaya. de 5 ani, la un spectacol de modă organizat de Global Down Syndrome Foundation în Denver.

Jessica Biel, apariție inedită alături de copii

Sâmbătă, actrița cunoscută din „7th Heaven,” în vârstă de 42 de ani, a defilat pe podium cu zâmbetul pe buze, alături de copii și nepoata sa. Zaya, care are sindrom Down, a condus grupul pe podium și a fost omagiată ca ambasadoare Global la evenimentul Be Beautiful Be Yourself Fashion Show.

Pentru această ocazie, Biel a purtat un elegant costum negru decorat cu pene negre pe piept și umeri, completând ținuta cu un bob blond stilat și machiaj discret. Silas a optat pentru un look clasic cu pantaloni kaki, o cămașă albă și un sacou bleumarin.

După eveniment, Jessica a împărtășit pe rețelele sociale fotografii din seara memorabilă, inclusiv o poză alături de părinții Zayei, fratele ei Justin Biel și soția acestuia, Rose Biel.

„Seara trecută a fost cu adevărat specială la spectacolul de modă #BeBeautifulBeYourself. Să defilez alături de nepoata mea minunată, @lovelyzayab, a fost o onoare de neuitat,” a scris Jessica în postare. „Mulțumiri uriașe pentru @globaldownsyndrome foundation pentru organizarea unui eveniment atât de profund și de împuternicitor și pentru munca incredibilă pe care o faceți. Inima mea este plină. ♥️”

Justin Timberlake, în vârstă de 43 de ani, nu a fost prezent la eveniment, fiind în plin turneu mondial.

Jessica și Timberlake, căsătoriți din 2012, sunt discreți în privința vieții de familie, alegând să arate doar imagini cu spatele copiilor pe rețelele sociale. Într-un interviu recent, Biel a explicat că își dorește ca micuții să crească într-un mediu cât mai normal.

„Știm că munca noastră implică o mare expunere publică, dar copiii noștri nu au ales asta. Nu vreau să-i expun până când nu sunt suficient de mari să ia această decizie singuri,” a declarat ea în podcastul „Lets Talk Off Camera” cu Kelly Ripa, în mai. „Nu vreau ca această expunere să fie pe seama mea,” a adăugat ea. „Nu e nicio lipsă de respect față de cei care sunt confortabili să facă altfel; aceasta este doar alegerea noastră de familie. Poate greșim. Nu știu.”

Soția lui Justin Timberlake, furioasă în urma arestării lui

Se pare că Jessica Biel începe să nu mai aibă răbdare când vine vorba de Justin Timberlake și comportamentul său. Vestea vine după ce Timberlake a fost arestat în Sag Arbor, New York, pe 17 iunie. El a luat cina cu prietenii la American Hotel, dar a fost tras pe dreapta mai târziu, după ce a depășit un stop și nu a putut „să rămână pe partea dreaptă a carosabilului' în vehiculul său.

Pentru Justin Timberlake, acesta este cel mai recent incident care se pare că a pus la încercare răbdarea soției sale, Jessica Biel. În 2019, el a fost surprins ținându-se de mână și atingând-o pe actrița Alisha Wainwright în New Orleans, iar incidentele publice se adună.

„El a implorat-o pe Jessica pentru o a doua șansă și ea i-a dat-o”, a declarat o sursă pentru In Touch. „Dar cinci ani mai târziu, el încă nu pare să se poată controla atunci când petrece. Ea nu mai poate suporta mult timp acest comportament.”

