Ilona Brezoianu și soțul ei, prima vacanță cu băiețelul lor. Ce destinație au ales

Ilona Brezoianu a publicat imagini din timpul vacanței de familie.

Ilona în vacanța de familie
Ilona Brezoianu a trăit momente speciale, plecând pentru prima dată în vacanță alături de fiul ei. Actrița a dezvăluit și locul unde s-a relaxat, iar internauții au fost încântați de fotografia adorabilă în care apare băiețelul ei, născut acum aproximativ patru luni.

Ilona Brezoianu, prima vacanță cu copilul

De când a devenit mamă pentru prima oară, Ilona Brezoianu a descoperit adevărata fericire. Jurata de la Te cunosc de undeva și-a întâmpinat băiețelul perfect sănătos în urmă cu mai bine de patru luni și acum savurează primele momente de vacanță în familie.

Împreună cu soțul ei, Ilona a pornit într-o vacanță de vis în Grecia. Aceasta este prima călătorie a micuțului în afara țării, iar artista a ținut să-și țină fanii la curent cu tot ce se întâmplă. Artista a dezvăluit că prima ei dimineață de vacanță a început cu o trezire matinală din partea băiețelului.

„Cum să mă trezești la 7 în vacanță?”, a scris Ilona Brezoianu pe rețelele sociale, însoțind mesajul cu o fotografie în care apare alături de fiul ei.

Până acum, jurata obișnuia să-i ascundă complet chipul copilului, dar de data aceasta nu a mai rezistat să arate zâmbetul adorabil al micuțului.

Ilona Brezoianu, imagine specială cu soțul ei și fiul lor

Ilona Brezoianu și partenerul ei de viață au devenit părinți în urmă cu câteva luni. Actrița a devenit mamă pentru prima dată, marți, 18 noiembrie, la ora 12:25. Ea a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos, de nota 10. Mai mult, soțul actriței, Andrei Lucian Alexandru, a intrat alături de soția sa în sala de naștere.

Ilona Brezoianu și soțul ei au preferat ca până acum să protejeze intimitatea fiului lor, astfel că nu au publicat imagini în care să i se vadă chipul. Însă, recent, actrița a surprins un moment tandru între partenerul ei și micuțul Matei. Vedeta i-a fotografiat pe cei doi în parc, în timp ce soțul actriței îl ține în brațe pe băiețelul lor.

Băiețelul Ilonei Brezoianu a împlinit 4 luni

Ilona Brezoianu se poate declara o mamă fericită, iar băiețelul ei crește pe zi ce trece. Actrița dezvăluie rar imagini cu fiul ei, însă marchează anumite momente importante din viața acestuia.

Ilona Brezoianu a postat o imagine rară cu băiețelul ei, care a împlinit 4 luni, dar a ales să dezvăluie doar o mânuță a copilului, cunoscută fiind decizia actriței de a proteja intimitatea celui mic.

„Cineva face azi 4 luni’, a scris Ilona Brezoianu pe Instagram la finalul lunii martie.

Ilona Brezoianu, despre experiența maternității

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cei doi și-au unit destinele în vara anului 2024 în cadrul unei ceremonii intime și deosebite. Evenimentul, înconjurat de prieteni și familie, a fost plin de emoție și bucurie.

De atunci, Ilona Brezoianu și Andrei Lucian Alexandru împărtășesc cu discreție imagini și frânturi din noua lor viață, de la scene liniștite din casă până la micile provocări ale rutinei.

Actrița nu și-a pierdut simțul umorului, așa cum multă lume o știe și s-a fotografiat după ce și-a aplicat un filtru glam, în care apărea machiată și cu un prosop pe cap, cu scopul de a masca oboseala acumulată în ultima perioadă.

„Așa mi-aș dori să arăt, da nu e cazu, că am cearcăne până la genunchi. Așa că mă duc la masaj”, a povestit ea pe rețelele de socializare.

